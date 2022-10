Ministrul Educației susține că economisește pentru a avea o „pătură de siguranță”. Ce avere are oficialul

Ministrul Educației a susținut că fiecare familie ar trebui să aibă o rezervă financiară.

Ligia Deca, sfaturi a face față crizei energetice

Declarația sa a fost făcută după ce a fost întrebată dacă pune bani deoparte pentru a putea să-și plătească facturile pe care le va primi în această iarnă.

„Cred că fiecare familie are un comportament sau trebuie să poată avea un comportament responsabil și să încercăm să avem o rezervă financiară, sigur, în funcție de veniturile pe care le avem. Da, și eu am această conduită responsabilă, în a încerca să pun de-o parte nu neapărat în perspectiva crizei, dar în perspectiva existenței unei pături de siguranță”, a răspuns ministrul Educației citată de știripesurse.ro.

Ce avere deține ministrul Educației

Potrivit ultimei declarații de avere a ministrului Educației, făcută publică în luna iunie a acestui an, Ligia Deca deține un teren intravilan de 661 metri pătrați, dar este și proprietara unui alt teren de opt metri pătrați.

Această mai deține un apartament de 107.63 metri pătrați și este coproprietară a unei case de 213.70 metri pătrați, alături de soțul ei. Ei mai au în proprietate două mașini.

Mai mult, Ministrul Educației împreună cu soțul ei au în conturi aproximativ 75.000 de lei și circa 55.000 de euro. În 2021, Ligia Deca a câștigat peste 150.000 de lei din indemnizația de consilier prezidențial și 7.550 de lei pentru funcția de cadru didactic asociat la SNSPA, lunar, potrivit știrileprotv.ro.

Cum economisește președintele Klaus Iohannis

Și președintele Klaus Iohannis a susținut recent că economisește, în contextul crizei actuale din energie. El a spus că a evitat mereu risipa. „În ce mă priveşte, personal, din totdeauna am evitat risipa. Pentru mine nu este absolut nimic nou şi asta are toate aspectele cunoscute”, a precizat Klaus Iohannis. Șeful statului a adăugat că niciodată nu are „o temperatură exagerat de mare în casă, nici temperatura apei calde nu este foarte mare”.