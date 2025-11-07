INDAGRA & INDAGRA FOOD 2025: o ediție orientată pe rezultate, parteneriate și investiții pentru lanțul agroalimentar – peste 35.000 de vizitatori

INDAGRA & INDAGRA FOOD 2025 s-au încheiat, iar rezultatele continuă în proiecte, parteneriate și investiții pe întreg lanțul agroalimentar. Ediția din acest an a reunit instituții, profesioniști și companii din 20 de țări, într-un format clar orientat spre rezultate, dialog și colaborare reală. Peste 35.000 de vizitatori, 420 de companii expozante, un grad de internaționalizare de 28% și 27.869 mp expoziționali confirmă încă o dată rolul INDAGRA & INDAGRA FOOD ca punct de referință pentru afacerile agroalimentare din România.

Pe parcursul celor cinci zile, fermieri, procesatori, companii de tehnologie, universități, autorități și organizații profesionale au folosit târgul drept spațiu de lucru: AGROVISION – „Inovație, reziliență și sustenabilitate în agricultura României” și conferința „Produsul românesc – identitate, competitivitate și oportunități în lanțul agroalimentar”, alături de demonstrațiile indoor & outdoor, zona zootehnică cu exemplare vii și sectoarele tematice INDAGRA & INDAGRA FOOD, au generat discuții aplicate, validări de soluții și contacte relevante. Programul a fost completat de Campionatul Internațional de Pizza 2025 și de show-urile culinare realizate împreună cu echipa „Chefi la cuțite” și Atelierele ILBAH.

Un rol esențial l-au avut partenerii ediției, care au contribuit la consistența conținutului și la orientarea pragmatică a discuțiilor: Agro TV – moderator al conferinței AGROVISION, alături de Clubul Fermierilor Români (CFRO), Asociația pentru Promovarea Alimentului Românesc (APAR), Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), Fundația Civitas pentru Societatea Civilă (CoopNet), Asociația Generală a Frigotehniștilor din România, APCPR, Universitatea Româno-Americană, USAMV București, Atelierele ILBAH, Asociația Pizzarilor Profesioniști din România și echipa „Chefi la cuțite”. Expertiza acestor parteneri a asigurat un conținut solid, conectat la realitatea pieței și la provocările actuale ale sectorului.

„INDAGRA & INDAGRA FOOD 2025 a fost o ediție construită strategic pentru rezultate concrete și colaborări autentice. Am pus bazele unui format care îi ajută pe profesioniști să vadă soluții aplicate, să discute direct cu furnizorii, să înțeleagă tendințele și să își planifice investițiile cu încredere. Evenimentul se află într-un proces de transformare, pe care îl parcurgem împreună cu companiile expozante, pentru a răspunde mai bine nevoilor actuale ale pieței.”, a declarat Oana Netbai, Director Comercial ROMEXPO.

De ce a contat această ediție:

Oameni și dialog: sute de întâlniri, acces direct la decidenți, organizații și companii din prima linie a agriculturii și industriei alimentare.

Idei și validare: zeci de soluții testate în demonstrații live, discuții directe cu implementatorii.

Proiecte reale: de la finanțări și politici publice, la integrarea tehnologiilor în producție.

Conținut relevant: 2 conferințe tematice cu peste 40 de paneluri, studii de caz, schimb de experiență între profesioniști.

Mulțumim expozanților, partenerilor și vizitatorilor specialiști pentru încredere și implicare. Ediția de anul acesta a confirmat, încă o dată, că INDAGRA & INDAGRA FOOD rămân platforma în care se discută realist despre viitorul agriculturii și industriei alimentare, se validează soluții și se construiesc parteneriate cu impact pe termen lung.

Pregătim deja următoarea ediție și vă invităm să vă alăturați din timp, ca expozanți sau parteneri, pentru a beneficia de continuitate în relația cu publicul profesionist, vizibilitate consolidată și un cadru structurat pentru dezvoltarea de proiecte și investiții. INDAGRA & INDAGRA FOOD sunt mai mult decât târguri – sunt un instrument strategic de business, pe care merită să îl aveți în planul vostru anual.