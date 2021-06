Interesele lui Nicu Ceaușescu erau departe de dorințele părinților săi de a activa în cele mai înalte cercuri, “prințișorul” preferând distracțiile. Avea chiar un grup de prieteni, cu care petrecea de fiecare dată când avea ocazia. Cercul apropiat al acestuia a sesizat la Nicu agresivitatea limbajului, dar și viciul băuturii, care era amplificat de petrecerile la care participa.

Decizia trimiterii lui Nicu Ceaușescu la Sibiu a fost explicată de o verișoară a acestuia, Mihaela Moraru, fiica fratelui lui Nicolae Ceaușescu, Marin Ceaușescu, care a considerat că această mișcare era făcută cu scopul de a fi rupt de mediul de la București. Astfel, ar apărea întrebarea, cum dintr-un posibil succesor dorit de ambii părinți, a devenit o amenințare pentru aceștia ?

Evenimentele din decembrie 1989 l-au găsit pe Nicu la Sibiu, oraș care a fost supus multor încercări privind morții și răniți acelor zile. Un eveniment care a tot fost dezbătut a fost prezența unui detașament de militari din cadrul Batalionul 404 Buzău, care ar fi fost addus în zonă încă de la începutul anului 1989.

Prezența mașinilor Lada a fost o altă problemă cu care s-a confruntat Sibiul, Nicu Ceaușescu declarând în fața Comisiei Senatoriale care se ocupa de evenimentele din decembrie 1989, că “ informația a venit pe linie de partid.”

“S-a capitulat!”

În data de 22 decembrie 1989, când Bucureștiul devenise principala țintă a amenințărilor, Nicu Ceaușescu l-a contactat pe șeful de cabinet al lui Coman, care i-a transmis că elicopterul care îi avea la bord pe soții Ceaușescu a decolat, însă direcția este necunoscută.

“ Eu am vorbit cu Postelnicu, mi-a spus că vrea să vină o delegație de muncitori să discute…mă rog, se pare că așa a fost… un subterfugiu, că n-a fost adevărat….Așa așteptând să văd ce se întâmplă…în jur de 12, că întâmplător am pus mâna pe telefon…sun, vorbesc cu centralista T.O. și îmi spune: “Domne, nu mai răspunde nimeni la Cabinetul 1! Telefonul e debranșat și e mare gălăgie!”. “Domnișoară, dă-mi la Coman, că ei sunt armată!” Îmi dă la Coman, a răspuns… îi zic: “Ce se întâmplă?” Răspunde: “ Domne, au intrat în CC! S-a plecat acum cu elicopterul!” După care am ieșit afară din birou și am spus: “S-a capitulat! Hai să strângem lucrurile și să plecăm!””, a declarat Nicu Ceaușescu la audierea din 22.03.1994, la o comisie parlamentară.

Următoarea mișcare a lui Nicu Ceaușescu a fost de a pleca spre București, dorind să stea de vorbă cu Ion Iliescu, pentru a afla ce s-a întâmplat. Întrebat fiind cum de știa la ora 12 de Iliescu, Nicu Ceaușescu a declarat că știa încă de la orele 10-11 de apariția lui pe scena politică. “ Am luat legătura la București și mi s-a comunicat din partea lui Postelnicu că în spatele afacerii sunt ori Iliescu ori Mănescu.”

În acest caz, rămâne întrebarea la care Nicu Ceaușescu, decedat în 1996, nu mai poate răspunde: De ce nu a luat legătura cu tatăl său pentru a-l convinge să se retragă de pe scena politică ?