Social Indagra 2024. Produsele românești lipsesc de la cel mai mare târg agricol







Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a criticat dur organizarea târgului Indagra, subliniind că evenimentul se desfășoară într-un mod dezastruos. El a remarcat lipsa produselor procesate în România, menționând că vizitatorii nu au ocazia de a degusta produse autentice românești, ceea ce afectează imaginea și scopul târgului de a promova industria agroalimentară locală.

Dezamăgire după participarea la Indagra 2024

Ministrul Agriculturii s-a declarat extrem de dezamăgit după participarea la târgul Indagra:

„Nu am vrut să vin la Indagra astăzi şi nici până duminică. Nu voiam să-mi fac prezenţa aici pentru că sunt foarte dezamăgit de organizarea acestui eveniment. Sunt dezamăgit de forma în care procesatorii şi fermierii noştri au acces la acest târg. Cum am intrat în curtea Romexpo, acum 7 ani, când eram director general la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, tot pavilionul din stânga era plin de producători şi de procesatori români. Să ajungi în târg la Indagra şi să nu poţi să deguşti o brânză, să nu găseşti un produs procesat în România, asta ne arată faptul că organizarea acestui eveniment - şi sub patronajul cui este acest eveniment - este unul dezastruos”, a subliniat Florin Barbu.

Florin Barbu și-ar dori ca evenimentul să fie preluat de Minister

Florin Barbu a evidențiat că organizarea evenimentului Indagra ar trebui să treacă în responsabilitatea Ministerului Agriculturii.

„Vă spun sincer, sunt foarte dezamăgit. Dacă voi mai fi ministru al Agriculturii, eu vă promit că Indagra se va schimba radical. În cazul în care nu îl vom prelua noi, ca minister al Agriculturii, acest târg, îl vom muta în altă parte”, a adăugat ministrul.

Indagra, cel mai mare târg agricol, are loc până pe trei noiembrie

Indagra, cel mai mare târg dedicat agriculturii, viticulturii, horticulturii și zootehniei, se desfășoară în perioada 30 octombrie - 3 noiembrie în pavilionul B2 al complexului Romexpo. În paralel, are loc și Indagra Food, un târg internațional dedicat industriei alimentare, desfășurat în pavilionul B1.

Peste 500 de companii din 25 de țări participă la eveniment, prezentând o gamă diversă de produse și echipamente agricole. Vizitatorii pot descoperi soluții avansate pentru agricultură, de la drone destinate monitorizării culturilor și sisteme moderne de irigații, la fertilizatori bio care susțin agricultura durabilă și utilaje cu eficiență energetică ridicată.

Evenimentul include și o serie de conferințe și workshop-uri unde experți și lideri de opinie în domeniu oferă informații utile și perspective noi despre inovațiile din agricultură.