„El este creatura mea. De fapt, relațiile lui din România, cu Voronin, trebuie să recunosc, au fost din inițiativa mea. Prima fază, foarte banală: el avea un băruleț în centru în care se întâlnea elita. Avea trei camere la etaj unde ducea tot bomondul și își petreceau frumos timpul.

Bineînțeles că el tot fixa. Noi ne duceam acolo cu prietenii, o cafea, mai luam o masă. La un moment dat a venit și a zis: Domnule Sturza, sunt pe tușă, știu că aveți mai multe proiecte, vreau să fiu director în unul dintre proiecte, să ajut. Și i-am zis: Bă, Vlad, dar ce salariu vrei? Și el îmi spune: Nu-mi trebuie salariu”, povestește Sturza, transmite SafeNews.md.

Vânt din pupă de la politicienii români

Astfel, Ion Sturza susține că un prim pas în transformarea lui Plahotniuc într-o persoană cu autoritate a fost făcut în 2001 cu ajutorul unor politicieni români.

„În campania electorală la prezidențialele din 2001 România, echipa lui Iliescu m-au întrebat: Domnule Sturza, avem nevoie un loc de reper unde să ne oprim și de acolo să ne organizăm activitatea. Eu le-am dat întâlnire în Nobil Club, sunt niște camere sus și i-am lăsat cu Plahotniuc.

Plahotniuc i-a împachetat așa de bine că băieții ăia l-au invitat la întâlnire cu Iliescu. Iliescu, fără să-și de-a seama, i-a făcut o intrare la ministrul Economiei. Nu știu ce a făcut, dar i-a impresionat și au devenit prieteni”, a adăugat Sturza.

Inteligență diabolică

Potrivit lui Sturza, puțin mai târziu, Plahotniuc ar fi făcut cunoștință cu Oleg Voronin, de unde au și pornit schemele de preluare a afacerilor.

„Voronin este o poveste mai târzie. Eram în parteneriat cu Oleg Voronin într-o bancă. Eram acționar mare, majoritar. Noi căutam clienți pentru bancă și Vlad era director general la Petrom. Am profitat că unul dintre cunoscuții mei era adjunct. Zic: bă, Alex, hai să ne vedem.

L-a înghițit cu totul pe Oleg. Plahotniuc exploatează foarte abil slăbiciunile oamenilor. La un moment dat, Oleg a venit și a zis să punem control pe anumite afaceri. Scenariul ăsta tot a fost pus la cale cu Plahotniuc”, a menționat afaceristul.

„Vlad Plahotniuc are o inteligență diabolică. Eu când am plecat din Guvern, am inițiat un grup care realiza analiză economică și consultanță. Știau tot din economie, fluxuri. În el erau foști miniștri.

Plahotniuc a luat echipa și le-a zis: Desenați-mi toate fluxurile, bani, legali, ilegali. A luat această schemă și a pus-o în funcție”, a precizat Ion Sturza.