Ministrul Educației contrazice presa din România. Ligia Deca: „Atât am de spus pe buget – 3,2 nu 2,1”

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a declarat, vineri, 9 decembrie, că bugetul pe anul viitor pentru Educaţie este de 3,2% din Produsul Intern Brut (PIB), şi nu 2,1%. Dacă Ministerul Educației ar fi primit valoarea de 2,1%, ar fi însemnat cea mai mică alocare raportată la PIB din istoria recentă. În acest context, Deca a precizat că are doar un singur lucru de spus. „Fiecare dintre noi trăieşte într-o multitudine de contexte, iar eu, astăzi, sunt sub imperiul a două dintre ele. Una este dezbaterea pe buget. Atât am de spus pe buget – 3,2 nu 2,1 – că am văzut cum s-a dus în media”.

Ministrul a mai adăugat că toate cheltuielile privind întreținerea și reparația școlilor vor face parte tot din bugetul acordat educației. Deca a mai declarat că își dorește ca primăriile să asigure și ele o parte din costurile pentru unitățile de învățământ și să nu se mai îndrepte mereu spre Ministerul Educației. Politicianul a susținut că acest lucru se va putea face doar dacă vor fi schimbate anumite mecanisme ale statului.

În ceea ce privește banii primiți de minister, Deca a subliniat că „E o creştere, dar, sper eu, că noul pachet de legi ale educaţiei va aduce o creştere substanţială care să însemne într-adevăr calea către România educată”. Declarațiile ministrului au venit în timpum Conferinței „Învaţă şi dă mai departe” organizată de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

Ce a spus Ligia Deca despre conferința OECD de la Paris

Ministrul a mai subliniat că al doilea subiect care o interesează este reprezentat de conferinţa ministerială a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD). Aceasta a avut loc miercuri şi joi la Paris. Deca a declarat că este prima conferință, după 12 ani, la nivelul organizației în timpul căreia au fost discutate subiecte privind educația. Au fost dezbătute subiecte privind tinerii și cum ei se pot simți valorizați în domeniile în care activează.

„Discuţia se poartă între cei care iau decizii în statele cele mai dezvoltate ale lumii. Este clar că fără o implicare a tinerilor, mai ales pe subiectele care dor, pentru că green şi digital nu sunt subiecte care au apărut pentru că sunau bine, sau pentru că puteau fi etichete pentru alte programe, ci pentru că reprezintă chei ale viitorului cetăţeniei globale şi europene. Ştim cu toţii că niciun cetăţean nu va mai putea fi activ fără competenţe verzi şi digitale”, a concluzionat Ligia Deca, informează Agerpres.