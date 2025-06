Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 7-8 iunie 2025. De ce am avut dreptate? Bună întrebare !







7,8 iunie

Pe 7 iunie s-au născut Paul Gauguin, Tom Jones, Prince, Rocky Graziano, Virginia Apgar, Dean Martin, Henri Coandă, iar pe 8 iunie s-au născut Robert Schumann, Sir Francis Crick, Barbara Bush, Nancy Sinatra, Bonnie Tyler, Anatol Vieru.

În privinţa sărbătorilor, este o situaţie mai deosebită. În calendarul creştin-ortodox sâmbătă 7 iunie este Pomenirea Morţilor, Moşii de Vară, duminică 8 iunie este Cincizecimea, Duminica Mare a Rusaliilor, Pogorârea Sf. Duh, iar luni 9 iunie este tot zi liberă, Sf. Treime.

Trei zile... să fie o sărbătoare de la daci, asumată de creştini, după obiceiul lor?

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, un celebru dirijor străin care ne-a onorat cu prezenţa lui, acum mai mulți ani, ce repede trece timpul, îmi spunea că România îi apare ca ţara aparenţelor. Nimic nu este ceea ce pare a fi, iar sub stratul superficial şi modern se ascund lucruri de o profunzime neaşteptată.

Dacii nu aveau sărbători mobile. Totul era reglementat foarte aristotelic şi pitagorian în funcţie de ritmurile naturale.

Doamna Antoneta Olteanu, regina mitologie româneşti spune: „... Duminica Rusaliilor este considerată a fi punctul culminant în care se dezlănţuiau cu o deosebită forţă duhurile nemulţumite. Imapactul deosebit de puternic al sacralităţii sărbătorii, la care se adaugă încăpăţânarea sufletelor morţilor, care nu doresc să părăsească pământul a făcut ca în fapt sărbătoarea să dureze trei zile. Acum îşi încheiau activitatea şi cetele de căluşari (magia războinică) deoarece nu mai era periculoasă şederea afară a oamenilor.”

Sunt diferite obiceiuri şi superstiţii, menţionăm doar câteva:

Dacă va ploua în ziua Moşilor de Vară va fi anul mănos.

În noaptea Rusaliilor înfloreşte feriga. Cine o vede, are mare noroc dar trebuie să fie treaz şi curat toată noaptea şi să nu răspundă la vedenii.

Vacilor li se pune tei între coarne ca vrăjitoarele rele să nu le ia laptele.

Dacă la Rusalii va fi timp frumos, aşa va fi toată vara.

Se poate avansa ipoteză că sărbătoarea creştină mobilă a preluat, a fost calchiată, peste o sărbătoare antică, veche, poate din neolitic a vrajbei dintre elementele aerului şi cele ale focului. A devenit mobilă, dar s-a păstrat.

Am primit rezultatul sondajului făcut de revista „Empire” pe un număr de 250.000 de fani declaraţi ai filmelor. Din SUA, sigur că da. Li s-a propus o listă cu 301 filme şi au fost rugaţi să facă un clasament al celor mai bune zece filme din toate timpurile.

Iată rezultatele:

“Star Wars: The Empire Strikes Back”, 1980. “The Godfather”, 1972. “The Dark Knight", 2008. “The Shawshank Redemption",1994. "Pulp Fiction", 1994. “Star Wars: Episode IV - A New Hope", 1977. “The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring", 2001. “Jaws", 1975. “Indiana Jones and the Raiders Of The Lost Ark", 1981. „Inception", 2010.

Sunt filme bune, într-adevăr, dar, cu cu trei excepţii, sunt departe de lista preferinţelor mele. Sunt european, alb, creștin şi în lista mea sunt multe filme europene... foarte bune!

Care este lista filmelor preferate de domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi?

Dar să răspund la o întrebare, pusă în diferite forme de domniile voastre. În https://evz.ro/horoscopul-lui-dom-profesor-30-decembrie-2024-2025-anul-sarpelui-verde-de-lemn-in-lume-si-in-romania.html, prognozam că ”președintele României va fi un semn de foc sau de pământ.” Precizez că horoscopul pe anul 2025 a fost elaborat în cursul perioadei de până la echinocțiul de toamnă 2024 și actualizat înainte de publicare, 30 decembrie 2024.

De ce am avut dreptate, întrebați domniile voastre. Simplu. Domnul Nicușor Dan, în prezent Președintele României, este Săgetător, semn de foc. Iar domnul George Simion este Fecioară, semn de pământ. Mai mult și prima pereche din alegerile anulate erau, domnul Călin Georgescu, Berbec, semn de foc și doamna Elena Lasconi, Taur de cuspe cu Berbec, semn de pământ. În articol am și motivat: ”Așa (semn de foc, sau pământ) se poate ajunge la oarecare armonizare necesară, deoarece până în prezent, în România republicană, socialistă sau capitalistă, republică să fie, am avut patru președinți semne de apă și doi, semne de aer.” De aceea am avut dreptate și alții, sau altele, nu.

Aveţi timp să reflectaţi, este weekend şi puteţi să consultați şi horoscopul meu, poate vă este de folos, pentru că, mâine după mâine, este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 7-8 iunie 2025

BERBEC În weekend ai talentul atragerii norocului. Dar nu exagera cu asta! Nu îţi face griji inutile, totul se va aranja după legile naturale. Ai puţină linişte, aranjează-ţi propriile interese!

Sâmbătă, aspectele iţi indică să nu te repezi să tragi concluzii, să ai răbdare, pentru ca lucrurile se pot lamuri. Veştile pe care le primeşti prin mobil, din presa, sau reţelele de socializare par importante.

Duminică - posibile disensiuni dimineaţa, care pot fi evitate prin amânarea unor întâlniri sau vizite. Seara plăcută, favorabilă dragostei.

TAUR Conjunctura indică o posibilă schimbare. Nu prea îţi plac schimbările... Aşa că negociază cât, cum şi în ce fel se poate schimba ceva în viaţa ta. Astăzi eşti vulnerabil sentimental, atenţie!

Sâmbătă configuraţiile benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obositoare, dar fără evenimente notabile. O zi care trece repede, pentru că nu ai de ce să te temi, dar nici nu ai de ce să-ţi aminteşti mai târziu!

Duminică trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale. Evită băuturile reci şi alimentele prea grase sau foarte consistente. Duminică nu prea îţi arde de glumă. Este una din zilele acelea când eşti posomorât şi mizantrop.

GEMENI În weekend carisma ta face ravagii. Poţi să obţii favoruri la care nici nu te gândeai. Dar, fii mai măsurat în gesturi şi în vorbe, să nu compromiţi magia, atracţia pe care o desfăşori!

Sâmbătă găseşti o mare satisfacţie în ajutorul pe care-l oferi la treburile casei, sau în sprijinul unui prieten. Ascultă-ţi vocea instinctului profund şi redu ritmul, sâmbăta este o zi de odihnă.

Duminică ai parte de un fel de cadou mare, neaşteptat si care te pregătește pentru niste planuri de viitor la care nici nu indrazneai sa te gandesti. Esti mare meşter în a te speti spre gloria altora…

RAC Păstrează prieteniile conjuncturale strict convenţionale şi nu exagera cu confesiunile. Fii discret! În hotărârea ta de astăzi în domeniul sentimental se poate vedea experienţă şi maturitate.

Sâmbătă eşti distrat şi nu te poţi concentra după o săptămână obositoare. Poate un picnic, un grătar, sau o ieşire în oraş cu familia sau prietenii te reconfortează şi îţi „încarcă bateriile”.

Duminică horoscopul este slab aspectat, dar ai configuratii minore faste mai ales in domeniul afacerilor cu amanuntul, comertului, in general. Proiectele tale de weekend sufera de un defect major - se bazeaza mai mult pe intamplare decat pe planificarea abila a raportului odihnă-distracţie!

LEU Eşti gata să-ţi respecţi promisiunile şi cauţi serios mijloace şi strategii ca să te poţi ţine de cuvânt. Trebuie să fii pregătit moral şi material pentru schimbările care se profilează.

Sâmbătă în dragoste este bine să-ti recunoşti greşelile, mai ales pe cele mici! Este cazul zilei de azi, când poţi întoarce în favoarea ta un impas sentimental sau te poţi bucura de un avantaj.

Duminică trebuie să zâmbeşti şi să-ti păstrezi calmul, mai ales dacă auzi si vezi lucruri neplacute; mananca alimente naturale si evita dulciurile. In urma unei analize cinstite si atente trebuie sa lasi deoparte problemele care nu sunt ale tale si sa te concentrezi la propriile interese.

FECIOARĂ Contrar obiceiului, în weekend nu trebuie să dai mare importanţă detaliilor. Răspiră profund şi trăieşte-ţi viaţa, pentru că poţi să primeşti o veste, care te ajută să-ţi regăseşti buna dispoziţie.

Sâmbătă ai nevoie de mai multă mişcare, de mai mult sport. Trebuie să eviţi mişcările bruşte. Nu trebuie să stai ore întregi sub duş, apa costă! Program de distracţie pe seară, profită din plin!

Duminică este evident că magia relatiilor sociale este cam departe de modul tau direct de abordare. Totuşi, vei avea castig daca vei adauga si un zambet. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, te vei simţi foarte bine. Nu încerca să-ţi depăşeşti condiţia cu orice preţ, nu cheltui mai mult decat îţi poţi permite.

BALANŢĂ Un weekend plăcut, bine aspectată sentimental. Pune-ţi problemele personale într-o prioritate şi ordine firească şi aranjează astfel lucrurile încât să-ţi satisfacă interesele tale!

Sâmbătă eşti pe drumul cel bun! Începi să înlături din calea ta obstacole, în special propriile limite. Te distrezi, te odihneşti, eşti mai entuziast şi te gândeşti cu încredere la viitor.

Duminică te gândeşti că de mai multa vreme doreai un grad mai mare de libertate materiala pe care stelele te sprijina astăzi sa-l obtii prin harnicie si chiar cu putin noroc. Nu trebuie să exagerezi disensiunile din familie şi cu prietenii. Primeşti cu plăcere nişte vizite sau veşti de departe.

SCORPION Domeniul sentimental este avantajat de conjunctură. În mijlocul unui carusel ameţitor, dens, obositor, care este viaţa ta cotidiană, astăzi şi în tot weekend-ul găseşti o oază de relaxare.

Sâmbătă ai nevoie de o evadare în natură. Poate la mare, poate la munte, poate la un picnic. În orice caz trebuie să eviţi orele întunericului când călătoreşti. Soarele, lumina, te avantajează în această sâmbătă.

Duminică cu dragostea stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, asta nu înseamnă că pe total stai excelent. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, oglinda coştiinţei lor.

SĂGETĂTOR Cu toate că elocvenţa nu e caracteristica tare a zodiei, în weekend poţi convinge familia şi prietenii şi îi poţi solidariza cu interesul, cauza ta. Sâmbătă, întâlniri care îţi fac plăcere!

Sâmbătă este o zi favorabilă pentru centaurul sentimental din tine. Iţi prieşte o discuţie la o cafea cu ingheţată şi faci planuri. Prietenii te ajuta astazi chiar fara sa-i bati la cap. Veşti bune.

Duminică, cu zodia lipsita de planete si slab aspectata, fie te plictisesti teribil, fie te enervezi de lipsa evenimentelor si de mediocritatea colegilor. Nimic nu te multumeste azi si esti convins ca meriti mai mult. Poate ca da, poate ca nu, dar nu te astepta la minuni.

CAPRICORN Trebuie să găseşti pe cineva apropiat, din familie sau dintre prietenii buni, cu care să-ţi discuţi problemele, cele multe. Probabil că nu o să găseşti rezolvarea, dar cel puţin te descarci!

Sâmbătă apare ceva neprevăzut. Trebuie să lucrezi ceva pentru serviciu, sau ceva de rezolvat pentru familie. Spre seară ai impresia că ai urcat pe Everst, eşti foarte obosit, dar foarte mulţumit!

Duminică verifici vorba care spune că: experienta este suma greselilor care dor cel mai mult. In dragoste este bine sa-ti recunosti greselile, mai ales pe cele neimportante sau pe cele care provoacă gelozie!

VĂRSĂTOR În weekend ai prilejuri bune să pui la punct probleme legate de casă, cameră, familie, proprietăţi. Sună-ţi prietenii, să vezi ce mai fac! Poţi afla veşti despre vacanţe, nunţi şi botezuri!

Sâmbătă trebuie să o iei de la capăt, să reevaluzi situaţia şi să faci alte planuri pentru weekend. Consultă-te cu cei din jur, cu anturajul apropiat, să vezi şi părerile şi dorinţele lor. Contează!

Duminică un fel de umanism naiv si bunatatea caracteristice zodiei te fac vulnerabil la santajul sentimental paracticat de una dintre realatiile tale. Esti intr-un punct mort si cu anturajul si cu relatiile sentimentale. Nu este o idee rea sa incerci sa lamuresti lucrurile, macar parțial.

PEŞTI Treburile neterminate din casă trebuie analizate şi finalizate, sâmbătă! Nu începe, duminică, proiecte sau afaceri noi. Evită discuţiile în contradictoriu, relaxează-te şi distrează-te!

Sâmbătă reuşeşti să cazi de acord şi să închei o alianţă cu cineva din anturajul apropiat. Eşti prea dur cu tine şi cu cei din jur, oferă-ţi momente de distracţie, de exemplu, un spectacol pe seară.

Duminică este o zi de cumpărături, sau de călătorie. Nu-ţi fă niciun program, în aparenţă. Lasă lucrurile să se întâmple. Este bine să eviti, daca poti, subiectele cu caracter emotiv.