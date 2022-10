Igor Dodon a fost trimis în judecată. Fostul președinte al Republicii Moldova este acuzat de mai multe infracțiuni

Conform Procuraturii Anticorupție din Republica Moldova, Igor Dodon a săvârșit aceste infracțiuni pe timpul mandatului său de președinte al țării, mai exact în iunie 2019.

Igor Dodon a fost trimis în judecată de procurorii Anticorupție

Fostul președinte al Republicii Moldova ar fi fost cel care a promovat interesele lui Vladimir Plahotniuc și ale lui Serghei Iaralov, cei care ar fi creat și mai apoi condus o organizație criminală, totul cu scopul de a ține sub control activitățile politice, sociale și economice din această țară.

„Menționăm că, în continuare, în gestiunea Procuraturii Anticorupție rămân în investigare, la etapa de urmărire penală alte trei episoade privind învinuirea ex-Președintelui Republicii Moldova Igor Dodon de săvârșirea infracțiunilor de îmbogățire ilicită, încălcarea modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice sau ale fondurilor electorale, dar și de trădare de Patrie.

În privința unor persoane care au participat la comiterea infracțiunilor și au acționat în complicitate cu Igor Dodon, locul aflării cărora este cunoscut, urmărirea penală continuă, iar despre rezultatele obținute se va comunica în mod separat. Totodată, este de menționat că, în privința lui Vladimir Plahotniuc, Serghei Iaralov și alte persoane care au participat la comiterea infracțiunilor, dar nu a fost stabilit locul aflării acestora, după respectarea procedurilor prealabile, urmărirea penală va putea fi finalizată în lipsa persoanelor respective, iar dosarul va putea fi trimis în judecată în absența acestora”, au transmis cei de la Procuratura Anticorupție din R. Moldova.

Partidul lui Igor Dodon, finanțat cu bani de la un grup infracțional organizat

Mai mult, Igor Dodon ar fi primit de la cei doi între 600.000 – 1.000.000 de dolari americani pentru cheltuieli ale Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), dar și pentru îndeplinirea unor scopuri politice mai ambițioase.

„Precizăm că suma menționată a fost percepută de la Plahotniuc Vladimir și Iaralov Serghei, pentru a negocia, în calitate sa de Președinte al Republicii Moldova, cu factorii de decizie din Federația Rusă, condiții favorabile partidului politic Partidul Democrat din Moldova(PDM) și, personal, lui Plahotniuc Vladimir privind crearea unei coaliții de guvernare în Republica Moldova, între partidul politic PDM și partidul politic PSRM. Interesul acestei coaliții prevedea modul de distribuire a funcțiilor de miniștri în cadrul noului Guvern și a funcțiilor de conducere a instituțiilor publice, precum și eliberarea lui Plahotniuc Vladimir de răspunderea penală pe dosarele pendinte în privința acestuia, care sunt în gestiunea organelor de drept din Federația Rusă.

Concretizăm că dosarul disjuns pe două capete de acuzare în privința lui Igor Dodon a fost transmis conform competenței Curții Supreme de Justiție (CSJ) pentru examinare în fond. Or, potrivit prevederilor art.39 din Codul de procedură penală, CSJ este competentă să judece în primă instanță cauzele penale privind infracțiunile săvârșite de Președintele Republicii Moldova”, a mai transmis aceeași sursă, într-un comunicat de presă.

Ce spune Igor Dodon despre trimiterea lui în judecată

Fostul președinte al Republicii Moldova se declară nevinovat și spune ca va demonstra acest lucru în instanță: „Mă declar total nevinovat și vom demonstra acest lucru în instanță. E un dosar politic 100%, cusut cu ață galbenă, în care figurează pseudo-martori: doi deputați PAS, patru ex-deputați de la DA, patru ex-deputați de la PD, niște înregistrări trucate și ilegale, efectuate cu trei ani în urmă de către Plahotniuc&co, care, în câteva zile de la depunerea mărturiilor, a fugit din țară, iar statul a fost scos de sub capturarea clanurilor oligarhice.

În plus, am depistat multiple încălcări și greșeli comise de procurorii care în grabă au transmis acest dosar în instanță, pentru a face față sarcinilor puse de conducerea țării. Am observat modul cum Ministrul Justiției și Președinta Comisiei Juridice au luat atitudine față de informația despre expedierea dosarului în judecată și au început presiunea publică pe justiție”, a scris Igor Dodon pe Facebook.