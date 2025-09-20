Boierul Dudescu l-a plimbat pe Napoleon la Versailles cu sania trasă de cerbi, lunecând pe zahăr! Era Țara Românească un El Dorado?

Boierul Constantin Dudescu este o figură interesantă a Bucureștiului la debutul veacului al XIX-lea. Prin Capitală, avea o moșie pe undeva prin latura din spatele Palatului Parlamentului dinspre Podul Calicilor-Calea Rahovei veche. Aproximativ pe unde este Bulevardul Regina Maria astăzi.

Criza regimului fanariot în Principatele Române, la sfârșitul secolului al XVI-II-lea a coincis cu ecourile Revoluţiei Franceze în spațiul românesc şi cu primele succese ale lui Napoleon Bonaparte (între care campania din Egipt, împotriva beilor mameluci, vasalii Porţii). Aceste succese hrăneau speranţele boierimii muntene în direcţia revenirii la domniile pământene. Cel spre care se îndreptau aspirațiile românești a fost Împăratul Napoleon I al Franței (1804-1814; 1815). Când Dudescu l-a vizitat, Napoleon era Prim Consul.

Așa a decis și acest boier luminat, francmason să pornească spre Franța. A amanetat moșii, bijuterii, a luat cu sine o sumă mare de bani și a pornit la drum.

Boierul Dudescu a fost amintit în monografia colonelului Gheorghe Eminescu dedicată lui Napoleon I. Colonelul, nepotul de frate al marelui poet Mihai Eminescu (autorul poemului Împărat și proletar, unde Cezarul e Napoleon) a scris despre Dudescu. Boierdul Dudescu a luat atâta zahăr încât, răspândit pe un domeniu din Versailles pe care l-a închiriat, totul s-a albit vara.

Napoleon, Prim Connsul atunci, a fost plimbat cu o trăsură plimbată de cerbi. Mari banchete unde doamnele de vază ale Parisului găseau sub șervețel câte o nbijuterie l-au ruinat pe Dudescu. Evident, Napoleon a sacrificat Principatele. Când la 1812 a decis să atace Rusia, a sperat ca Turcia să ajute Franța contra Rusiei. Scrisoarea împăratului s-a rătăcit pe la Hanul lui Manuc, când Dragomanul Moruzi a dat-o rușilor. Turcii nu au aflat niciodată ce voia Napoleon.

Boierdul Dudescu a mai trăit ceva timp, luptând cu falimentul personal. Dăduse banii la Paris. A fost părăsit de soție. A avut anumite funcții în București, dar discrete ca să nu fie vânat de creditori. Napoelon a pierdut dezastruos în Rusia în 1812. Nu se știe dacă boierul Dudescu s-a răzbunat sau nu. după ce fostul Prim Consul l-a ignorat....Dar acesta este misterul Istoriei...

