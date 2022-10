Iată care sunt cele mai întâlnite afecțiuni ale pielii

Tratarea pigmentării

Acest lucru poate duce la pete, roșeață și alte semne nedorite, precum și afecțiuni ale pielii care pot fi dificil de îndepărtat. Pielea este cel mai mare organ al corpului, iar medicul dermatolog Dr. Surbhi Virmani, fondatorul clinicii Cosderm din Londra, se ocupă de afecțiunile pielii pacienților în fiecare zi.

Iată care sunt cele mai frecvente afecțiuni ale pielii cu care se confruntă, factorii declanșatori din spatele lor și cum să le sorteze definitiv. Pielea noastră tinde să își schimbe culoarea. Petele solare sunt un caz clasic de pigmentare. „Cea mai simplă modalitate de a evita pigmentarea este să fii ferit de soare; poartă o pălărie, poartă o eșarfă”, adaugă medicul dermatolog.

În ceea ce privește tratarea pigmentării, poți opta pentru creme cu vitamina C și retinol, precum și tratamente cu laser pentru o pigmentare mai extremă. Dr Virmani spune că melasma duce pigmentarea la un alt nivel.

Dr. Virmani dezvăluie că peeling-urile și laserele pot funcționa, precum și tratamentul intensiv pentru pigmentare, dar va reveni întotdeauna. Cel mai simplu mod de a evita melasma este să stai departe de toate formele de lumină UV, inclusiv de luminile LED de interior.

Îmbătrânirea pielii

Dr Virmani spune că acneea este o problemă mare pentru mulți dintre clienții ei și, de obicei, este legată de hormoni. Dr. Virmani are o mulțime de pacienți cu acnee, în special femei în vârstă de patruzeci de ani. „Cu nivelul de estrogen în scădere și testosteronul care devine mai dominant, femeile pot avea mai multe probleme la vârsta de patruzeci de ani”, explică ea.

Pierderea elasticității, ridurile, uscăciunea, roșeața și petele sunt toate semne că pielea îmbătrânește. Pielea are un strat superior și inferior. „Zaharurile sunt păstrate în stratul superior; cel mai mare zahar pe care îl știm cu toții este acidul hialuronic. Există o scădere cu șase la sută a acidului hialuronic în viață dacă ai grijă de piele”.

Dacă sunteți fumător, dr. Virmani recomandă să vă opriți, deoarece „fumatul micșorează aportul de sânge din pielii”, ceea ce poate contribui la îmbătrânire. „SPF este vital. Serurile multivitaminice cu vitaminele C, E și A sunt bune. Vitamina C este un antioxidant puternic; este factorul cel mai important pentru producerea de colagen”, potrivit The Sun.