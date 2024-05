Social Împușcarea celor trei urși în Harghita: Mama lor i-a crescut cerşetori







Trei urși care au pus pe jar autoritățile din Harghita au fost împușcați, în noaptea de marți spre miercuri, după ce echipajele de intervenție nu au reușit să-i prindă sau să-i alunge.

Trei urși au fost împușcați în Harghita

Fără o altă alternativă, autoritățile au decis să împuște cei trei urși care reprezentau un real pericol pentru siguranța cetățenilor. Animalele și-au făcut apariația înaintea Rusaliilor catolice. În urmă cu două nopți, sălbăticiunile au revenit în zona intravilană a muncipiului de unde au fost alungați de jandarmi.

Însă, au revenit marți seara în jurul orei 20:00. „Am reuşit în cele din urmă să îi alungăm, dar ieri seară, în jurul orei 20, am primit din nou un apel 112 legat de prezenţa celor trei urşi pe o stradă, în apropierea casei Fodor.

Aşa că am chemat Asociaţia Vânătorilor Szilos cu care avem contract pentru astfel de situaţii şi pe medicul veterinar şi am încercat din nou alungarea urşilor, dar ei şi-au continuat drumul pe altă stradă, iar când au ajuns la pârtia de schi, pur şi simplu, nu au mai vrut să plece (...)”, a declarat vice-primarul Borș Bela.

Autoritățile nu au avut o altă alternativă

Inițial, a fost luată decizia de a-i extrage, însă se pare că cei trei urși nu s-au speriat de focurile de arme , astfel vânătorul a fost nevoit să-i împuște. „În final, după o acţiune de peste două ore, comisia a luat decizia de a-i extrage. Nici după prima împuşcătură ceilalţi doi urşi nu au plecat, aşa că vânătorul a fost nevoit să îl împuşte şi pe al doilea, iar apoi şi pe cel de al treilea", a mai precizat viceprimarul Bors Bela.

Viceprimarul a subliniat că decizia de a împușca animalele săbatice nu a fost ușoară, însă siguranța cetățenilor primează. În lipsa unei alte alternative cei trei urși au fost împușcați. „Pur şi simplu nu am avut altă opţiune. Am fost nevoiţi să luăm această decizie (...)

Nu e uşor să iei astfel de decizii, impactul emoţional şi psihic este foarte puternic. Dar siguranţa cetăţenilor este pe primul loc. Noi am respectat întocmai ce spune legea: am încercat alungarea lor, am încercat tranchilizarea, iar ultima opţiune a fost extragerea prin împuşcare", a adăugat viceprimarul.

Populația de urși a crescut semnficativ în ultima perioadă

Populația de urși a crescut semnificativ în ultima perioadă. Nu este zi în care locuitorii din județul Harghita să nu primească mesaje RO-Alert referitor la prezența urșilor. „În fiecare zonă a oraşului există câte un grup de urşi, iar zilnic, tot oraşul primeşte mesaje RO-Alert. Cred că avem nevoie de o legislaţie mai fermă ca să putem ţine urşii în frâu", a concluzionat Bors Bela.

Jandarmii au fost apelați de cel puțin 100 de ori pentru a îndepărta urșii din zonele locuite de oameni, 13 cazuri au fost semnalate doar în ultima săptămână.