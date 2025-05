IDF anunță eliminarea unui lider terorist Hezbollah

Armata israeliană (IDF) a anunțat că a eliminat un membru al mișcării teroriste Hezbollah într-un atac aerian desfășurat în sudul Libanului, acesta fiind al doilea incident de acest tip în decurs de două zile.

Aceasta se întâmplă în ciuda unui armistițiu stabilit acum cinci luni, după un conflict, conform informațiilor furnizate de AFP.

Israelul continuă să efectueze atacuri regulate în sudul Libanului, ignorând armistițiul. Într-un comunicat emis joi, armata israeliană a declarat că a „eliminat un terorist din Hezbollah” în urma unui raid aerian în regiunea Arnoun.

La Beirut, Ministerul libanez al Sănătății a raportat un deces în urma unui atac cu dronă asupra unui vehicul, tot în sudul Libanului.

După declanșarea Războiului din Fâșia Gaza, Hezbollah, susținut de Iran, a deschis un nou front împotriva Israelului, lansând rachete din sudul Libanului și afirmând că acționează în sprijinul mișcării islamiste Hamas, aliata sa.

Aceste ostilități au escaladat într-un conflict în Liban, în care Israel a desfășurat bombardamente intense și o ofensivă terestră împotriva bastioanelor Hezbollah între septembrie și noiembrie 2024, lăsând mișcarea slăbită.

