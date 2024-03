Monden Natalia Gavrilan, mezzosoprană de renume mondial: „Profesorii mei din Chișinău mi-au influențat cariera”







Nu se consideră divă și nici primadonă. Este una dintre interpretele de operă, recunoscute în lume, originară din Basarabia, precum o altă mare cântăreață, Valentina Naforniță. Mezzosoprana Natalia Gavrilan, solistă pe marile scene, precum Teatrul alla Scalla din Milano sau Metropolitan Opera din New York, a susținut un concert de excepție, la Sala cu Orgă din Chișinău, alături de Orchestra Națională de Cameră, sub bagheta dirijorală a lui Cristian Florea, unul dintre cei mai valoroși muzicieni de talie internațională, originar din Sibiu.

Aplauze frenetice și chemări la bis din partea publicului de acasă

Publicul chișinăuian a urmărit cu sufletul la gură premiera „Cântecele unui ucenic rătăcitor” de austriacul Gustav Mahler și „Amorul vrăjitor”, cea mai populară creație a compozitorului spaniol Manuel de Falla, spectacolul de închidere a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor 2024” de la Sala cu Orgă. Mezzosoprana Natalia Gavrilan a fost întâmpinată, ca de obicei, cu aplauze frenetice și chemări la bis de către publicul său fidel.

Artista ne-a mărturisit în exclusivitate că este fericită să ajungă pe scenele ei dragi din Chișinău, unde publicul o cunoaște și o iubește. Deși s-a stabilit de aproape 25 de ani în Italia, sufletul i-a rămas acasă, alături de părinții dragi și de colegi.

Recunoscătoare dascălilor care i-au călăuzit pașii în lumea mare

„Sunt recunoscătoare pentru tot succesul în viață și carieră profesorilor mei din Chișinău – regretata Polina Botezatu, o mare interpretă de operă și o pedagogă, care de la 15 ani, mi-a călăuzit pașii, pe calea altor soprane de renume mondial – a Mariei Bieșu, discipola ei, Olgăi Babici, a cărei studentă a fost pedagoga mea, apoi mă refer și la Lidia Lipcovschi, o somitate, formată în Italia, care a instruit personalități ale scenei lirice în Basarabia, de până la 1941. Geniala cântăreață Maria Cebotari care s-a afirmat excelent în Austria și Germania i-a fost discipolă, la rândul său”, spune Natalia Gavrilan.

„Este regretabil că dăm uitării valorile noastre”

„Este regretabil și trist că dăm uitării valorile noastre, care ne-au condus în marea lume a operei mondiale și nu se bucură de respectul cuvenit în societatea noastră. Nu voi obosi niciodată să exprim recunoștința profundă profesorului meu universitar, maestrului Vladimir Dragoș, Artist al Poporului din RM, care, de asemenea, mi-a marcat cariera”, declară Natalia Gavrilan.

Anume în Patrie, ni se formează caracterul, mentalitatea, gusturile, mărturisește interpreta. „Totuși, am îndrăgit enorm Italia, a doua mea patrie, unde mă alteaptă soțul iubitor – Paolo Berrino – pianist al Teatrului alla Scala, care mă sprijină în tot ceea ce fac. Apoi, legătura spirituală pe care o am cu ființele mele dragi din Moldova mă face să mă simt mai puternică și să-mi trăiesc viața la maximum”, spune mezzosoprana.

Secretele unei cariere artistice impresionante

Pentru Natalia Gavrilan familia este cea mai importantă în viață, conform tradiției moștenite de la părinți, după care și cariera. Când ajunge acasă, nu uită să meargă și la Căpriana, pentru a se reculege, unde sunt înhumați mai mulți străbuni de-ai artistei. Tot acolo, un stră-străbunic de-al ei a ctitorit biserica din localitate. Se consideră o mare norocoasă atât în familie, cât și în viața profesională. Talentul, munca asiduă, tehnicile perfecte de interpretare, învățate de la marii săi profesori i-au adus Nataliei Gavrilan cariera impresionantă. Atitudinea sănătoasă față de sine însăși ar fi un alt secret.

Absolventă a Academiei de Canto de pe lângă Teatrul alla Scala din Italia

Precizăm că Natalia Gavrilan este absolventa Conservatorului „Gavriil Musicescu” din Chișinău (azi, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice), cu media 9,8. După ce a devansat sute de concurenți din toată lumea în cadrul unei competiții dure, a fost selectată pentru o bursă europeană, din cele 14, destinate celor mai bine cotați tineri artiști, în perioada 1997-1999, la prestigioasa Academie de Canto de pe lângă Teatrul alla Scala din Italia.

Timp de doi ani, Natalia Gavrilan și-a continuat formarea cu vedete mondiale de operă, precum Leyla Gencer, Luciana Serra, Riccardo Muti, Luigi Alva, Lео Nucci. A beneficiat și de lecțiile de canto academic, susținute de Irina Arhipova, o somitate din Rusia. Solistă pe marile scene ale lumii

Natalia Gavrilan este invitată să evolueze pe scenele Teatrului alla Scala (Milano), The Metropolitan Opera (New York), Teatro Nacional de São Carlos (Lisabona), Opera in Catalunia, Il Teatro Massimo (Palermo), Teatro Petruzzelli (Bari) ș. a., precum și la prestigioase festivaluri internaționale – Rossini Opera Festival (Pesaro), „Printemps des Arts” (Monte-Carlo), festivalurile artei bizantine din Istanbul etc. Este cadru didactic la Școala Internațională de Muzică din Milano (Scuola Internazionale Musicale di Milano), o cunoscută instituție privată de studii de artă academică.