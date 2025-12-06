Trecutul atrage prezentul. Cărțile de istorie, printre cele mai căutate la Gaudeamus 2025. Exclusiv

La Târgul de carte Gaudeamus 2025, volumele de istorie s-au numărat din nou printre cele mai căutate titluri, confirmând o tendință tot mai vizibilă în rândul cititorilor români. De la lucrări dedicate comunismului și până la cele care explorează istoria recentă a României, interesul pentru trecut pare să capete amploare, fenomen vizibil și la standul Editurii de carte.

Dacă aruncăm o privire asupra celor mai vândute cărți la Târgul Gaudeamus de anul trecut, vedem că lucrările de istorie, biografiile personalităților politice și cele de socioeconomie domină clasamentele. De exemplu, anul trecut, dintre primele 10 titluri vândute la Editura Litera la evenimentul din 2024, șase se încadrau în aceste categorii.

Interesul în creștere al cititorilor români pentru cărțile de istorie, și mai ales pentru cele care abordează evenimente majore din secolul XX sau mai recente, este vizibil și la ediția din acest an a Târgului Gaudeamus. Interesant este însă faptul că astfel de lucrări nu sunt căutate doar de publicul adult, ci și de adolescenți. Ba chiar, în cazul volumelor care abordează istoria comunismului, se observă o creștere semnificativă în rândul acestei categorii de vârstă. Este o realitate care pare să contrazică statisticile ce indică o creștere a amplorii fenomenului nostalgiei comuniste în rândul tinerilor.

Interesul pentru volumele de istorie este vizibil și în cazul Editurii de Carte. Anul acesta cele mai vândute volume la Gaudeamus 2025 sunt, până în prezent, „Complexul Înaltei Porți”, de Dan Andronic, „Portret Neretușat Nicolae Ceaușescu”, de Toma Roman Jr., și „EL și EA. Poveștile soților Ceaușescu și ale politicienilor comuniști istorisite de fostul șef al Direcției a V-a, Securitate și Gardă Prezidențială”, de colonel (r.) Adrian Eugen Cristea.

Sunt lucrări de istorie recentă, care abordează evenimente marcante, intens discutate și controversate, prin abordări și perspective originale, diferite de cele ale volumelor „tradiționale”, fără a face însă rabat de la veridicitatea studiului istoric și rigoarea documentării.

De altfel, printre volumele publicate de Editura de carte care au stârnit interesul vizitatorilor de la ediția din acest an a târgului se mai numără lucrări precum „Planul Nistru – Adevărul despre intervenția sovieticilor în eliminarea lui Nicolae Ceaușescu”, „Zodia Adevărului – O istorie «cu cheie» a Securității din 1947 până în 1989, scrisă de un ofițer de contraspionaj” sau „La Est de Cortina de Fier – De la Tratatul de la Varșovia la Organizația de Cooperare de la Shanghai”.

Interesul tot mai mare pentru astfel de lucrări la Târgul de carte Gaudeamus din acest an ne-a fost confirmat și de Adriana Nica, PR Corint Istorie, unul dintre principalele sub-branduri ale Grupului Editorial Corint și printre cele mai cunoscute astfel de imprinturi de pe piața românească de carte.

„Avem deja două zile și jumătate de când a început Gaudeamus și putem spune că sunt mai mulți vizitatori decât au fost anul trecut. Sunt mai mulți vizitatori și mai interesați de istorie, cel puțin din câte am văzut eu. Bine, și ficțiunea – pentru adolescenți –, dar ea a mers bine tot timpul. Dar istoria observ că are un public din ce în ce mai tânăr și mai numeros. Și este surprinzător pentru noi să vedem adolescenți care se duc către cărțile despre istoria recentă a României, comunism, mișcarea legionară. Acum să vedem și ce se întâmplă după ce citesc aceste cărți. Noi sperăm că se duc către aceste cărți ca să își clarifice, probabil, dilemele pe care le au privind societatea și întrebările pe care le au.”

După cum o demonstrează însă numărul vizitatorilor prezenți la standurile editurilor care publică lucrări de istorie, interesul pentru astfel de cărți se manifestă în rândul unei categorii mai mari de cititori. Fie că este vorba de comunism, de Securitate, de Nicolae Ceaușescu, de evenimente marcante din cel de Al Doilea Război Mondial sau de biografiile liderilor politici, cititorii par mai hotărâți ca oricând să își confrunte întrebările cu paginile istoriei, iar Editura de Carte oferă un portofoliu consistent de titluri care aduc perspective originale asupra unor momente definitorii din trecutul României.