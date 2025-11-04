Incident militar la granița Coreei de Sud. Tiruri de rachete în Marea Galbenă înaintea vizitei Pentagonului

Armata sud-coreeană a anunţat marţi că Coreea de Nord a tras multiple rachete de artilerie cu puţin timp înainte ca Pete Hegseth, secretarul apărării al Statelor Unite, să viziteze zona de graniţă cu Coreea de Sud.

Incidentul are loc într-un context de tensiuni militare sporite şi cooperare consolidată între Seul şi Washington.

Conform declaraţiilor făcute de Statul Major Conjunct al Coreei de Sud (JCS), forţele nord-coreene au „detectat aproximativ 10 rachete de artilerie trase spre partea nordică a Mării de Vest”, termenul folosit de sud-coreeni pentru Marea Galbenă.

Potrivit sursei, lansările au avut loc la ora aproximativă 15:00 (ora locală) sâmbăta şi în jur de 16:00 luni.

„Detaliile proiectilelor sunt în prezent analizate îndeaproape de autorităţile de informaţii sud-coreene şi americane”, a adăugat JCS.

Vizita lui Pete Hegseth la frontiera foarte fortificată dintre cele două Corei în ziua de luni marchează primul tur oficial al unui secretar al Apărării american în zonă din ultimii opt ani.

El a vizitat satul armistiţiului de la Panmunjom şi punctul de observaţie OP Ouellette, aflat în apropierea Zonei Demilitarizate.

La conferinţa de presă comună cu omologul său sud-coreean, Ahn Gyu‑back, Hegseth a declarat că sud-coreenii se confruntă cu un „mediu de securitate periculos” şi a subliniat că cele două ţări au convenit să rămână “clar-cu privire la ameninţările” existente.

De asemenea, Hegseth a afirmat că majorarea cheltuielilor de apărare ale Coreei de Sud va accelera „capacitatea de a conduce deterenţa convenţională şi apărarea împotriva Coreei de Nord”.

Preşedintele sud-coreean Lee Jae‑myung a anunţat marţi că ţara sa va înregistra cea mai mare creştere a bugetului de apărare din ultimii şase ani, cu un salt de 8,2 % comparativ cu anul curent, până la aproximativ 66,3 trilioane de won (aproximativ 4,6 miliarde de dolari).

Acţiunea armatei nord-coreene apare în preajma unui moment de vizibilitate militară şi diplomatică importantă: vizita secretarului american al Apărării şi întâlnirile regionale ale Coreei de Sud cu partenerii săi strategici. Monitorii observă că astfel de lansări pot avea semnificaţii simbolice într-un climat de confruntare continuă în peninsula coreeană.

Statul Major Conjunct a precizat că monitorizează atent „diversele activităţi ale Coreei de Nord în cadrul unei posturi combinate de apărare solidă Coreea de Sud–Statele Unite”.

Totodată, se menţionează că analiza proiectilelor urmăreşte să clarifice dacă acestea prezintă caracteristici care ar putea pune la îndoială acordurile sau rezoluţiile internaţionale relevante.