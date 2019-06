Oriana Fallaci, cea mai importantă jurnalistă a tuturor timpurilor, ar fi împlinit 90 de ani! HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Sf. Apostoli Petru şi Pavel, sărbătoare creştină suprapusă peste străbuna “înfrăţire cu lupii”, reper european din timpul demult apus al dolicocefalilor vânători şi poate şi, uneori, crescători de vite. Superstiţie: pistruiaţii trebuie neapărat să se spele pe faţă cu apă rece, la miezul nopţii, sub ameninţarea că altfel pistruii se vor înmulţi.





29,30 iunie

Horoscop Pe 29 iunie s-au născut Antoine de Saint-Exupery, Oriana Fallaci, William Mayo, Giacomo Leopardi, Nicolae Bălcescu, Iacob Mureşianu, Paul Enigărescu, Mac Constantinescu. Pe 30 iunie s-au născut John Gay, Susan Hayward, Lena Horne, Mike Tyson, Buddy Rich, Czeslaw Milosz, Dragan Geaici, Dumitru Cicotişan.

Horoscop În calendarul creştin-ortodox, pe 29 iunie este sărbătoare mare, cu roşu: Sf. Apostoli Petru şi Pavel, iar pe 30 iunie o sărbătoare importantă, cu cruce neagră, Soborul celor 12 Apostoli şi un Sfânt român, Ghelasie de la Râmeţ. Risc seismic semnificativ.

Sf. Apostoli Petru şi Pavel, sărbătoare creştină suprapusă peste străbuna “înfrăţire cu lupii”, reper european din timpul demult apus al dolicocefalilor vânători şi poate şi, uneori, crescători de vite. Superstiţie: pistruiaţii trebuie neapărat să se spele pe faţă cu apă rece, la miezul nopţii, sub ameninţarea că altfel pistruii se vor înmulţi.

Despre Lupul Şchiop şi ai săi şase, ba nu, nouă Lupi de Foc v-am mai povestit, mereu, cu siguranţă, acum un an şi parcă şi acum doi ani, cam tot pe timpul acesta. De Petru şi Pavel aflaţi de oriunde…

La Mulţi Ani! Celor cu numele, sau numele derivate ale celor mai importanţi continuatori ai Îvăţăturii lui Iisus. Deontologii creștinătății.

M-am hotărât, anul acesta, poate am mai făcut-o, dar repetarea este mama învăţăturii, să vă spun câte ceva despre o personalitate care, dacă mai trăia, ar fi împlinit astăzi, sâmbătă, 29 iunie 2019, fix 90 de ani, asta dacă nu ar fi fumat două pachete de ”Gitanes” pe zi. Este vorba despre italianca Oriana Fallaci, despre care mulţi, mai ales în State, susţin că ar fi cea mai importantă jurnalistă a tuturor timpurilor. Sunt, la fel ca prietenii mei de peste ocean, de aceiași părere, Oriana Fallaci rules!

Prostimea, că nu putea să nu se bage și ea, adaugă ”controversată”, am văzut asta pe YouTube. De cine este ”controversată” Oriana Fallaci? De prostimea ineptă? Bună întrebare!

O viaţă ca de roman, dar, în orice caz, interviurile Orianei au fost şi sunt încă celebre, cele mai importante care au existat. Oriana, ca adolescentă, și-a însoțit tatăl în mișcarea de rezistență, în WW2. Gurile rele spun că ar fi ”luat câteva piei” italianca era o foarte bună trăgătoare. Curajul din Rezistență i-a permis, mai târziu, să devină jurnalista agresivă, de o determinare feroce. Dar de o cultură și de o seducție și politețe suverane. Nec plus ultra!

În anii 60’ şi 70’ puterea jurnalistei era imensă, în Italia: un zâmbet al ei determina avansarea unui ofiţer şi un articol acuzator făcea ca guvernul să cadă a doua zi! Vezi: https://en.wikipedia.org/wiki/Oriana_Fallaci. Am dat, contrar obiceiului, o adresa de Wiki. Sa va faceti măcar o idee, ca deobicei Wiki este incomplet, aiurea scris, idiot și mediocru. Când caut ceva pe Wiki ori nu găsesc, ori mă enervează grozav prostia, mediocritatea.

Dar, iată, care sunt cei optsprezece oameni din istoria umanităţii pe care Oriana Fallaci ar fi vrut să le ia un interviu, cu propriile ei comentarii, după ”The Book of Lists”:

1,2. ADAM şi EVA. Nu am ezitat să pun în capul listei pe aceştia doi. Totul a pornit de la iresponsabilitatea lor!

3,4,5. IISUS HRISTOS, IUDA şi FECIOARA MARIA. În primul rând aş vrea să-l întreb pe Iisus cum a făcut cu mersul pe apă? Restul minunilor îmi par logice! Iar, Iuda a fost un om inteligent, instruit şi nu avea nevoie de bani… care a fost chestia cu “trădarea”? Iar cu Feciora Maria, aş avea aşa… de discutat de la femeie la femeie, despre problema virginităţii…

6. ALEXANDRU CEL MARE. De ce Alexandru? Este evident, a fost un nebun periculos! Scăpat cu siguranţă dintr-o clinică psihiatrică. Aş vrea să-l întreb cum a făcut că nu a fost prins de doctori. Şi să-l întreb dacă Hephaestion, generalul, a fost marea lui dragoste, sau au mai existat şi altele…

7,8. HOMER şi SHKESPEARE. Preferaţii mei… împreună cu autorii Bibliei. Se zvoneşte, chiar unii critici literari spun că cei doi nu au existat. În special primul. În interviul meu aş fi întrebat despre certificatele lor de naştere, despre paşapoarte, dovezi și prieteni! Aş fi demonstrat că au existat! Şi… le-aş fi cerut câteva sfaturi de tehnică a scrisului!

9. SPARTACUS. Este preferatul meu! Sunt pe aceiaşi baricadă în lupta împotriva asupririi şi înrobirii. Cum să nu-i cer un interviu?

10,11,12. MOISE, SOLOMON şi REGINA din SABA. Pe Moise, primul leguitor aş vrea să-l întreb ce l-a apuct să facă legi, că oricum nimeni nu le respectă, pe Solomon l-aş întreba despre câteva figuri de stil din “Cântarea cântărilor” şi pe Regina din Saba, aşa ca între fete, cum făcea de le răsucea capul la bărbaţii aia atât de deştepţi?

13,14 NAPOLEON şi HITLER. Aş vrea să-i întreb pe cei doi ce este cu ideea unităţii europene? Au susţinut-o ca să aibă mai mulţi oameni de împuşcat? Iar pe Napoleon l-aş întreba cum mama dracului a furat statuile alea etrusce din muzeele iubitei mele Florenţe? A, şi pe Hitler l-aş întreba dacă a fost homosexual!

15. IOANA D’ARC. Ca feministă aş avea câteva întrebări şi pentru franţuzoaica asta de la ţară. Cum a făcut să aibă asemena talente de strateg militar? De ce a fost proastă şi a crezut în bărbaţii pe care i-a făcut mari şi tari? Cum s-a simţit pe rug?

16,17. LENIN şi MARX. Pe Lenin l-aş întreba despre obiceiurile lui sexuale, ce poziţie, cu lumina aprinsă, în pat, pe podea? Iar pe Marx l-aş întreba ce mama dracului plusvaloarea scotea dacă îşi teroriza soţia şi familia?

18. EXTRATERESTRU. L-aş întreba dacă este la fel de rău şi pe lumea lui. A, poate că ar trebui să adaug şi un DINOZAUR: Cum au făcut că au scăpat cu toţii de pe lumea asta, deodată?

Horoscop Interviurile Orianei erau pregătite şi câte şase luni înainte. Erau un amestec savant de erudiţie prin seducţie, agresiune calculată, dar perversă şi partidă mimată de sex – totul făcut în glumă, şăgalnic, cu umor. Nimeni nu-i scăpa Orianei! Nici Ayatolahul Khomeini, în faţa căruia şi-a scos vălul islamic, ceadorul!

Este bine, iar pentru jurnalişti absolut necesar, să citească cele două opere capitale ale Orianei: „The Rage and the Pride” şi „The Force of Reason”.

Eu personal, sunt pe aceaşi baricadă cu Oriana! Mi-am petrecut cincisprezece ani de viaţă în spaţiul musulman şi ştiu ce vorbesc.

Lăsaţi Rusia, singurii şi eternii duşmani sunt musulmanii! Care, în aceste momente sunt pierduţi din vedere şi se infiltrează, fac cam tot ce vor! Bine că mai sunt evreii, care mai atrag atenţia şi Mossadul cu Kidon care mai taie câte... ceva! Să nu ziceţi că nu v-am spus!

La noi, în presă, ca și aiurea, pe tot globul, mai multă lume o imită pe Oriana Fallaci, conștient, sau nu. Mă opresc numai la Denise Rifai. Este agresivă, dar nu erudită. Îi lipsește și seducția, otrava jurnalistică care anesteziază victima și o pune pe confesiuni. Nu-i ajunge Orianei nici până la tocul pantofului. Cum nu se mai fac astăzi lucruri bune și rezistente, tot așa, niciodată, nu o să mai apară jurnaliști de calitatea Orianei Fallaci!

Continui să îi pomenesc, în rugăciunile mele, cu aleasă recunoștiință, pe trei oameni, celebrități mondiale, care sunt născuți astăzi, sâmbătă, pe 29 iunie: Oriana Fallaci, Antoine de Saint-Exupery și Nicolae Bălcescu. Faruri în noapte, pe marea în furtună a vieții. Mi-au format caracterul, mi-au întărit voința, m-au învățat să visez, mi-au dezvoltat patriotismul - în adolescență, când micul animal uman, fără discernământ, încearcă să devină om. Unii, puțini, din ce în ce mai puțini, reușesc, alții, majoritatea, rămâne la stadiul zoologic!

Plouă periculos de mult în Prahova submontană. Sunt furtuni, cum nu am apucat decât la Tropice. Sunt dese întreruperi de curent electric și mă felicit, că, din toată sărăcia, am cumpărat un generator electric pe benzină. Așa pot să vă scriu, ce și cum. Am aprovizionat cu lemne pentru iarnă. Am așezat lemnele în jurul casei, așa cum am văzut dincolo de Cercul Polar, în Finlanda. Ține de cald pentru casă în sezonul rece, răcoare în sezonul cald și lemnele sunt la îndemână, iarna doar deschizi fereastra și ai luat lemne pentru foc.

Acum că v-am dat raportul de activitate o să ies afară să mă uit la cerul înstelat, dacă nu sunt prea mulți nori. Cu cățelușele în jurul meu, așezate în dispozitiv lupesc de apărare, privind în întuneric la ceea ce numai ele pot zări.

Vreau să-mi adun gândurile, să-mi amintesc, se scriu multe minciuni în presă. De exemplu, despre Nicu Ceaușescu. Mi-a fost coleg de Liceu, la nr. 24, eu eram cu un an mai mare, dar cred că a fost în aceiași clasă cu Vlady Tismăneanu. El știe mai bine. Cui servesc minciunile gogonate? Abuzurile inventate sunt doar perdele de fum pentru justificarea nelegiurilor de astăzi ale moștenitorilor cei putrezi de bogați. Dacă toate restituirile istorice sunt de aceiași categorie, eu mă duc să-l recitesc pe Nicolae Iorga. Sau pe tatăl meu, Liviu Ștefănescu, coordonatorul Istoriei României a Academiei. Nu, ei nu scriu despre Nicu Ceaușeascu, despre el trebuie să scrie Vlady Tismăneanu, sau eu, dacă îmi aduc aminte. Am fost martori, am trăit acele evenimente, am fost acolo, am vorbit cu personajele respective, am fost în casa lor – când noi nu o să mai fim, martorii, se pot scrie toate prostiile din lume, nimeni nu o să mai contrazică pe nimeni, într-o lume unde minciuna și hoția sunt valorile curente, moneda cea mai folosită. Epoca post-adevăr!

Cum s-au prins anchetatorii ca Cioaca a OMORAT-O pe Elodia! Detaliul care l-a dat de GOL! Cine a facut descoperirea

Pagina 1 din 2 12