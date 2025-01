International Tentativă de asasinat asupra lui Bashar al-Assad la Moscova? Suspiciuni privind o posibilă otrăvire







Un canal de Telegram cunoscut pentru dezvăluiri controversate susține că fostul dictator sirian Bashar al-Assad ar fi fost victima unei tentative de otrăvire în Rusia. Assad, refugiat la Moscova după căderea regimului său, ar fi ajuns de urgență la spital, declanșând speculații intense privind soarta sa.

Assad s-ar fi plâns de dificultăți de respirație

Canalul General SVR, care ar avea legături cu Serviciul rus de informații externe, a relatat că Assad s-ar fi plâns de dificultăți de respirație și ar fi cerut ajutor medical după ce a acuzat simptome de intoxicație. Mesajul postat pe platforma Telegram sugerează că „există toate motivele să credem că a avut loc o tentativă de asasinat”.

Potrivit sursei, testele medicale ar fi indicat urme de expunere la o substanță toxică, deși natura acesteia rămâne necunoscută. Assad a fost tratat la domiciliu, iar starea sa s-a stabilizat ulterior, dar investigațiile continuă fără concluzii clare, conform Newsweek.

Prezența lui Assad în Rusia pare să devină o povară pentru Putin

După înlăturarea sa de la putere în Siria, Assad a căutat refugiu la Moscova, aliatul său de lungă durată. Kremlinul spera să-și mențină influența în Siria, inclusiv controlul asupra bazelor militare critice, cum ar fi cea din Tartus. Cu toate acestea, prezența lui Assad în Rusia pare să devină o povară pentru Vladimir Putin, iar speculațiile privind un posibil conflict între cei doi sunt tot mai frecvente.

General SVR a publicat anterior informații despre Vladimir Putin și alți lideri, dar multe dintre afirmațiile lor, inclusiv despre sănătatea președintelui rus, au fost catalogate drept nefondate. Cu toate acestea, zvonurile privind otrăvirea lui Assad au atras atenția presei internaționale și a rețelelor sociale.

Reacțiile la nivel internațional

Publicații precum The Sun, Daily Express și The Times of India au preluat povestea, amplificând speculațiile. Pekka Kallioniemi, analist rus de dezinformare, a sugerat că „Kremlinul nu a pierdut timpul pedepsindu-l pe fostul dictator pentru lașitatea sa”.

James Landis, expert în securitate globală, a scris pe rețelele sociale: „A încercat Putin să scape de Assad? Aceasta ar avea sens, deoarece Assad este o responsabilitate fără valoare strategică”.

„Rusia nu își abandonează prietenii”

Rusia încearcă să minimalizeze controversele. Mihail Ulianov, reprezentantul Rusiei la organizațiile internaționale, a declarat pe Telegram că „Rusia nu își abandonează prietenii”. Cu toate acestea, poziția fostului dictator sirian devine din ce în ce mai fragilă.

Postările recente ale lui Assad pe rețelele sociale, în care nega intenția de a părăsi Siria voluntar, sugerează o strategie de a păstra loialitatea susținătorilor regimului său. Între timp, familia sa, inclusiv soția Asma al-Assad, ar putea întâmpina dificultăți în găsirea unui refugiu sigur în afara Rusiei.

Viitor incert pentru dictatorul sirian

Situația tensionată dintre Assad și Kremlin ar putea escalada, în funcție de concluziile investigațiilor legate de otrăvire. Dacă se confirmă că tentativa de asasinat a fost orchestrată din interiorul Rusiei, acest fapt ar sublinia riscurile asociate cu refugierea dictaturilor în state cu interese strategice complexe.

Evenimentul ridică întrebări și despre viitorul relațiilor dintre Moscova și aliații săi din Orientul Mijlociu, punând sub semnul întrebării stabilitatea regiunii și strategia geopolitică a Kremlinului.