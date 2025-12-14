Mihai Stoica și-a pierdut răbdarea cu Octavian Popescu. Mesaj dur din interiorul FCSB pentru mijlocașul căzut în dizgrația tuturor

Situația lui Octavian Popescu la FCSB a ajuns într-un punct de cotitură, iar mesajele transmise din interiorul clubului sunt tot mai directe. După un sezon în care mijlocașul ofensiv nu a reușit să marcheze niciun gol, criticile venite din partea patronului Gigi Becali au fost dublate, acum, de un discurs tranșant al președintelui Consiliului de Administrație, Mihai Stoica.

Oficialul campioanei a vorbit deschis despre starea actuală a jucătorului, despre potențialul său incontestabil, dar și despre nemulțumirea legată de atitudine, pregătire și reacțiile avute în discuțiile interne.

Octavian Popescu, în vârstă de 22 de ani, este considerat de ani buni unul dintre cei mai talentați fotbaliști produși de FCSB. Cu toate acestea, actuala stagiune a fost una extrem de modestă din punct de vedere al contribuției decisive, jucătorul nereușind să înscrie niciun gol.

Mihai Stoica i s-a alăturat, astfel, lui Gigi Becali. Această realitate a fost constant subliniată în discursurile publice ale patronului Gigi Becali, care a criticat lipsa de eficiență și de impact a tânărului mijlocaș.

La rândul său, Mihai Stoica a ales să vorbească pe larg despre situația lui Popescu, explicând că problema nu este una legată de talent, ci de direcția aleasă.

Mihai Stoica a explicat, într-o intervenție la Prima Sport, că Octavian Popescu se află într-un moment decisiv al carierei sale, în care alegerile pe care le face vor avea consecințe pe termen lung.

„Octavian Popescu e la o răscruce. Are două drumuri în față. Dacă pleacă pe drumul corect, poate să ajungă fotbalist, să-și facă viața el și generațiile viitoare ale familiei lui. Are niște calități cum nu am întâlni la nici un jucător cu care am lucrat”, a declarat Mihai Stoica, potrivit gsp.ro.

Oficialul FCSB a insistat asupra faptului că nivelul de talent al lui Popescu este recunoscut inclusiv în vestiar, de către colegii săi.

„Chiar vorbeam cu Tănase, iar toți fotbaliștii de la noi recunosc că Popescu e cel mai talentat”, a adăugat Stoica.

În discursul său, Mihai Stoica a făcut o descriere detaliată a calităților lui Octavian Popescu, subliniind că acestea sunt rare chiar și la nivel internațional.

„Are absolut tot, viteză, explozie, dribling, lovește mingea foarte bine, are viziune, pasă excepțională cu exteriorul. Are și un fizic frumos, are 1,82. Nu e impunător, dar îți dau atâtea exemple cu jucători cu fizicul ăsta, numai la Di Maria dacă mă gândesc”, a spus oficialul campioanei.

Stoica a făcut și o comparație cu alți jucători de top din istoria recentă a clubului, explicând de ce Popescu ar trebui să fie un fotbalist complet.

„Popescu poate să facă ambele faze. De exemplu, Coman avea totul, dar nu putea face ambele faze. Avea explozie mare și nu mai putea face faza defensiv. Octavian are și explozie, face și faza defensivă”, a afirmat Mihai Stoica.

Un alt punct sensibil atins de oficialul FCSB a fost legat de concurența directă din lot. Intrarea lui Toma și impactul imediat avut de acesta reprezintă, în opinia lui Stoica, un semnal clar pentru Octavian Popescu.

„Să înțeleagă că a intrat Toma în locul lui și a făcut diferența”, a spus Mihai Stoica, sugerând că statutul de jucător indispensabil nu mai este garantat doar pe baza talentului.

Această situație reflectă o schimbare de paradigmă în interiorul echipei, unde randamentul imediat începe să cântărească mai mult decât promisiunile pe termen lung.

Mihai Stoica a recunoscut că accidentările repetate au avut un impact asupra evoluției lui Octavian Popescu, însă a subliniat că acestea nu pot explica în totalitate situația actuală.

„Sunt lucruri din afara terenului care poate l-au schimbat. A jucat o perioadă lungă cu accidentări. Și acum are un deget care l-ar putea opri din a juca”, a explicat Stoica.

Chiar și în acest context, oficialul consideră că jucătorul trebuie să facă mai mult pentru a reveni la nivelul așteptat.

Una dintre cele mai dure observații ale lui Mihai Stoica a fost legată de modul în care Octavian Popescu se pregătește. Oficialul a oferit exemplul lui Juri Cisotti, un jucător apreciat pentru disciplina și dedicarea sa.

„Trebuie să facă ceva. Să se antreneze mai bine, poate, deși nu poți spune că sunt antrenamente când nu e conectat”, a spus Stoica.

În contrast, exemplul italianului este prezentat ca standard de profesionalism.

„Cisotti vine primul în sală. După antrenament mai stă o oră în sală. Face stretching, posturi”, a precizat oficialul FCSB.

Mihai Stoica a recunoscut că nu a mai discutat recent cu Octavian Popescu, invocând nemulțumirea față de atitudinea afișată de jucător după anumite discuții interne.

„Nu am mai discutat cu Octavian, nu am fost satisfăcut de atitudinea pe care a afișat-o după anumite discuții. Eu sunt genul de om care, dacă nu e ascultat, trece mai departe. Nu stau după nimeni”, a declarat Mihai Stoica.