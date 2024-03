Social În Republica Moldova a fost lansată o platformă care luptă cu dezinformarea despre Uniunea Europeană







În Republica Moldova a fost lansată, luni, 18 martie, platforma web pentru.md, pe care vor fi promovate mesaje despre Uniunea Europeană și vor fi combătute falsurile lansate în spațiul public despre blocul comunitar. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu în cadrul unei conferințe de presă.

În cadrul întâlnirii cu presa, liderul de la Chișinău a transmis un mesaj apăsat despre beneficiile pe care le va obține Basarabia, în condițiile în care aderarea la Uniunea Europeană se va face cu succes. În acest an, în țara vecină are loc un referendum ce are ca scop consfințirea drumului pe care a plecat Moldova.

Platformă lansată în Republica Moldova pentru a combate falsurile propagate despre UE

„Se vor prezenta (n.r. - pe site) în continuare informații despre ce face Uniunea Europeană în Moldova și care sunt beneficiile integrării europene, așa încât să ajungem la cât mai multă lume cu această informație. Și doi să putem să combatem falsurile despre Uniunea Europeană, pentru că vedem că ele sunt tot mai multe. Și vor fi și mai multe în următoarele luni pentru că știm că sunt forțe externe care nu își doresc ca Republica Moldova să fie o țară liberă, o țară dezvoltată, un stat puternic, o țară liberă de corupție și o țară care își alege propirul drum fără amestec din afară”, a explicat Maia Sandu, conform newsmaker.md.

„Vreau să amintesc doar câteva beneficii, aici, cu această ocazie. Cel mai mare avantaj este pacea. Cu toții cunoaștem că în toate statele membre ale UE oamenii se bucură de pace și de aici, încrederea mea e că cetățenii RM vor ca statul nostru să devină membru al UE, pentru că toți cetățenii RM își doresc pace, aici, în Moldova, poate doar cu excepția câtorva slujitori ai Kremlinului”. A mai spus Maia Sandu, luni, vorbind despre marile avantaje ale integrării la UE.