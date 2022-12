Ilie Dumitrescu, măsură extremă luată împotriva Austriei. Cum protestează fostul internațional român

Ilie Dumitrescu (53 de ani), fost mare internațional român, este supărat pentru că România nu a fost primită în spațiul Schengen. La fel ca mulți alți compatrioți, Ilie nu vrea să mai audă de Austria. Și a anunțat, în direct, că nu va mai călca în această țară. Nici măcar pentru o escală la Viena.

Ilie Dumitrescu nu vrea să mai calce în Austria

„Eu nu mă mai duc nici în escală în Austria. Nu o să mai merg niciodată în Austria, nici pe la Viena, nicăieri. E o reacție normală! Eu aveam câte o nebunie, făceam escală la Viena ca să mănânc și să beau ceva din aeroport.

Mergeam special și de acolo zburam unde trebuia. Am respectat, mă bucuram de toate zonele astea frumoase și am fost tratați așa. E punctul meu de vedere, nu mă supăr pe niciun popor. Noi am făcut niște progrese. Așa am simțit eu ca român”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

Protest inițiat de CS „U” Craiova

Joi, CS „U” Craiova a anunțat public un protest împotriva deciziei luate de Austria, de a bloca România.

„În urma atitudinii revoltătoare a Republicii Austria, de a bloca accesul României la Spațiul Schengen, Universitatea Craiova, fidelă principiilor înrădăcinate în ADN-ul său, a luat decizia de a sancționa companiile austriece partenere cu un boicot total.

Începând din această lună, clubul își va muta conturile de la banca cu acționariat austriac Raiffeisen Bank, iar alimentarea cu combustibil și consumabile a parcului auto al Științei nu se va mai realiza în stațiile OMV-Petrom.

Totodată, începând de anul viitor, tradiționalul cantonament de vară al leilor nu se va mai face în vreo stațiune montană din Austria, ci într-o altă țară europeană care are condiții de pregătire similare.

Din punctul nostru de vedere, aceste companii, dar nu numai ele, sunt părtașe la politica absurdă și discriminatorie la adresa românilor și a României, promovată de statul austriac în aceste zile. Sperăm ca demersului nostru să i se alăture întreaga suflare fotbalistică românească pentru că, astăzi mai mult ca oricând, trebuie să arătăm că suntem suficient de maturi din punct de vedere instituțional pentru a nu mai acționa după dictonul: „Capul plecat, sabia nu-l taie!“, au anunțat oltenii.