Horoscopul lui Dom’ Profesor, 3 octombrie 2025. Din Cehia

Pe 3 octombrie s-au născut Louis Aragon, Serghei Esenin, regina Maria a României, Chubby Checker, Titus Munteanu, Mircea Drăgan, Ioan Groşan, Teodor Burada.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii Dionisie Areopagitul şi Teoctist. Nimic în „Kalendar”.

"Evenimentul Zilei" din 3 octombrie 1906 a fost că semnalul de ajutor, pe mare, pământ şi în aer a fost stabilit la "SOS", în codul Morse, adică trei puncte, trei linii, trei puncte. El înlocuia mai vechiul CDQ, uneori explicat, în glumă, ca fiind "Come Damn Quick!", "veniţi dracului, repede!"

Şi astăzi mai există discuţia dacă SOS înseamnă "Save Our Ship", "salvaţi corabia noastră", sau "Save Our Souls", "salvaţi sufletele noastre"!

Din nefericire, folosirea masivă a semnalului SOS a fost prilejuită de ceva la care numeni nu se putea gândi atunci, scufundarea Titanicului, nava care se credea de toată lume că nu putea să fie scufundată! Mai multe nave aflate în apropierea Titanicului au crezut că măreaţa navă făcea exerciţii de salvare, cu "noul cod".

Realizaţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, că secolul XIX nu s-a terminat în 1899 ci odată cu scufundarea Titanicului pe 15 aprilie 1912. Cu Titanicul s-a scufundat şi secolul XIX, mentalitatea mecanicistă, industrială, că omul poate face lucruri care dacă sunt cu atât mai mari şi mai puternice, pot să învingă natura...

Mentalitate păguboasă... Aşa cum altă mentalitate păguboasă este dictatura majorităţii. În „democraţie” majoritatea hotărăşte, aşa-i? Şi totuşi, tot majoritatea declară la sondaje că „mergem pe un drum greşit”! Dar nu tot ea, majoritatea, a votat ca s-o luăm pe drumul greşit? Bună întrebare !

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, democraţia a funcţionat cu adevărat atâta timp cât numărul oamenilor a fost mic, foarte mic. Iar masa de votanţi se putea aduna într-o piaţă, în agora. Toţi se cunoşteau între ei, în Atena, de exemplu, ştia fiecare cât face pielea vecinului şi cât îl duce capul. Aşa a fost ales în fiecare an fabulosul Pericle... pe el îl ducea capul!

În prezent democraţia este în criză, pentru că tinde spre o „idiocraţie”! Majoritatea este... proastă! La noi, de exemplu, majoritatea are un IQ de 94, adică trece strada pe roşu, punctaj stabilit de profesorul acela irlandez, dar cred că a primit bani ca să mai adauge puncte! Iar fiecare prost are tendinţa să voteze și să se comporte cum îi dictează prostia!

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, nu majoritate a făcut ceva important care a rămas în istorie, în amintirea oamenilor, ci câţiva oameni de excepţie: Eminescu, Iorga, Brâncuşi, Bălcescu, Enescu, Cuza, Sadoveanu, Carol I, Aurel Vlaicu, Vuia, Coandă, Leonida, Saligny, Brătianu... elita, nu majoritatea stupidă!

Acumularea cantitativă nu duce la salt calitativ, poţi să aduni la proşti până faci o grămadă cât Everestul şi niciunul nu o să–ţi explice teoria relativității... ei, glumeam şi eu! Calitatea este undeva, un procent poate, din cantitate!

În ţara orbilor, chiorul este împărat, iar în ţara proştilor, este împărat cel mai mare... mincinos! Iată, uitați-vă în jur! Pe ce se bazează politica? Pe minciuni şi pe corupție !

Ascensiunea ”diminutivului” , pardon, a lui Nicușor Dan și ezitarea lui în fața simbolurilor naționale face parte din autismul antinațional al unei părți a populației. ”Alcoolul” de zi cu zi, zeama scârboasă în care se bălăceşte ”progresismul sorosist”!

În altă ordine de idei, sau, în aceiași, Guillaume Narguet raportează, din Praga:

Ministrul Afacerilor Externe a confirmat că Republica Cehă nu este în favoarea recunoașterii Statului Palestina în situația actuală. Într-un interviu acordat agenției de știri ČTK, Jan Lipavský consideră că un astfel de pas consolidează poziția Hamas, organizația teroristă prezentând apoi recunoașterea ca pe o victorie militară și o realizare a obiectivului său.

„Chiar dacă țările europene care au recunoscut Palestina anul acesta sau anul trecut se distanțează pe deplin, pe bună dreptate și logic de Hamas, cred că, dacă această recunoaștere nu ar fi avut loc, paradoxal, presiunea asupra Hamas pentru a renunța la putere ar fi fost mai puternică și mai intensă”, a explicat el.

Potrivit șefului diplomației cehe, care a vorbit și despre planul de pace pentru Gaza prezentat de Donald Trump lunea trecută, prioritatea rămâne ca Hamas să capituleze și să elibereze ostaticii, sau să fie învinsă și ostaticii să fie eliberați.

Responsabil cu numirea prim-ministrului, președintele Republicii va începe consultările post-electorale cu liderii diferitelor partide și mișcări care vor fi reprezentate în noua Cameră a Deputaților duminică, a doua zi după anunțarea rezultatelor alegerilor parlamentare, care vor avea loc vinerea și sâmbăta aceasta. Acest lucru a fost anunțat joi de Castelul Praga.

Petr Pavel îi va primi în aceeași ordine ca și rezultatele alegerilor. Aceste consultări vor continua luni, în funcție de numărul partidelor care obțin un scor peste 5%, acesta fiind pragul electoral.

Reamintim că, întrucât Republica Cehă este o democrație parlamentară, șeful statului este cel care, conform Constituției, este responsabil pentru numirea și demiterea șefului și a altor membri ai guvernului. În mod tradițional, șeful statului încredințează liderului partidului câștigător responsabilitatea de a forma un nou cabinet.

Republica Cehă a solicitat oficial Comisiei Europene aprobarea ajutorului de stat planificat pentru construirea a două noi reactoare la centrala nucleară Dukovany din Moravia, joi. Guvernul ceh intenționează să finanțeze proiectul sub forma unui împrumut public către Elektrárna Dukovany II, la care este acționar majoritar din acest an.

Ministerul Industriei așteaptă decizia privind notificarea, necesară pentru asigurarea finanțării proiectului și în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, până la sfârșitul anului viitor.

În aprilie 2024, Comisia Europeană a aprobat deja o măsură similară de sprijin din partea Cehiei pentru centrala de la Dukovany. La momentul respectiv, însă, această cerere acoperea doar construcția și exploatarea unui reactor, față de două în prezent, pentru o sumă totală estimată în prezent la puțin peste 400 de miliarde de coroane (16 miliarde de euro). Lucrările vor fi efectuate de compania sud-coreeană KHNP.

Împreună cu omologii săi slovac, sloven și austriac, președintele ceh Petr Pavel a participat miercuri seară la vernisajul unei expoziții dedicate celebrului arhitect sloven Jože Plečnik (1872-1957) la Castelul Bratislava.

Deși a lucrat intens și în Ljubljana, Viena și Belgrad, Jože Plečnik (mai cunoscut sub numele de Josip în Republica Cehă), care a sosit la Praga în 1911 pentru a preda la Școala de Arte Aplicate, și-a petrecut o mare parte din viață în capitala a ceea ce a devenit mai târziu Cehoslovacia, unde a influențat puternic o generație de arhitecți cubiști.

În anii 1920 și 1930, în calitate de arhitect șef al Castelului Praga, a fost implicat în transformarea unei părți din sediul Președinției Republicii într-o clădire modernă.

„Opera sa simbolizează legăturile culturale dintre țările Europei Centrale, iar moștenirea sa în Republica Cehă a lăsat în urmă numeroase comori arhitecturale”, a declarat Petr Pavel la vernisajul expoziției „Josip Plečnik - Arhitectul Europei Centrale” organizată de Muzeul Național Slovac.

Arhiva Radiodifuziunii Publice Cehe (Český rozhlas) a pus la dispoziția utilizatorilor enciclopediei online Wikipedia o colecție de sunete de clopote, multe dintre ele confiscate de naziști în timpul celui de-al Doilea Război Mondial pentru a fi topite și folosite în producția de arme.

În total, aproape 90 de înregistrări au fost realizate între 1940 și 1941 și au fost anterior stocate în arhivele postului public de radiodifuziune, a relatat Radiodifuziunea Cehă joi, de Ziua Internațională a Clopotelor. Proiectul pilot a fost intitulat „Clopotele care dispar” („Zaniklé zvony” în cehă).

Această cooperare dintre Radiodifuziunea Cehă și asociația Wikimedia ČR (Republica Cehă) permite utilizatorilor Wikipedia să asculte sunetul original al clopotelor de la începutul anilor 1940, direct în articolele dedicate bisericilor sau municipalităților individuale.

În timpul războiului, naziștii au confiscat aproximativ 9.800 de clopote în fostul Protectorat al Boemiei și Moraviei, pe care le-au dus în Germania, le-au topit și le-au folosit pentru a fabrica arme.

Sunt cehii mai deștepți decât românii ? Fără îndoială, nu ! Sunt doar mai harnici și mai bine conduși. S-ar suporta o comparație între președinții Nicușor Dan și Petr Pavel ? Bună întrebare !

Dar mereu avem speranța de mai bine, atâta timp cât mâine este o altă zi !

BERBEC Trebuie să rămâi concentrat pe interesele tale şi să păstrezi discreţia asupra metodelor folosite de tine. Este adevărat că scopul scuză mijloacele, dar numai după ce eşti învingător! Trebuie să ţii seama de sfatul dezinteresat al stelelor care, totuşi, parţial, favorizează propria ta zodie şi ocupă-te mai mult de propriile interese. Sunt favorizate numai activităţile de rutină, evită orice schimbare de program sau de tabiet.

TAUR Astăzi ai un talent rar să te înconjori de persoane care pot să-ţi fie de folos. Dimineaţa este obositoare, chiar dacă eşti, sau nu, la serviciu. Mai pe seară poţi avea o surpriză, plăcută! Noi situaţii şi proiecte apar astăzi şi sunt de genul care solicită atenţia ta imediată. Eşti înclinat emoţional să faci cheltuieli foarte mari la cumpărăturile săptămânale de vineri (gîndeşte-te de două ori înainte de a băga mîna în buzunar). Pe total o zi aproape favorabilă!

GEMENI Dacă ai un obstacol, un prag de trecut, concentrează-te, stelele îşi fac partea lor, te favorizează. Dar în domeniul financiar, astăzi, stelele te avantajează numai atât cât e necesar. Ziua este dinamică şi densă, de aceea nici nu ştii cînd va trece. Cruţă-te de eforturi mari. Utilizează orele de lumină naturală pentru activităţile curente şi nu, dar nu te deplasa, după căderea întunericului.

RAC Amână tot ceea ce e important, dacă depinde de tine şi mai ales ce e în legătură cu planurile tale de viitor. Astăzi trebuie să împarţi apele, să alegi binele de rău, adevărul de minciună! O veste bună de departe şi o dezamăgire minoră. Sigur, ca să se petreacă aceste lucruri, trebuie să ai un program aglomerat de muncă, de convorbiri la mobil; poate şi întâlniri, care, după cum arată poziţiile lui Mercur şi Marte, sunt mai dese în a doua parte zilei. Astăzi chiar ai ce face!

LEU Treci printr-un proces de evoluţie spirituală şi te comporţi ca atare. Dar, nu uita de treburile cotidiene! Conjunctura te avantajează în folosirea iscusită a unor veşti sau informaţii. Toată ziua, dar mai ales la prânz şi pe seară - atenţie sporită la cheltuieli şi la promisiunile făcute. După excesul de comunicare speculativă, din zilele trecute, te retragi treptat astăzi în poziţia defensivă confortabilă a lipsei acţiunii şi a discuţiei

FECIOARA Astăzi ai oarecare nesiguranţă şi reţinere, prudenţă şi comoditate, neaşteptate şi nerecomandabile. Dar, viaţa îţi surânde. Ai unele ocazii, posibilităţi, pe care nu trebuie să le ratezi! Dimineaţa poţi întâlni o oarecare opoziţie într-o problemă, aproape sigur fiind vorba, sau în legătură cu autoriăţile, domeniul public, în general. Nu reacţiona imediat, pentru că situaţia se poate rezolva de la sine. După cum se spune, “sau moare măgarul, sau pierde samarul”!

BALANŢA Teme-te de latura imperfectă a caracterului tău, nu exagera, nu lua hotărâri pe grabă! Poţi să treci peste starea aceasta, poate e ziua ta de naştere şi trebuie să sărbătoreşti cu bucurie! Ai multă treabă, multe de făcut. Oare sunt, toate, problemele tale? Nu cumva te-ai încărcat, la serviciu şi acasă, cu sarcini, cu datorii care nu sunt ale tale? Te găseşti, pe seară, într-o colectivitate favorabilă care îţi aprobă ideile.

SCORPION Astăzi nu pierde timpul cu oameni pe care nu poţi să-i convingi. E patetic, dar lumea este plină de proşti! Dacă te cobori la nivelul lor, eşti unul dintre ei, cel deştept evită conflictul! Ca aspect emoţional, simţi nevoie unei perspective din care să analizezi realizările şi lipsurile din ultimul timp, cât mai ales, raporturile cu anturajul tău profesional, raporturi care nu te încântă prea mult.

SĂGETĂTOR Trebuie să eviţi să-ţi faci nervi şi inimă rea! Dacă nu suporţi concurenţa sentimentală şi eşti şi gelos pe deasupra, astăzi, pe seară, conjunctura indică să stai acasă şi să te calmezi. Pe plan emoţional, în amor, tăcerea este mai importantă uneori decât un discurs elocvent. Astăzi, nu uita să... taci! O zi obositoare pe total, dar până la urmă foarte plăcută. Nu ai ce să-ţi reproşezi!

CAPRICORN Ai mai multe întrebări la care nu găseşti răspuns! Când ai greşit, atunci, sau acum? Astăzi nu ai şanse foarte mari, nu te stresa, mâine este o nouă zi în care poţi avea mai mult noroc. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Mai ai răbdare şi nu forţa finalizarea unei situaţii, ci justifică întârzierea cu un zâmbet şi o ridicare din umeri.

VĂRSĂTOR Treci printr-o perioadă mai densă, cu mult de lucru şi solidaritatea celor din jur tău este ca un balsam pentru sufletul tău obosit. Răsplăteşte-i cu o mică atenţie, poate covrigi calzi? Evită discuţiile în contradictoriu, învinuirile sau explicaţiile şi deciziile privind sfera socială, relaţiile cu prietenii. Problemele personale nu sunt bine aspectate. Dar, trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti pozitiv, dacă chiar vrei să te simţi bine!

PEŞTI Oscilezi între a-i trimite pe toţi să se plimbe unde cade avionul de pe hartă, să nu te mai deranjeze acum şi să încerci să “faci frumos”, să promiţi ceea ce nu poţi niciodată să faci! Este bine sa-ti vezi de treburile tale obişnuite, fara prea multe proiecte de viitor si cheltuieli insemnate. Ofera-ti prilejuri de multumire şi satisfactie. Odihneste-te mai mult si evita efectele haosului şi ale dezmăţului organizat. Domeniul familiei este aspectat mediocru.