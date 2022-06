HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 29 iunie 2022. El Loco: ”Noi am făcut întotdeauna afaceri bune cu americanii!”

29 iunie

Pe 29 iunie s-au născut Antoine de Saint-Exupery, Oriana Fallaci, William Mayo, Giacomo Leopardi, Antonio Ruiz, Nicolae Bălcescu, Iacob Mureşianu, Paul Enigărescu, Mac Constantinescu.

În calendarul creştin ortodox este sărbătoare mare, cu roşu: Sf. Apostoli Petru şi Pavel.

Sf. Apostoli Petru şi Pavel, sărbătoare creştină suprapusă peste străbuna “înfrăţire cu lupii”, reper european din timpul demult apus al dolicocefalilor vânători şi poate şi, uneori, crescători de vite. Superstiţie: pistruiaţii trebuie neapărat să se spele pe faţă cu apă rece, la miezul nopţii, sub ameninţarea că altfel pistruii se vor înmulţi!

Despre Lupul Şchiop şi ai săi şase, ba nu, nouă Lupi de Foc v-am mai povestit, cu siguranţă, mereu și mereu, cam tot pe timpul acesta. De Petru şi Pavel, Paul, aflaţi de oriunde – varianta pentru public, care este și în manualul de religie de la școală. Adevărul, istoria spune cu totul altceva despre Petru Simon și Pavel, Paul, Saul. Poate când oi fi cu gândurile mai roz și o să caut prin vechi dosare. Cu toate că una caut, alta găsesc!

La Mulţi Ani! Celor cu numele, sau derivatele numelor celor mai importanţi continuatori ai Învăţăturii lui Iisus.

Despre Oriana Fallaci vă rog să citiți, sau să recitiți https://evz.ro/horoscop-oriana-fallaci.html.

Vă spuneam că prin multele mele dosare, una caut, alta găsesc. Așa am dat peste povestea spaniolul Antonio Ruiz, pe care îl pomenim astăzi. Antonio a avut și el doza lui de celebritate. Ziarele spaniole și apoi cele din toată lumea l-au numit El Loco, nebunul, dar sensul era de Păcală. Haideți să vă spun o poveste, cum am citit-o și eu din colecția ”Stars and Stripes”.

Totul a început cu un accident îngrozitor. ”Broken Arrows” adică un accident major implicând arme nucleare.

Iată faptele, cum au fost declasificate, după 50 de ani, în ziarul armatei americane. Pe 17 ianuarie 1966, ora GMT 5:10:26 de la o altitudine de 10.000 metri, pe coordonatelor aproximative ale localității spaniole Palomares, aflată pe malul Mediteranei, au căzut patru bombe atomice. Trei pe uscat și a patra în mare, la vreo patru sute de metri adâncime. Două din cele trei căzute pe uscat, au explodat, încărcătura clasică, dar nu s-a inițiat reacția nucleară. Bombele erau de tipul Mk-28, bombe atomice cu hidrogen, fiecare de 75-125 de ori mai distrugătoare decât bomba de la Hiroșima.

Accidentul s-a produs la alimentarea în aer a unui bombardier strategic B-52 cu seria 58-0256 de către un KC-135 Stratotanker, un ”găzar” plin cu 40 de tone de combustibil, de kerosen. Alimentarea în aer este un procedeu dificil. S-a cam renunțat la el.

Bombardierul B-52 venea de peste ocean tocmai din Carolina de Nord de la baza aeriană Seymour Johnson la ordinul Strategic Air Command USAF.

Era perioada războiului rece, în care cele două blocuri militare, NATO și Tratatul de la Varșovia, se amenințau reciproc cu nimicirea nucleară. Nimic nou, după cum vedeți istoria se repetă. Se folosea tehnica ”dead man switch”, adică bombardierele și submarinele celor două părți primeau mereu ordinul de atac, anulat de la centru în ultima clipă. Dacă centrul nu mai exista, fiind distrus de inamici, bombardierele și submarinele dădeau o replică mortală părții averse. Anihilarea reciprocă!

Bombardierul B-52 de care vorbim pleca din State, de la baza aeriană Seymour Johnson, zbura prin culoare internaționale peste Atlantic, intra pe deasupra Gibraltarului, se realimenta deasupra Mediteranei și ajungea deasupra Adriaticii, între Italia și Yugoslavia. Se fâția pe acolo vreo jumătate de oră, până primea ordinul de reîntoarcere la bază. Dacă nu primea ordinul, ceea ce, din fericire, nu s-a întâmplat, căpitanul și secundul băgau simultan două chei într-un mic seif de bord și scoteau de acolo un plic în care era ținta de bombardat. După poziția lor, putea să fie și Bucureștii. Bombardierele care vizau URSS, Polonia, Germania de Est veneau peste Polul Nord.

Pe 17 ianuarie 1966 Dumnezeu nu i-a iubit pe americani, titrau ziarele britanice. Cele două imense avioane s-au ciocnit în aer tancul petrolier aerian a explodat imediat ucigând pe loc cei patru membri ai echipajului, B-52 având blindaj, a suportat mai bine explozia, dar s-a dezintegrat și el în câteva minute. Din fericire s-au putut salva patru din cei șapte membri ai echipajului.

Pe pământ, la Palomares, se părea că iadul s-a mutat acolo. Bucăți din avioane cădeau peste tot și bomboana pe colivă și o bombă nucleară intactă lungă de șapte metri. Din fericire rămășițele nu au lovit pe nimeni, oameni sau vite. Dar cele două bombe care explodaseră, clasic, împrăștiaseră mai multe kilograme de plutoniu radioactiv în zonă. Toate terenurile erau radioactive, mai puțin cel al lui El Loco, care avea cam 33.000 metri pătrați, vecini cu marea. Teren plus o plajă excepțională lată de vreo cincizeci de metri, la flux. Trei hectare, nu e glumă, o să spuneți. Este, pentru că Antonio Ruiz, la fel, ca toți ceilalți de pe acolo cultiva numai roșii. Și din recolta lor trebuia să trăiască un an întreg. Rămăsese singur, părinții se săvârșiseră, frații și surorile plecaseră la oraș. El Loco nu era nebun de loc, avea actele în regulă pentru terenul lui, la fiecare rudă care pleca, îi lua acceptul că renunță la proprietate în favoarea lui.

A doua zi după accident, Palomares este invadat de militari americani în costume de protecție albe și cu contoare Geiger-Muller. Toți de pe acolo sunt radioactivi mai puțin El Loco. El râde și spune glume. Nu a mai fost asa de încântat când americanii au început să scotă teancuri de dolari ca să se revanșeze față de spanioli. Vin și savanții care decretează că stratul superior de pământ este compromis, este radioactiv. El Loco încearcă să intre și el la coada celor recompensați de americani, dar este scos afară de ureche de catre ”alcalde” primarul din Palomares, o rudă mai îndepărată: ”El Loco, mulțumește-I lui Dumnezeu că nenorocirea asta te-a ocolit, tu nu ești radioactiv și nici pământul tău!” ”Da, spune Antonio, dar este o oportunitate!”

Urmare sentinței savanților, militarii americanii decopertează pământul din zonă până la o adâncime oarecare, cred că vreo zece centimetri și îl evacuează. Gurile rele zic că l-au dus în America la studiu. Toți își smulg părul, mai puțin El Loco, Antonio Ruiz. La el pe proprietate nu au intrat buldozerele, pământul nu era radiaoctiv.

De ce își smulgeau toți părul? Pentru că se decopertase exact stratul vegetal, în care pot să crească legumele. Americanii sunt informați și bagă din nou mână în buzunar. Cumpără terenurile radioactive la un preț de zece ori mai mare decât al pieții. Și oferă proprietarilor câte o pensie viageră, echivalentul dublu al prețului celei mai bune recolte de roșii avută. Toată lumea este mulțumită, mai puțin El Loco, care nu a vândut terenul pentru că nu i se ceruse. Dar și el începe să zâmbeacă când apare noua recolta de roșii. Singura din Palomares. Nu se știe de ce, eu bănuiesc că din cauza radiațiilor foarte slabe, roșiile s-au dezvoltat cu o repeziciune fantastică la dimensiuni uriașe. Nu, nu erau fade, sau găunoase, erau roșii obișnuite, dar mult mai mari ca deobicei.

El Loco zâmbește și își încarcă bătrâna lui camionetă cu recolta, și pleacă direct la piața centrală din Madrid. Acolo stârnește uimirea tuturor: el vinde ”Tomatoatomicos”, roșii atomice, la prețul de un dolar kilogramul. Este arestat, doar spaniolii știu pentru ce, dar eliberat imediat la intervenția consului american. Care și cumpără toată recolta, pentru patru mii de dolari, o avere la acea dată.

El Loco zâmbește din nou, cu banii primiți își repară casa și cumpără un sistem de irigație și o nouă camionetă. Dar, în jurul lui încep să apară promotorii de resorturi turistice. Sutele de jurnaliști și fotografi veniți în zonă au făcut Palomaresului o reclamă binemeritată. Este un loc încântător și povestea cu accidentul și radioactivitatea atrăgea turiștii cu miile și zecile de mii. Lui Antonoio promotorii de imobiliare îi fac oferte după oferte. Singurul loc care nu era radioactiv și cu o plajă splendidă! Spanioli, germani, portughezi, francezi, italieni, nordici și britanici. Nu, mulțumesc pentru bunăvoință, îi aștept pe americani, noi cei din Palomares am făcut întotdeauna afaceri bune cu ei, răspundea El Loco. Care american, vine în cele din urmă. Este fostul consul de la Madrid. Trimis cu o misiune specială. Dintr-o ”eroare regretabilă” pământul de la Palomares, stratul superficial, fusese aruncat în ocean de un căpitan de vas paranoic care vedea radiații mortale la tot pasul. Nimic de obiectat, căpitanul este suveran pe vasul lui și poate să ia orice măsură, dacă i se pare că siguranța echipajului sau a vasului este pusă în pericol.

Americanii ar fi plătit oricât ca să intre în posesia singurului loc din Palomares afectat cât de cât de accident, dar nedecoperat. Cât, întreabă americanul. 99 de dolari pe metrul pătrat, spune zâmbind, El Loco, crezi că eu nu știu de ce vă trebuie pământul meu? El Loco poate că era ”nebun” dar nu era prost – să ceară dublu decât prețul unui metru pătrat din centrul Madridului. În 1966, că acum este mai multe mii de euro. Consulul nici nu clipește, erau banii contribuabililor, nu ai lui, așa că întreabă dacă spaniolul vrea un ordin de plată, sau cash. La bancă, spune calm El Loco. După taxe și impozite Antonio Ruiz rămâne cu puțin peste două milioane de dolari. Jumătate îi investește cu mare inteligență, acțiuni la metroul britanc, la căile ferate belgiene și în petrol. Își cumpără o proprietate, la malul mării, în Antile. Cu toate că este bogat și trăiește ca un prinț, o cultivă cu roșii. De ce? Răspunsul l-a dat unui ziarist britanic: știi, am văzut că pe aici zboară avioane la mare altitudine, niciodată nu ești pregătit suficient!

Noaptea trecută m-am sfătuit cu stelele. Un cer clar-clar după o furtună cu averse grozave, de mi-au smuls scaunele de pe terasa si le-au dus in mijlocul curtii. Cu tunete si fulgere, că saracuțele cățelușe se băgaseră prin colțuri, sau pe sub canapele, cu fundulețele afară, tremurând de frică. Bun, m-am uitat pe cer. Ceva nu este în regulă! Senzația pe care am avut-o, după o bârfă mondenă cu stelele, a fost că-mi ascund ceva. Ce să fie, ce să fie? Bună întrebare!

Ce ziceți, să pun niște răsaduri de roșii, vorba lui El Loco, nu se știe niciodată. Pe timpuri aveam două congelatoare Arctic, fiecare cu cinci rafturi, se făceau lucruri rezistente pe atunci, le-am dat unor rude, le folosesc și în ziua de astăzi. Au peste 50 de ani și funcționează ca în prima zi, iar cu un regulator de energie s-a rezolvat și problema consumului mare. Credem că în societatea consumismului capitalist nu mai am nevoie de rezerve. M-am înșelat, nimic nu s-a schimbat, s-a transformat doar, vorba cântecului cu croitoreasa Jeana. Cred că o să iau un congelator, sau o ladă frigorifică. Geamăn fiind, cu o gândire duală, nu m-am hotărât ce și cum. Eu cumpăr numai produse fabricate în România, chiar dacă sunt licențe străine. Arctic și LDK. Nu sunt sigur… Singurul lucru de care sunt absolut sigur este că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 29 iunie 2022

BERBEC Mereu îngrijorat, mereu pe grabă. Stop! Ai o zi favorabilă, în care poți să te gândești cum să te organizezi ca să-ți mărești calitatea și confortul vieții tale. Ocupă-te puțin și de tine! O perioadă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. După ce ai decretat ca ocupi primele trei locuri la inteligenta, frumusete si profesionalism, trebuie sa te uiti si cati bani ai in buzunar! In acestă zi de miercuri, înainte de un termen, trebuie sa lupti din greu ca sa-ti aperi convingerile si ideile tale, dar nu duci lipsa nici de argumente nici de inspiratie. Primesti sau faci vizite. Seara te poţi găsi într-o colectivitate favorabilă care, până la urmă, îţi aprobă ideile. Călătoriile sunt din nou bine aspectate. Trebuie să-ţi afirmi autoritatea şi într-o problemă de familie, sau/şi o situaţie cu un prieten.

TAUR Fiesta, si – trabajo, no! Nu ai chef de muncă. Nici de examene, sau orice altceva. Mai rabdă puțin, vacanța e aproape, cu toate darurile și distracțiile ei. Continuă pe drumul ales de tine! Amână toate întîlnirile importante sau deciziile privind achiziţii, cheltuieli mari. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi colosale – pentru alţii! Nu ai frică, pastreaza speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual! Gândeşte bine înainte de a face sau accepta ceva. Stelele arată că dacă stai bine-merci rezolvi mai multe probleme decât dacă te agiţi! Sigur, dă şi telefoanele acelea care trebuie, cui trebuie! Nu uita că în Levant la pile egale, meritul contează!

GEMENI Vorbeşte mai puţin şi zâmbeşte mai mult, aceasta este reţeta de succes pentru ziua de astăzi. Comunicare nu este în aspecte bune, aşa că nu te poţi folosi de argumentul tău forte. In prima parte a zilei poţi să ai o mică complicaţie de ordin financiar sau contabil: o factură sau ceva de plătit cu care nu eşti de acord, o cheltuială sau un proiect care nu te încântă, sau altceva de genul acesta. Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ sau să ai o atitudine evident ostilă. În acest mijloc de săptămână de muncă călătoriile, excursiile, drumeţiile sunt bine aspectate. Ceea ce nu trebuie să faci: să cumperi un bun, sau mai multe, de folosinţă îndelungată. Ori se strică, ori costă foarte mult, ori când ajungi acasă nu-ţi mai place. Pe de altă parte ai mare nevoie de un consilier de taina, ai o problemă care necesită un gen de expertiză pe care n-o ai. Stelele spun sa mai astepţi cu confesiunile, sau să le aşterni pe hârtie.

RAC Dimineață favorabilă pentru activitatea ta, eşti avantajat în profesie, meserie. Astăzi caută cu grijă prilejurile ca să te afirmi, să ieşi în evidenţă, fără să fii ostentativ, sau agresiv. Dimineaţa este favorabilă lucrurilor importante. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu specula nimic financiar, însă. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi pentru că a doua parte a zilei este foarte obositoare, mai ales dacă este ziua ta de naştere! Aspecte favorabile deciziilor „importante” de genul – mă duc, sau nu mă duc la cumpărături! De asemenea, astăzi este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul cumpărăturilor si vizitelor pe care le poţi face. O persoana nesuferită iţi stă ca un spin in deget, aşa incât procedează aşa cum se cuvine: poartă-te ca şi când nu ar exista!

LEU Atenţie, astăzi, la relaţiile tale sociale pentru că ai tendinţa de a fi permanent în ofensivă şi să te exprimi foarte direct. Este bine să faci concesii parţiale şi/sau compromisuri mărunte. Adevarul e făcut de cei puternici, iar istoria este scrisă de învingători. Limitează-te la activităţile de rutină. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele „tabu” . Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Ceva legat de un aspect al lucrului în echipă. Deocamdată aspectul este neutru şi nu te afectează în niciun mod. Cooperează mai strâns cu anturajul cu colegii şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei.

FECIOARĂ Astăzi parcurgi, fără probleme, o perioadă în care eşti foarte volubil şi optimist, dar şi superficial şi neatent. Din fericire totul se termină cu bine! Veşti, pe care, de fapt, le așteptai. Cine nu se gandeste şi socoteşte, poate avea probleme. Si datorii. Tu cheltuiesti prea mult, mai tine cont de zerouri. Spre seară, o veste nu prea grozava. Esti sanatos si ai putere de munca, dar te apasa grijile legate de familie. Raspuns favorabil pentru una dintre problemele tale, totuşi. Şi o petrecere drăguţă la un Rac, Petru sau Pavel care îşi sărbătoreşte ziua de naştere, sau onomastica. Evită enervarea şi stresul printr-o atitudine prevenitoare faţă de anturajul apropiat, faţă de familie. Nu sta în curent şi este bine să verifici şi să cureţi aerul condiţionat înainte să-l pui în funcţiune. Că aşa-i la tenis, în România sunt cele mai proaste produse raportate la preţ.

BALANŢĂ Aspectele lui Mercur te invită la discuţii lămuritoare. Este bine să clarirfici lucrurile şi să stabileşti priorităţi şi urgenţe. Atât la locul de muncă, cât şi în domeniul sentimental. Nu trebuie sa risipesti starea placuta de lene si rasfat cu proiecte belicoase despre ordine si curatenie, mai bine gândeşte-te la nişte “pauze”! Lenea, comoditatea, este o arta. Nu fii original cu orice pret. De obicei modul acesta de abordare sperie si instraineaza, in loc sa atraga! Trebuie doar sa inspiri incredere. Ia-o mai uşor, nu te ambala peste măsură, că nu este cazul. O veste aşa-şi-aşa îţi îndreaptă atenţia către o relaţie sau o afacere din trecut.

SCORPION Nu poţi accepta că stelele îţi sunt favorabile mai în toate domeniile și că nimeni nu-ți vrea pielea, măcar astăzi. Dacă este o capcană, gândeşti cinic, patetic şi păgubos, până la urmă! Seară deosebită în compania celor dragi. Din nou ai de ales intre mai multe posibilităţi si ca intotdeauna te pierzi în presupuneri, suspiciunea ta veninoasă! Nu fi preocupat sau îngrijorat de nerealizări, Cosmosul are alte priorităţi şi o altă scară a valorilor decât noi. Totul este bine, vorba câtecului şi aceasta stă scris în stele. Şi nu uita vorba anglo-saxonă : „No news – good news!”. Cere un sfat de la Leu sau de la un Geaman din familie. Călătoriile sunt bine aspectate începând de astăzi. Fie că este vorba de o deplasare scurtă sau de o călătorie mai lungă, schimbarea locurilor îţi aduce succes.

SĂGETĂTOR Te îngrijorează o situaţie, o problemă, ba nici la muncă treburile nu merg prea bine. Totuşi, stelele îţi şoptesc să ai încredere, viitorul îţi este favorabil, vine norocul bun şi pe la tine! Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi cadouri. Ceea ce cumperi astazi va face mare placere celei dragi, celui drag, celor dragi! Rezolvarile şi compromisurile cu iz de busuioc au in tine un maestru incontestabil. Poţi media între membrii familiei care sunt de păreri diferite. Poate unde vrei să fie intotdeauna justiţie şi armonie! Un eveniment îţi reţine atenţia. Analiza ta este înă o dată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil.

CAPRICORN Nu te lăsa păcălit, chiar dacă momeala e siguranţa ta, gen asigurări. Evită astăzi orice negociere, târguială, care conduce către stabilirea unei înţelegeri în care ai obligaţii financiare. Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului. Dragostea şi carisma proprie sunt foarte bine aspectate. Norocul este prietenul tau cel mai bun, care te ajută să treci peste obstacole fără să faci nici un efort. Perioada în discuţie este favorabila iar aspectele negative nu sunt decât faulturi de joc. Nimic foarte malefic. Pe piaţa stelelor se spune că se creează noi „sindicate” între personaje şi persoane din anturajul tău, poate chiar dintre rude, aparent fără nimic în comun, dar care, pe termen lung pot să-ţi intersecteze interesele.

VĂRSĂTOR Conjunctura astrologică indică relaţii bune, astăzi, cu semnele de foc şi apă. În special Berbecii şi Leii te pot ajuta mai mult. Evită semnele de pământ şi în special semnele de aer. Până la urmă timpul te favorizează. O zi bună în toate, mai puţin la cumpărături. Nu cumpăra nimic, nu juca la bursă, nu împrumuta, ocoleşte băncile şi casele de pariuri. Climatul general, la serviciu, este neplăcut şi încordat, tensiunea tinde catre cote maxime, dar aproape nimic nu se petrece. Adică nici un eveniment important. Se vorbeşte despre reducerea personalului, despre mărirea salariilor şi alte minciuni. Totul pare un imens arc care se comprimă, se comprimă… Din punctul tău de vedere este o perioadă interesantă. Acasă trebuie să te descarci de stresul acumulat şi să discuţi mult şi vesel cu membrii familiei tale.

PEŞTI Dacă nu poţi rezolva, amână. Sigur, dacă e în puterea ta şi nu eşti la o probă sau examen. În care caz mai bine cere ajutor cu diplomaţie şi tact. Timpul și iscusința soluţionează aprope orice! Dimineaţa poţi întâlni o oarecare opoziţie într-o problemă. Nu reacţiona imediat, pentru că situaţia se rezolvă de la sine. Utilizează orele de lumină naturală pentru activităţile curente şi nu, dar nu te deplasa după căderea întunericului. Începe, din seara aceasta, o vreme de sărbătoare şi petreceri, cauzate de Sf Apostoli, de un timp plăcut petrecut în compania celor dragi. Poate pentru că unii Peşti au timp liber la dispoziţie. O zi plăcută, în care te simti tot timpul vesel si entuziast si de aceea orice iți iese, iar familia și prietenii te apreciază in mod deosebit.