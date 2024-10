Războiul din Orientul Mijlociu. Armata israeliană a pierdut opt soldați în Liban

IDF, armata israeliană, a pierdut opt militari, în confruntările din ultimele zile cu militanții Hezbollah, din Liban. Pe de altă parte, Israelul a reușit să-l ucidă, într-o lovitură, la Damasc, pe ginerele defunctului lider al Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Armata israeliană a pierdut primii soldați în operațiunile pe care le desfășoară în Liban. Opt soldați au murit în acțiune, conform informațiilor prezentate de oficialii forțelor militare.

După o săptămână în care a bombardat pozițiile Hezbollah, soldate cu sute de morți, armata israeliană a demarat și operațiunile la sol. În luptele din Liban, IDF a confirmat că a pierdut primii militari.

Armata israeliană nu a dat detalii despre zonele din sudul Libanului în care au fost uciși soldații săi. Unul dintre cei uciși este comandantul Eitan Yitzhak Oster, în vârstă de 22 de ani, dintr-un comando al Unității Egoz. Ceilalți soldați au servit în Brigada Golani și în Unitatea Yahalom.

Premierul Benjamin Netanyahu a trimis condoleanțe familiilor soldaților israelieni uciși în Liban.

IDF a mai dat o lovitură dură Hezbollah, reușind să-l lichideze pe ginerele fostului lider al organizației, Hassan Nasrallah, omorât, la rându-i într-un bombardament în Beirut. Hassan Jaafar al-Qasir, ginerele lui Hassan Nasralla a fost omorât într-un raid soldat cu trei victime, în Damasc. Informația a fost confirmată de Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP.

O sursă apropiată Hezbollah a confirmat moartea ginerelui și a precizat că Hassan Jaafar al-Qasir era fratele lui Jaafar al-Qasir, de asemenea, ucis de IDF. Acesta din urmă era responsabil pentru transferul de arme din Iran către Liban.

Pe de altă parte, escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu, în contextul noilor confruntări dintre Israel, pe de o parte, şi Iran şi Hezbollah, pe de altă parte, stârnește temeri. Experții în securitate internațională se tem că situația va degenera și un război pe scară largă va fi inevitabil.

