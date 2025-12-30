Social

Incendiu puternic în județul Argeș, unde o hală de producție a ars

Incendiu puternic în județul Argeș, unde o hală de producție a ars
În localitatea Curteanca, din judeţul Argeş, un incendiu puternic a cuprins marţi dimineaţă o hală de producţie, iar pompierii au fost chemaţi de urgenţă la faţa locului. Flăcările s-au extins rapid și au afectat o suprafaţă de aproximativ 500 de metri pătraţi, împreună cu utilajele aflate în interior.

„Opt echipaje de pompieri cu şase autospeciale de stingere, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime şi o ambulanţă SMURD de prim ajutor calificat au fost solicitate să intervină în comuna Buzoeşti, satul Curteanca, pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu izbucnit la o hală”, anunţă ISU Argeş.

Incendiul a distrus complet utilajele din hală

Când echipajele au ajuns la faţa locului, hala ardea generalizat pe toată suprafaţa, iar incendiul a distrus complet utilajele de producţie.

Autorităţile au precizat că, până în acest moment, nu au fost raportate victime.

Un alt incendiu a avut loc într-un bloc din Ploiești

Un alt incendiu a izbucnit pe 29 decembrie într-un apartament dintr-un bloc din Ploiești s-a soldat cu moartea unei femei de aproximativ 65 de ani. Din cauza fumului puternic, mai mulți locatari au fost evacuați preventiv.

ISU Prahova a anunțat că apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 7.00. Flăcările au cuprins o locuință aflată la etajul al treilea al unui bloc de pe strada George Topârceanu, iar la fața locului au intervenit două autospeciale de stingere, un microbuz, un echipaj SMURD de prim ajutor și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă.

Incendiul s-a manifestat în bucătărie, pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați, iar mobilierul din încăpere a fost afectat. În interior, pompierii au găsit o femeie inconștientă, în vârstă de aproximativ 65 de ani. Aceasta a fost preluată de echipajele medicale, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare, a fost declarat decesul.

Pompierii au acționat pentru stingerea focului și aerisirea spațiilor comune. Patru persoane au fost evacuate din apartamentele vecine, iar alte trei s-au autoevacuat. Ele au avut nevoie de sprijinul paramedicilor, după ce au suferit atacuri de panică, și au fost adăpostite temporar în microbuzul de intervenție, din cauza frigului. Cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric, au stabilit pompierii.

