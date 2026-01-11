În meciul Grindeanu-Bolojan, niciunul n-a câștigat percepția despre gestionarea economiei

Pe datele Eurostat, în noiembrie 2025, România a avut cea mai mare scădere a vânzărilor cu amănuntul din UE. Dacă reducerea deficitului a fost miza în 2025, creșterea economică este miza în 2026. Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan nu doar că sunt liderii care definesc esențial guvernarea. Dar pentru premier și șeful Camerei Deputaților - viitor premier în 2027, percepția despre cum își îndeplinesc funcția, „job approval”, include și percepția despre capacitatea de a gestiona economia.

Datele Eurostat arată scăderea consumului la finele anului trecut, față de 2024. În plus, INS spune că PIB-ul a scăzut cu 0,2% în trimestrul III, 2025, față de trimestrul II, 2025. Urmărind scăderea consumului la finalul anului trecut, foarte probabil ca tendința de reducere a PIB să se păstreze și în trimestrul IV faţă de trimestru III, din 2025. Deci risc de recesiune.

Astfel, declarațiile lui Ludovic Orban, chiar acum câteva zile, sunt un avertisment elocvent vizând riscul reducerii susținerii pentru premier, chiar în bazinul de votanți liberali. “Guvernul, trebuie să înțeleagă că în 2026 nu mai are voie să crească deloc taxe, impozite sau contribuții. Mediul de afaceri și populația sunt în momentul de față la limita suportabilității”, a spus Ludovic Orban.

Sub o presiune mare tot anul trecut, cu decizii foarte grele, premierul Bolojan a reușit să câștige timp, consolidându-se politic prin victoria de primăria București. Anul acesta, susținerea sa este dată de gestionarea economiei: creșterea economică și reducerea inflației sunt priorități cu impact electoral direct. Pentru PSD, de asemenea.

Ilie Bolojan s-a erodat rapid, deși pleca la începutul guvernării cu o bază largă de favorabilitate, acoperind segmente diverse de votanți, mult peste bazinul liberal. Între timp, au crescut semnele de întrebare despre abilitatea premierului de a gestiona economia, chiar și în rândul celor deschiși să-l susțină: electoratul urban, educat, antreprenori. Percepția pozitivă asupra activității premierului este legată nu de dezvoltarea economiei, ci de administrarea deficitului, relația cu UE și onestitatea generală a guvernării.

De la început, Sorin Grindeanu a avut puțin spațiu de manevră: venea după un final de 2024 în care a fost puternic atacat în media și preluase un PSD epuizat de înfrângeri electorale. Critica față de măsurile de austeritate și concentrarea pe mesajul pentru protejarea veniturilor românilor afectați de măsurile de austeritate, au fost cam singurele soluții de poziționare. Deși meciul politic cu premierul a fost intens, greu de spus că PSD a convins votanții că este o soluție mai profesionistă de guvernare sau că liderul PSD poate gestiona mai bine economia.

Întrebările se păstrează și în ceea ce privește miniștrii PSD. PSD a prezentat anul trecut un plan de măsuri economice, pentru care a făcut mari eforturi să-l impună în dezbatere. S-au remarcat miniștrii PSD ca fiind figurile cu greutate politică care pun proiectele din acest plan în aplicare? În ce măsură reușesc să comunice mesajul PSD despre consolidare economică pe canale media dominate de suveraniști sau canale media unde publicul nealiniat, sătul de politică și dezamăgit își ia, chiar și în trecere, informația politică?

PSD duce o luptă inegală cu AUR, nu doar pentru că AUR nu este la guvernare, ci pentru că pe multe canele de comunicare, exceptând platformele media tradițional deschise spre PSD, mesajul politic al PSD nici nu este prezent, iar figurile mai noi din PSD sunt complet necunoscute.

Chiar dacă formulat diferit de fiecare partid, obiectivul comun în Coaliție este de a contrabalansa ascensiunea curentului radical din societate. Pentru a sprijini clasa de mijloc și a consolida un baraj eficient împotriva extremismului, soluția este stimularea creșterii economice.

Pentru a răspunde rapid nemulțumirilor celor cu venituri mici și a reduce tensiunea socială, combaterea inflației este prioritară. Percepția pozitivă despre gestionarea economiei nu a fost până acum câștigată de niciunul dintre liderii Coaliției.