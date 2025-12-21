Sport

Ianis Hagi, doar rezervă la Alanyaspor, în victoria cu Karagumuruk. Dennis Man a fost schimbat la pauză în Utrecht - PSV

Ianis Hagi, doar rezervă la Alanyaspor, în victoria cu Karagumuruk. Dennis Man a fost schimbat la pauză în Utrecht - PSV
Ianis Hagi nu s-a mai regăsit printre titulari la Alanyaspor. Azi, într-o partidă pe care formația internaționalului român a disputat-o pe teren propriu, cu Karagumuruk, în etapa a 17-a a campionatului Turciei mijlocașul a fost doar rezervă. Și a intrat pe teren în minutul 68. Alanyaspor s-a impus cu scorul de 2-0, goluri reușite de Hwang în minutul 13 și de Yalcin (58).

Ianis Hagi a început să fie rezervă tot mai des la Alanyaspor

În timpul petrecut pe teren, Hagi jr. a fost invizibil și nu s-a remarcat cu nimic. Românul a fost rezervă și la mijlocul săptămânii, în mecioul pe care echipa s-a l-a câștigat în Cupa Turciei, scor 1-0 cu Trabzonspor. El a fost introdus pe gazon în minutul 81. În campionat, Alanyaspor este pe locul al 9-lea cu un total de 21 de puncte.

Echipe de start

Alanyaspor: Taskiran - Akdag, Aksoy, Aliti, Hadergjonaj, Hwang, Janvier, Karaca, Lima, Ruan, Yalcin Rezerve: Bayram, Doganay, I. Hagi, Karademir, Mogultay, Ogundu, Oz, Paulo Victor, Sen, Yavuz Antrenor: Joao Pereira

Karagumruk: Balkovec, Cankaya, Cukur, Doh, Esagio, D. D. Fofana, Kranevitter, Kurukalip, B. Ozcan, Serginho Rezerve: Cinar, Demirol, Ersoy, Evli, A. Gray, Kadioglu, Kalayci, Kalpakli, Sivri, Yandal Antrenor: Onur Korkmaz

Prima cerere oficială de demitere a președintelui Nicușor Dan, depusă de senatorul Ninel Peia
Președintele Nicușor Dan și soluția democratică: Magistrații să-și pedepsească șefii sau să-i susțină

Dennis Man a dezamăgit și a fost schimbat

Dennis Man a fost titluar, azi, în partida pe care echipa sa, PSV Eindhoven, a câștigat-o pe terenul celor de la Utrecht, scor 2-1, în campionat. Românul a avut o evoluție palidă în primele 45 de minute și a rămas la cabine la pauză.

