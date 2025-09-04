Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 5 septembrie 2025. Confesiuni (I)







5 septembrie

Pe 5 septembrie s-au născut Ludovic al XIV-lea, Raquel Welch, Freddy Mercury, Tommaso Campanella, Konstantin Ţiolkovski, Alexandru Vlahuţă, Constantin Codrescu, Catinca Ralea, Claudiu Istodor, Adrian Marino.

În calendarul creştin ortodox se pomeneşte de Sf. Prooroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta, părinţii Sf. Ioan Botezătorul. Și Sf. Urban.

Tradiţional, în "Kalendar" Nunta Şoarecilor. Se spune, în popor, că cine face nuntă în această zi, sau, înainte o duminică, sau după, va avea mulţi copii, precum neamul şoricesc. (Simeon Florea Marian, preotul). Se ţine de popor, care nu lucrează după miezul zilei, ca să nu vină neamul lui roade-mult peste depozitele de grâne. (Speranţia).

Observ, cu speranţă, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, că în jurul scrierilor mele s-au strâns cam trei-patru sute de oameni. Marea majoritate tineri şi foarte tineri. Mă întreabă mereu câte ceva.

Mă somaţi, mă rugaţi, mă mituiţi, îmi cereţi să vă împărtăşesc din cunoaşterea şi experienţa mea spirituală. Aventura vieţii mele!

Am trecut prin atâtea că mi-e ruşine să le povestesc, de frică că nu o să fiu crezut...

Dar, am fost delicios criticat, cu dragoste, de băieţii şi fetele, colegi şi prieteni ai fetei mele: avocaţi, judecători, procurori! Nu este bine să te pui cu oamenii legii!

Este evident că scrierea unui volum este un exerciţiu de vanitate pe care nu o am. Şi o dorinţă de a face bani, care nu mă caracterizează. Nu cred că o să scriu o carte de memorii...

Aşa că o să scriu doar aici, în spaţiul pus la dispoziţie cu atâta generozitate și încredere de către EvZ. Sigur, uneori horoscopul este greu de citit, sunt multe greşeli de ortografie şi dezacorduri, ne jucăm cu domniile voastre de-a v-aţi ascunselea, uite dom’ profesor, nu e dom’ profesor! Cunoaşterea se obţine greu şi numai cine este într-adevăr dornic, să caute, să scotocească peste tot în paginile on-line ale EvZ, poate că o să descopere şi „horoscopul”, la ”Proiecte Speciale” o să afle sfaturi pentru zodia lui, sau cum să supravieţuiască, prin spiritualizare, vieţii dure de astăzi! Este şi asta o probă... apoi, „next level”!

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobiţi, o parte din umanitate trece, la un moment dat, în cursul vieţii, printr-o perioadă de spiritualizare. Absolut necesară ca să supravieţuiască în lumea de astăzi. Cealaltă parte, care nu are acest imbold, rămâne doar material de reproducere. Este importantă partea aceasta, sigur, ca orice ţine de sex, dar rămâne hormonală, rudimentară, primitivă, neapărată la invazii psihice.

Din experienţa mea, din ce am văzut în 54 de ţări, nevoia de spiritualizare, de ieşire din tiparul local religios şi tradiţional, se situează undeva între 21-27 de ani. La noi, la tineretul educat, cu studii superioare, intervalul este 24-27 de ani!

La acea vârstă tinerii încep să-şi pună probleme serioase, de existenţă, de transcendenţă! Au o oarecare experienţă de viaţă, au avut câteva, sau mai multe amoruri, au schimbat mai mulţi parteneri şi totuşi inima le este goală, activitatea obositoare, atotputernicul ban în striveşte.

Nu se simt bine, înţeleg că ”sistemul” este duşmanul lor de moarte, care îi ucide încet-încet, prin exploatare nemiloasă.

Unii eşuează lamentabil în cabinetul psihologului, sau al psihiatrului. Alţii neagă impulsul către spiritualizare şi intră în categoria „material de reproducere”!

Alţii caută un model, un guru, o tehnică spirituală, poate o religie, relaxare orientală, artă şi muzică de o anumită factură, care să răspundă nevoilor sufletului, să aducă un echilibru între cele trei corpuri: material, spiritual şi energetic! Adică, Iisus, Dumezeu Tatăl şi Sfântul Duh, Amin!

Pe piaţa spirituală sunt multe oferte străine tentante: yoga, tehnici orientale, religii ciudate, societăţi secrete, ba chiar şi cluburi de extratereştrii.

Îl ştiţi pe Jerry Seinfeld, nu? Comicul, bărbatul încântător, regizor şi om bun la toate în showbiz. El mărturisea că a putut rezista presiunii imense şi efortului aproape inuman din perioada serialelor sale numai cu ajutorul TM, Meditaţiei Transcedentale.

Iată: https://www.youtube.com/watch?v=uh7Yru3cHoA

Am multe să vă spun, poate că trebuie să-mi fac o programă de învăţământ, de la simplu la complicat, de la cunoscut la necunoscut. Că de aceea mi se spune dom’ profesor!

Oare o să fiu în stare să o iau de la... început? Bună întrebare!

Probabil că da, dacă o să am timpul necesar, știind că mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 5 septembrie 2025

BERBEC Nu ai timp de pierdut. Amână distracţia pe altă dată. Astăzi e ziua în care trebuie să dai dovadă de exactitate şi precizie în comunicare, altfel poţi avea de pierdut în domeniul relaţiilor. Trebuie, de asemenea, să fii foarte clar în exprimarea sentimentelor. O stare minunată în care rămâi toata ziua şi de care va profita din plin anturajul tau. Totuşi, magia relatiilor sociale este cam departe de modul tău direct de abordare. Uneori te porţi ca un jandarm la aplicaţii! Vei avea câştig de cauză dacă vei adăuga şi un zâmbet şi formula: „te rog frumos”!

TAUR Astăzi lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Nu lua în considerare bârfele şi intrigile, în sensul să nu reacţionezi în niciun fel. Dar, verifică-le cu multă grijă! Ziua de astăzi este bine aspectată în domeniul familiei, al partenerului de viaţă. Cu tact şi calm poţi evita gafele şi discuţiile în contradictoriu. Ai oarece probleme de rezolvat, la serviciu sau unde îţi desfăşori activtatea. Abordarea sistematică a situaţiei iţi furnizează datele necesare rezolvării ei. Adică mai multă ordine şi disciplină în lumea asta haotică!

GEMENI Totul merge bine, aşa cum îţi place ţie. Totuşi, păstrezi o umbră de îndoială, în inimă. Concentrează-te, trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei din jurul tău. Conjunctura astrelor indica o intreaga telenovela cu intrigi, comploturi si lovituri de teatru. Atentie mare ce rol vrei sa joci! O zi excelenta pentru Gemeni sau numai geamănul doritor de armonie care se ascunde în fiecare nativ. Cu toate că situaţia pare încordată, există o regulă a jocului, regula de aur a telenovelelor: „va urma”!!!

RAC Există un decalaj, o defazare în timp, între planurile tale şi ceea ce se întâmplă, de fapt. Cooperează mai strâns cu cei din jurul tău şi spune-le exact şi precis ceea ce aştepţi de la ei. Iti poti exercita liberul arbitru luand o decizie, dar aici este comedia, nici una dintre posibilităţi nu face parte dintre optiunile tale. Este ceea ce se numeşte o fundătură sentimentală. Evită! Pe de altă parte, orice lucru, vorbă, faptă sau gest care pot avea o implicatie sau un aspect din domeniul legal sau al jurisprudentei. Nu semna contracte, nu incheia intelegeri, nu promite nimic nimănui.

LEU Rămâi pe fluxul principal al evenimentelor. Evită izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere. Ascultă cu atenţie, veştile sunt importante! Eşti intr-o uşoara pierdere de energie cauzată de oboseală şi de numeroasele decepţii şi motive de enervare. Supraveghează-ţi sănătatea şi în special alimentaţia. Mâncarea naturală, nemodificată genetic, fructele, mierea si ceaiurile din planete iti refac vitalitatea, sau cel puţin aşa circulă pe net superstiţia!

FECIOARĂ Parcurgi o zi-test, în care poţi să evaluezi posibilităţile tale financiare, independenţa economică, în general activele şi posibilităţile tale ca să poţi realiza ceea ce ţi-ai propus. Ţi-ar prinde bine un regim alimentar cu multe lichide, ceaiuri, sucuri naturale si vitamine, pentru că organismul tău se luptă cu pierderea de energie. Nu uita că sănătatea este bunul cel mai de preţ şi că nicio avere nu ţi-o poate da înapoi. Astăzi, eşti avantajat mai ales în ceea ce priveşte cumpărăturile inspirate, pe aspecte bune ale lui Mercur.

BALANŢĂ Se spune că posezi arta de a te înconjura de persoane capabile şi bine intenţionate, iar astăzi verifici dacă este adevărat. Eşti obligat de o situaţie să ceri ajutorul celor din jurul tău. Un ajutor neaşteptat. Cineva din anturaj, semn de foc sau de apă te ajuta cu un scop (sau chiar dezinteresat) sa rezolvi o problemă care îţi părea foarte grea. Incearcă să reduci cheltuielile, eficient este cu procentul scumpirilor. Trebuie să alegi cu grijă modul de rezolvare a micilor problemele cotidiene, atât în familie cât şi cu prietenii.

SCORPION Uneori şi astăzi e cazul, trebuie să rotunjeşti unghiurile ascuţite dintre diferite persoane din jurul tău. Diplomaţia nu dă dă afară din casă, dar este în interesul tău să păstrezi pacea. Evită să te enervezi pentru lucruri de nimic. Sigur că este bine să nu te enervezi deloc. Dar poţi ?! Orele dimineţii îţi aduc surprize, dintre care unele chiar plăcute. Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, scurte călătorii – mai curând delegaţii. O configuraţie astrală echilibrată face ca ziua de astăzi să fie şi benefică, totuşi.

SĂGETĂTOR Roata vieţii se mai învârte şi în favoarea ta! Mulţumită unor veşti bune, primite astăzi, eşti motivat şi priveşti cu optimism rezolvarea unor probleme. Dar nu promite, la rândul tău, nimic! Nu începe proiecte noi, noi acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece, aproape cu siguranţă, vei fi dezamăgit de cei cărora le vei solicita ajutorul. Nu-ţi face griji prea mari, viitorul îţi este favorabil! La un moment dat lucrurile îţi par că devin mai grele, dar de fapt eşti în pierdere de energie, normală la schimbarea anotimpului.

CAPRICORN Dimineaţa poţi să finalizezi unele lucruri întârziate sau lăsate de alţii în grija ta. O zi liniştită. Fără frică şi fără complexe poţi rezolva astăzi unele situaţii considerate complicate. Totuşi, ai o perioadă destul de bună pentru promovarea intereselor personale. Ai câteva prilejuri bune de afirmare şi de rotunjire a buzunarelor - nu trebuie să le scapi pentru că se apropie toamna, iata a şi venit, şi ai nevoie de mai mulţi bani. Nu sunt recomandate călătoriile lungi, mai ales cu masina sau autobuzul. Sprijinul il gasesti tot la familia ta de acasă.

VĂRSĂTOR Nu te laşi, deloc! Foarte bine, răspunde foc cu foc la toate provocările şi discuţiile în contradictoriu. Dar nu exagera, fii calm şi inspirat în argumente, aşa poţi să ai ultimul cuvânt! Fa un tur de telefoane pe la prieteni si cunoscuti. Poate afli ceva interesant sau macar picant. O veste bună şi una invers. Nu exagera cu tăiatul firului în patru, pentru că nu este cazul, nu eşti Fecioară. Lucrurile sunt aşa cum le-ai văzut de prima dată. Tine-ti prietenii aproape si dusmanii si mai aproape! Dar nu ii lua in brate. Fii conventional in noile relatii cu cei care doresc sa-ti devina prieteni.

PEŞTI O zi mai puţin favorabilă în ceea ce priveşte munca. Ai probleme ceva mai dificile, de rezolvat. Abordarea sistematică, iscusită, a situaţiei îţi furnizează datele necesare rezolvarii ei. Zâmbeşte şi nu da replica imediat. Zi favorabilă plimbărilor prin oraş, evenimentelor sociale şi artistice. Nu fa promisiuni, nici nu astepta propuneri. Cooperarea cu noii tai parteneri sau prieteni trebuie bine cântărită. Totuşi, o zi placută, bine aspectată sentimental. Treburile neterminate trebuie analizate si daca se poate, gandeşte-te cum să le finalizezi. Nu începe astăzi proiecte sau afaceri noi.