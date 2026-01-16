Incendiu puternic în Coreea de Sud. Zeci de persoane, evacuate de urgență

Un incendiu a izbucnit joi în Guryong Village, ultima zonă cu locuințe improvizate din cartierul Gangnam, potrivit Reuters. Până în acest moment, nu au fost raportate victime, însă autoritățile au evacuat preventiv 47 de persoane care locuiesc în apropierea focului, a declarat un oficial al Cartierului General pentru Situații de Urgență și Dezastre din Seul.

Din cauza pericolului ca flăcările să se extindă în zonele montane din vecinătate, autoritățile sud-coreene au ridicat nivelul de alertă la nivelul doi. La fața locului intervin 85 de autospeciale de pompieri, iar echipele de intervenție se concentrează pe limitarea răspândirii incendiului.

Misiunile aeriene au fost suspendate din cauza ceții dense și a particulelor fine de praf care acoperă Seulul, condiții care împiedică folosirea elicopterelor. Astfel, autoritățile depind exclusiv de intervenția la sol pentru a controla focul și a proteja populația.

Ministrul sud-coreean pentru Siguranță, Yun Ho-jung, a cerut mobilizarea tuturor resurselor disponibile, subliniind că prioritatea principală este salvarea vieților și stingerea incendiului cât mai rapid. „Este esențial să folosim toate echipele și echipamentele disponibile pentru a proteja oamenii și a limita pagubele”, a transmis oficialul, citat de agenția Yonhap.

Guryong Village se află într-un contrast puternic cu restul cartierului Gangnam, dominat de clădiri moderne și zgârie-nori. Comunitatea este formată din locuințe improvizate, adesea construite din materiale temporare, reflectând inegalitățile urbane din Seul și dificultățile de trai ale unor segmente ale populației.

Planurile autorităților vizează transformarea zonei în complexuri rezidențiale moderne, ceea ce ar înlocui treptat locuințele improvizate cu spații locative sigure și integrate urban. Incendiul scoate însă în evidență riscurile la care sunt expuși locuitorii actuali și necesitatea unor măsuri stricte de prevenire a situațiilor de urgență.

Echipele de intervenție continuă să monitorizeze incendiul, pregătind posibile evacuări suplimentare dacă focul se extinde, în timp ce autoritățile evaluează constant riscul de propagare.