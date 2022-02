În ce condiții va putea participa Novak Djokovic la Roland Garos. Anunțul făcut de ministrul Sportului din Franța, Roxana Mărăcineanu

Românca Roxana Mărăcineanu, ministrul al Sportului în Franța, a anunțat că Novak Djokovic nu va putea juca la Roland Garos, fără a fi vaccinat, decât dacă va fi îndeplinită o singură condiție.

„Este adevărat că, în Franța, de la începutul ieșirii din criză s-a promovat foarte mult vaccinarea și este ceea ce ne-a permis să ieșim din criza sanitară cât mai rapid. Pentru sportivi și pentru cluburile care au fost închise luni de zile a fost foarte important să trecem la pasul vaccinal. Acum avem voie să mergem la antrenamente și concursuri numai dacă suntem vaccinați.

Pentru noi este foarte important să dăm populației asigurări că oamenii pot reveni la sport datorită acestui vaccin și să protejăm sănătatea sportivilor de performanță care au nevoie să aibă grijă de corpul lor, de sănătatea fizică și mentală”, a spus Roxana Mărăcineanu.

Cum va putea juca Novak Djokovic

Ministrul Sportului din Republica Franceză mai spune că Novak Djokovic va putea juca la Roland Garos doar dacă pandemia va fi declarată închisă, până la momentul turneului.

”Facem tot posibilul pentru ca sportivii care sunt vaccinați să fie sănătoși și să poată participa la concursuri și sperăm că în curând n-o să mai fie nevoie de aceste măsuri. Dar dacă situația pandemică va mai dura, în mai, când va avea loc Roland Garros, o să rămânem pe poziția actuală”, a mai declarat Roxana Mărăcineanu.

A anunțat că nu se va vaccina

Până atunci, tenismenul va participa la turneul de la Dubai, din Emiratele Arabe Unite, ce se va desfășura în perioada 21-26 februarie. Dar această întrecere va pune în joc doar 500 de puncte ATP.

„Nu am fost niciodată împotriva vaccinării. Înțeleg că, la nivel global, toată lumea încearcă să depună un efort mare pentru a gestiona acest virus și să vedem, sperăm, un sfârșit în curând acestui virus. Înțeleg că există multe critici și înțeleg că oamenii vin cu diferite teorii despre cât de norocos am fost sau cât de convenabil este că am avut coronavirus în decembrie, chiar înainte de Australian Open, dar nimeni nu este norocos să ia Covid.

Milioane de oameni au și încă se luptă cu Covid în întreaga lume. Așa că iau asta foarte în serios, chiar nu-mi place ca cineva să creadă că am folosit greșit ceva sau în propria favoare”, a spus Djokovici într-un interviu acordat în această săptămână pentru BBC.