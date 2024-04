Economie Hotel-emblemă a Capitalei, transformat total. Ce planuri au noii proprietari







Unul dintre hotelurile emblematice din București, cu o suprafaţă totală de 12.600 metri pătraţi, construit încă de dinaintea celui de-al Doilea Război Mondial, a fost vândut. Compania Julius Meinl Living a anunțat finalizarea achiziției Hotelului Ambasador din București. Urmează să fie renovat și să fie transformat în hotel „The Julius Bucharest”.

Noii proprietari ai hotelului menționează că vor păstra stilul clădirii existente.

Achiziția hotelului „Ambasador” fost realizată în două etape. În prima fază, Julius Meinl Living a cumpărat Ambasador SA, care deținea o jumătate din proprietate și care activa drept hotel. Ulterior, în cea de a doua etapă, Ambasador SA a achiziționat și cealaltă jumătate a proprietății, care era deținută separat, conform sursei mențioate.

Compania mai sus menționată are în portofoliu și alteimobile, unice din punct de vedere al costrucțiilor.

Hotel emblematic cumpărat în Praga

Cea mai emblematică proprietate a Julius Meinl Living este „The Julius Prague”. Acest hotel are o suprafață totală de 16.162m2 și dispune de 168 de camere și apartamente de lux, cu restaurant, cafenea, săli de ședință, spațiu de co-working și o sală de sport. În plus, hotelul conține și un magazin de alimente și băuturi gourmet marca House of Julius Meinl, au transmis reprezentanții firmei mai sus amintite.

Ca parte a procesului de obținere a autorizațiilor, Julius Meinl Living va discuta cu autoritățile orașului București despre modalitățile optime de a integra numele „Ambasador” în proprietatea reamenajată, a explicat compania.