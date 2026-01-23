România, invitată de onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt 2028. Planul pentru organizarea lansărilor de carte, aprobat de Guvern

Guvernul României a aprobat cadrul de pregătire și gestionare a evenimentelor și lansărilor de carte pe care țara noastră le va organiza la Târgul de Carte de la Frankfurt, în 2028, unde România va fi invitată de onoare.

Potrivit reprezentanților Executivului, participarea României la Târgul de Carte de la Frankfurt reprezintă o oportunitate importantă de promovare a literaturii române și de a oferi vizibilitate scriitorilor în fața marilor grupuri editoriale internaționale.

„România va fi invitată de onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt din 2028, o ocazie excelentă de promovare a literaturii române şi de a oferi vizibilitate scriitorilor români în faţa marilor grupuri editoriale de pe toate continentele. Guvernul a aprobat cadrul interinstituţional de pregătire şi gestionare a evenimentelor şi lansările de carte pe care România, prin Ministerul Culturii, le va organiza cu acest prilej”, au anunțat reprezentanții Executivului.

Guvernul menționează că statutul de „Țară invitată de onoare” presupune administrarea unui pavilion cu o suprafață cuprinsă între 1.500 și 2.000 de metri pătrați, semnificativ mai mare decât cel alocat României la edițiile anterioare.

Totodată, va fi organizat un amplu program cultural, desfășurat în perioada 2026 – primul semestru al anului 2029, care va include evenimente conexe în mai multe orașe și regiuni, realizate în parteneriat cu instituții culturale germane, universități, edituri și organizații ale societății civile.

Potrivit Executivului, un astfel de demers necesită pregătire din timp și în detaliu, precum și constituirea unui comitet dedicat, capabil să coordoneze un proiect de amploare, cu implicații logistice, financiare și instituționale complexe.

„Acest proiect implică necesitatea constituirii unui comitet dedicat, capabil să coordoneze un proiect major, cu implicaţii logistice, financiare şi instituţionale complexe”, conform sursei.

Târgul de Carte de la Frankfurt este considerat cel mai important eveniment editorial din lume și funcționează ca principala piață internațională pentru tranzacționarea drepturilor de autor, potrivit sursei citate.

Ediția din 2025 a reunit peste 118.500 de profesioniști din 103 țări și aproximativ 4.350 de expozanți. Numărul vizitatorilor a ajuns la circa 120.000, iar programul a inclus peste 3.500 de evenimente.