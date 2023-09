Horoscopul lui Dom’ Profesor – 22 septembrie 2023. Se scumpește berea…

22 septembrie

Pe 22 septembrie s-au născut Michael Faraday, Erich von Stroheim, Anna Karina, Augustin Buzura, Alice Botez, Dumitru Ghiaţă, Grigore Cobălcescu.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Teodosie, mitropolitul Moldovei, Foca, Isaac şi Martin.

Tradiţional, în „kalendar” sunt sărbători, uitate astăzi, ale elementului foc. „Măcinca Foca”. Peste sărbătorile ţărăneşti „păgâne” episcopii creştini au suprapus doi sfinţi, mucenici, făcători de minuni, episcopi unul „grădinarul”, celălalt „făcătorul de minuni”, tot cu numele Foca!

La sfârşitul verii, o ultimă sărbătoare a focului, elementul verii!

„Nu se lucră în această zi, temându-se de foc!” (Olteanu, CPR, 2001, pagina 414; Pamfile, 1997, pagina 176)

Mâine, pe 23 septembrie 2020, la ora 09:49:54 Soarele trece, în mod convenţional, din zodia Fecioarei în cea a Balanţei. Este echinocţiul de toamnă, sfârşitul verii şi începutul toamnei, Soarele traversează ecliptica în mersul său aparent, descendent, pe cer. Pe 25 septembrie ziua este egală cu noaptea, însă. (sursă Observatorul Amiral Urseanu, sub semnătura Dr. Harald Alexandrescu).

Tradiţional, în jurul echinocţiului de toamnă se aflau o seamă de sărbători, adunări, festivaluri, prin care românii celebrau roadele muncii lor. Aveau loc târguri vestite şi se pecetluiau contracte, căsătorii şi alianţe. Dictatura lui Carol I şi apoi cincizeci de ani de nazism, național-socialism, au distrus tradiţiile, dictatorii se tem de popor şi nu doresc să se strângă multă lume într-un loc.

Poporul român a fost un popor vesel şi muncitor care ştia să se distreze, dar în primul rând ştia să munceasă. Şaizeci de ani de dictatură şi treizeci de ani de aşa-zisă „democraţie” au distrus tradiţia, au mutilat sufletul poporului, l-au nenorocit mult mai mult decât cei patru sute de ani de dominaţie islamică turcească. Să ne amintim de reacţia bunului Rege, Dumnezeu să-l odihnească, când s-a întors din exil, în România: „Poporul, unde este poporul meu?”

Un sociolog finlandez spunea că în România doar ţiganii mai sunt autentici. Restul…

Mai mulţi dintre domniile voastre, îmi scrieţi că sunteţi neliniştiţi şi îngrijoraţi. Aşteptarea și teama de apropierea războiului vă face depresivi. Sfatul meu este să citiţi „Deşertul tătarilor”, de Dino Buzzati.

„Ambiţia de a avea un destin eroic, aşteptarea duşmanului timp de o viaţă, în speranţa unei lupte glorioase, este ridicolă şi inutilă. Bătălia finală a omului cu moartea (adevăratul său inamic) demonstrează că orice viaţă mediocră poate avea un sfârşit eroic – să mori cu demnitate, curaj, chiar cu eleganţă.” – Octavian Paler, despre “Deşertul tătarilor”. Nu aș fi așa de sigur, dar mi-e dor de Tavi, cu acidul original al opiniilor lui, cam ciudate, dar originale, repet.

Dar iată ce am primit în curierul de Bruxelles. Despre Cehia.

Disputa Polonia-Ucraina: o „neînțelegere” pentru președintele ceh

Președintele ceh Petr Pavel și omologul său slovac Zuzana Čaputová au numit disputa dintre Polonia și Ucraina privind exporturile de cereale ucrainene o „neînțelegere”. O declarație făcută în timpul unei conferințe comune la Clădirea Națională Cehă din New York, miercuri, unde amândoi au participat la o cină de gală care marchează 30 de ani de la crearea Cehiei și Slovaciei independente.

Kievul nu apreciază decizia Varșoviei de a menține embargoul asupra importurilor de cereale din Ucraina. Ucraina a depus o plângere la Organizația Mondială a Comerțului pe această temă, iar președintele acesteia, Volodymyr Zelensky, a acuzat Polonia, dar și Ungaria și Slovacia că au ajutat indirect Moscova în timpul discursului său în fața Adunării Generale a Națiunilor Unite de marți. Polonia a răspuns chemând pe ambasadorul ucrainean, căruia i-a înmânat o notă verbală de protest, iar prim-ministrul Mateusz Morawiecki a anunțat miercuri că țara sa „nu mai furnizează arme Ucrainei”.

Finanțe publice cehe s-au dezechilibrat serios, potrivit Consiliului Național pentru Buget

Finanțele publice cehe rămân serios dezechilibrate, notează Consiliul național pentru buget într-un raport privind viabilitatea lor pe termen lung. Corpul de experți independenți a declarat că măsurile de austeritate anunțate de guvern, inclusiv reforma pensiilor, ar putea avea un impact pozitiv, dar ar trebui urmate de consolidare sporită în viitor.

Consiliul a spus că dezechilibrul finanțelor publice se datorează parțial măsurilor iresponsabile luate în timpul pandemiei și celor luate ca răspuns la creșterea prețurilor la combustibil și energie cauzată de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Eurostat: Cehii lucrează în medie 39,8 ore pe săptămână

Timpul mediu de lucru pe săptămână în Uniunea Europeană este de 37,5 ore. Grecii sunt cei care lucrează cel mai mult (41 de ore) și olandezii cel mai puțin (33,2 ore), în timp ce cehii sunt la muncă în medie 39,8 ore pe săptămână, potrivit ultimelor date publicate de Eurostat pentru 2022.

Cu toate acestea, aceste statistici nu oferă informații despre productivitatea muncii. Orele medii de lucru sunt în scădere în Republica Cehă. Conform datelor din 2021, cehii au lucrat 41,3 ore pe săptămână, comparativ cu 39,8 ore în prezent. În 2011, persoanele cu un loc de muncă cu normă întreagă în Republica Cehă lucrau în medie 42,2 ore pe săptămână. Media pentru tinerii de 27 de ani era și ea mai mare la acea vreme, la 41,4 ore.

Undă verde de la Vatican pentru vânzarea Turnului Jindřišská

Arhiepiscopatul Praga a primit undă verde de la Vatican pentru a vinde turnul medieval Jindřišská (Henry) orașului Praga pentru 100 de milioane de coroane. Arhiepiscopul de Praga Jan Graubner a spus că arhiepiscopul așteaptă următoarea ședință a consiliului municipal din Praga pentru a decide dacă aprobă vânzarea. Potrivit lui Jan Graubner, arhiepiscopia a decis să vândă și hotelul Clara Futura din Dolní Břežany pentru 308 milioane de coroane.

Turnul face parte din nucleul istoric al orașului, care se află pe lista patrimoniului UNESCO. Clădirea datează din secolul al XV-lea și măsoară aproape 66 de metri înălțime. Turnul găzduiește un restaurant, magazin de cadouri, cafenea, galerie și expoziție permanentă. De asemenea, este folosit pentru programe culturale, expoziții, spectacole de teatru și concerte.

Francezul Baptiste-Florian Marle-Ouvrard închide festivalul de muzică pentru orgă

Cea de-a 28-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică pentru Orgă se încheie joi cu un concert susținut de organistul francez Baptiste-Florian Marle-Ouvrard pe care îl va susține în Bazilica Sf. Iacob din Praga. Baptiste-Florian Marle-Ouvrard este organist la biserica Saint-Eustache din Paris: la Praga, va interpreta lucrări de César Franck și Charles-Marie Widor.

Cu cele patru tastaturi, 91 de registre și 8.277 de țevi, orga din Bazilica Sf. Iacob este cea mai mare orgă din Praga.

Boala Alzheimer – un nou medicament

Cu ocazia Zilei Mondiale Alzheimer, VZP, principalul fond de asigurări de sănătate din Cehia, a anunțat că printre clienții săi numărul persoanelor care suferă de această boală neurocognitivă gravă a crescut cu 13% în ultimii cinci ani. Dezvoltat în Statele Unite de echipa unui medic ceh, un medicament promițător împotriva bolii Alzheimer ar putea fi comercializat în 2025.

Prețul berii va crește în Cehia

Producătorul celebrului Pilsner Urquell, Plzeňský Prazdroj, cea mai mare fabrică de bere din Cehia, a anunțat o creștere cu aproape 6% a prețurilor sale de la 1 octombrie. Se crede că scumpirea berii în Cehia va avea un efect de bulgăre de zăpadă în toată Europa!

Haideţi să trăim mult și frumos şi să vedem ce se va întâmpla. Aşteptând invazia tătarilor, sau creșterea prețului la bere. Am uitat să vă spun că există şi un film, “Deşertul tătarilor” destul de bine făcut, meşteşugăreşte, nu foarte bine, de prin 1965, parcă. Mă duc să-l revăd, îl am pe undeva, am timp, doar mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 22 septembrie 2023

BERBEC Astăzi trebuie să fii mai disponibil şi gata mereu de muncă. Este o zi ceva mai densă, cu probleme care aşteaptă rezolvarea numai de la tine. Deci, la serviciu şi acasă, eşti de neînlocuit! Dacă ai probleme acasă lasă pe săptămâna viitoare. Primesti, din nou, nişte veşti aşa-şi-aşa. Odihneşte-te mai mult, oboseala cronică s-a strâns ca o zgură şi poate să te afecteze. Evita alcoolul, tutunul, piperul, orice te-ar irita si mai mult.

TAUR Poţi renunţa la un obicei prost. Poate fumezi foarte mult, sau mănânci cu două guri. Ce-i mult strică, ce-i puţin n-ajunge, se spune. Echilibrul, calea de mijloc, cumpătarea, sunt soluţiile! Fă-ţi ordine în lucrurile tale. Vezi ce-ţi mai trebuie. Vezi ce nu-ţi mai trebuie. Fă-ţi puţină ordine şi în sufletul tău. Vezi ce te doare, ce te nelinişteşte… în ziua echilibrului, dinaintea echinocțiului de toamnă.

GEMENI Vezi de obiectivele tale, chiar dacă nu sunt importante. Ai dificultăţi de acomodare. La vreme şi la vremuri. Te simţiţi singur şi ameninţat. Sunt cu tine, o să trecem şi peste asta! O dimineaţă aproape relaxantă, fără prea mult de lucru şi fără complicaţii. La prânz, posibilă şi neaşteptată schimbare de program. Ai un prilej să te evidenţiezi profesional. Foloseşte-l, cu speranţa că o să iasă şi bani, nu numai laude. O veste bună de departe, poate de la rude sau prieteni din străinătate!

RAC Poţi să progresezi şi să rezolvi eficient problemele, dacă încetezi să te mai compari cu alţii. Fiecare este unic şi nimeni nu este perfect! Astăzi vorbeşte la subiect, fără să faci comparaţii. Discuţii aprinse cu cineva de la care vrei să obţii ceva important. Evită deplasările, la grabă, în cursul dimineţii. Seara este mai bine potrivită pentru concluzionarea unor afaceri-relaţii. O veste, o informaţie îţi oferă o oportunitate neaşteptată, dar deosebit de plăcută/profitabilă.

LEU Ambianţa pare plăcută şi liniştită, atât la serviciu cât şi acasă. Atenţie, este o capcană – când în jungla de beton este linişte, înseamnă că cineva stă la pândă. Chiar şi Leii sunt vânaţi! Astăzi trebuie să alegi cu grijă modul de abordare a problemelor tale sentimentale. Este bine să fii convingător dar şi rabdător. Nu toate noutăţile trebuie spuse in gura mare, trebuie sa dai dovadă de mai multa diplomaţie şi tact in relaţiile cu colegii tăi. Dacă ai hotărât ceva, porneşte cu încredere şi speranţă, sorţii iţi sunt favorabili, chiar dacă soluţia pare riscantă!

FECIOARĂ Ai nevoie de o vedere în perspectivă, obiectivă, ca să analizezi cum trebuie sentimentele tale. Ai impresia, cu satisfacţie, că ai lăsat în urmă o perioadă şi începi un nou segment de viaţă. Astăzi eşti, din punct de vedere emoţional, mai sensibil. Fii atent la promisiunile care le faci, mai ales nu exagera. Utilizează orele de lumină pentru treburile importante pe care le ai de făcut. Ca să fie o zi bună, fără decepţii, nu aştepta foarte mult de la ea, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, nimic!

BALANŢĂ Cu puţină atenţie poţi face descoperiri interesente în ceea ce priveşte legăturile stabilite între colegii tăi, sau în anturaj, în general. Nu că ai fi mare psiholog, dar astăzi, de echinocțiu, ai noroc! Fereşte-te de prietenii sau relaţii noi, conjunctura nu te avantajează. Nu fii naiv, nu da crezare bârfelor, mai ales daca sunt evident opera unor persoane interesate sau dornice de glorie cu orice preţ. Nu te enerva, oare sunt lucruri aşa de importante ca să-ţi tulbure echilibrul interior? Furia este primul semn al insuccesului. Nu dori lucruri imposibil de obţinut, aşa doar îţi amărăşti sufletul şi vezi cât de mic eşti!

SCORPION Astăzi ai un simţ al umorului mai ascuţit, în coadă! Nu trebuie să ironizezi colegii mai săraci cu duhul, pentru că, nu-i frumos! Bine, poţi face câteva glume, că nu este interzis de lege! O idee interesantă îţi lumineză sufletul. Sunt favorizate vizitele şi întâlnirile cu prietenii şi rudele, mici călătorii, reuniunile de familie. După o periodă mohorâtă, ai o zi mai bună. Realizări mici, însă pline de bucurii. Te simţi bine şi faci planuri de viitor!

SĂGETĂTOR Nu te lăsa zdrobit de activitatea densă cotidiană. Ia o pauză, relaxează-te! Nu trebuie să faci o obsesie din problemele tale, greu de rezolvat. Toate la timpul lor, spune înţeleptul! Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci, după prânz. Dacă ai luat o hotărâre, apăi ţină-te de ea. Dragostea e bine aspectată. Astăzi evita schimbările bruşte de program şi mai ales nu lasa colegii de la serviciu sau rudele apropiate să aibă iniţiative păguboase. Cu toate că este o zi bună, evită nepăsarea şi nerăbdarea.

CAPRICORN Ţi se pare că viaţa dansează pe o melodie îndepărtată, plăcută. Totul pare favorabil! Pluton, retrograd, mica planeta a plutocraţilor, a celor avuţi şi puternici, te favorizează încă ceva timp! Mai multe obligaţii uitate se fac simţite spre sfârşitul zilei. După prânz, nu vorbi fără să-ţi faci un plan. Foloseşte intuiţia, dar nu te lăsa purtat de ea. Disimulează-ţi cu iscusinţă intenţiile printre imagini frumoase, poetice şi pline de culoare. Apoi exprimă direct şi hotărât ce ai de spus!

VĂRSĂTOR Nu te înverşuna pe detalii mărunte, că nu eşti din zodia Fecioarei! Trebuie să te preocupe numai problemele importante, lăsând nimicurile urgente să se rezolve singure, sau lasă pe mâine! Zâmbeşte larg, spune o vorba bună şi mai câştigi un prieten. Nu trebuie neapărat sa călătoresti, iar dacă totuşi eşti obligat să pleci undeva astăzi trebuie sa fii foarte atent, in special la bagaje. Ai o propunere să câştigi mai mulţi bani. Toate felurile de a câştiga bani sunt la fel de onorabile pentru un om cinstit.

PEŞTI Foarte mult entuziasm şi bună dispoziţie, astăzi, în ziua dinaintea echinocțiului de toamnă! Eşti plin de energie şi gata pentru fapte mari! Foloseşte cu abilitate favorurile stelelor, ocupându-te astăzi de pregătirile de toamnă-iarnă! Astăzi – calm şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi, cu anturajul, cu partenerii şi colegii de la serviciu. Poţi lăsa lucrurile să se aşeze singure şi să nu acţionezi în nici un fel. Este şi asta o soluţie, dacă este verificată! Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Nu fii leneş, dar nici nu insista, pentru că eşti într-o perioadă favorabilă.