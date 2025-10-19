Monden

Împăcarea anului. Bodi și Anca în orașul iubirii, bat clopotele de la Notre Damme?

Împăcarea anului. Bodi și Anca în orașul iubirii, bat clopotele de la Notre Damme?
Și-au spus adio pe rețelele de socializare, și au făcut public că s-au despărțit, iar, a treia oara, și iată că acum au ajuns în orașul iubirii. Alex Bodi și Anca Chimirel, sunt din nou împreună la Paris.

Bodi și Anca, telenovela își urmează cursul

Alex Bodi s-a întors în brațele Ancăi, după ce și-au spus adio acum trei săptămâni. Face ce face și musculosul pare să rescrie același tipar de relație pe care l-a avut cu toate femeile celebre sau mai puțin celebre din viața lui. Practic sunt împăcări și despărțiri până la refuz sau până ajunge în fața altarului.

Cum a fost cazul Biancăi Drăgușanu care a și fost lovită crunt de musculos. Dar să revenim la speța în cauză. Anca a anunțat în urmă cu trei săptămâni că a pus capăt relației cu Bodi. Ba chiar îl lăsa liber pentru toate domnițele.

Replica lui Bodi

Nici musculosul nu s-a lăsat mai prejos și a dat o replică în care îi anunța pe toți pretendenții ei că e liberă de contract. Zis și făcut, ”adio și n-am cuvinte„, exact la fel ca și-n alte dăți și-n alte relații. Și acum, iată că vine bomba. Cei doi au postat toată ziulica de ieri imagini de la Paris. Dar fiecare cu pozele proprii.

Ei bine, până azi, când Anca, ea e de regulă cea care postează prima, a făcut un filmuleț în care apare și Bodi, evident. Cei doi par foarte apropiați, iar musculosul o pupă tandru pe frunte. Din nou lanțul de iubire s-a întregit.

Cât durează fericirea?

Doar că desfășurarea acțiunii pare ruptă din toate celelalte relații celebre ale lui Bodi. Mai exact și cu Bianca Drăgușanu lucrurile au stat la fel. Și cu Ema Uta, relația a fost, practic, la indigo.

Până și cu fosta soție Iulia Sălăgean a cam fost același lucru. Cu toate acestea iată că ciorba reînzălzită pare să fie felul preferat de mâncare al lui Bodi.

