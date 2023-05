HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 20,21 MAI 2023. Despre timp, din nou 

20,21 mai

Pe 20 mai s-au născut Socrate, Cher, Moshe Dayan, J.J. Astor, Al Bano, Corneliu Coposu, Mircea Drăgan, Milodrag Belodedici. Pe 21 mai s-au născut: Albrecht Durer, Henri Rousseau, Andrei Saharov, Jerome K. Jerome, Tudor Arghezi, Constantin Dobrogeanu-Gherea, Anda Onesa.

În calendarul creştin-ortodox, pe 20 mai, sunt Sfinţii: Talaleu, Talasie, Marcu Pustnicul şi Lidia. Pe 21 sâmbătă este mare sărbătoare în calendar: Sfinţii împăraţi şi întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa, Elena.

LA MULȚI ANI! Tuturor celor care poartă numele împărătești de Constantin sau Elena, sau derivate din ele.

Despre împăratul Constantin cel Mare, mama sa Elena, episcopul Hosius de Cordova, despre creștinism și Consiliul Ecumenic de la Niceea din anul 325, cred că v-am povestit adesea. Dacă nu vă mai amintiți vedeți http://evz.ro/horoscopul-lui-dom-profesor-iisuse-mi-a-raspuns-big-brother.html .

Dar, acum o să vă spun o altă istorie. Despre timp. Un eseu semnat de Sara Walker care este astrobiolog și fizician teoretician la Universitatea de Stat din Arizona, unde este director adjunct al Centrului Beyond pentru Concepte Fundamentale în Știință și profesor la Școala de Explorare a Pământului și Spațiului. Este, de asemenea, profesor extern la Institutul Santa Fe și bursier la Institutul Berggruen. Și de Lee Cronin care este Catedra Regius de Chimie la Universitatea din Glasgow din Scoția și CEO al Chemify.

Un univers atemporal este greu de imaginat, dar nu pentru că timpul este un concept complex din punct de vedere tehnic sau evaziv din punct de vedere filosofic. Există un motiv mai structural: imaginarea atemporității necesită timp pentru a trece. Chiar și atunci când încerci să-ți imaginezi absența, simți că se mișcă pe măsură ce gândurile tale se schimbă, inima ta pompează sânge în creier, iar imaginile, sunetele și mirosurile se mișcă în jurul tău. Lucrul care este timpul pare să nu se oprească niciodată. S-ar putea chiar să vă simțiți prins în țesătura sa în continuă mișcare, în timp ce experimentați că Universul se unește și se desparte. Dar așa funcționează cu adevărat timpul?

Potrivit lui Albert Einstein, experiența noastră despre trecut, prezent și viitor nu este altceva decât „o iluzie persistentă”. Potrivit lui Isaac Newton, timpul nu este altceva decât un fundal, în afara vieții. Și conform legilor termodinamicii, timpul nu este altceva decât entropie și căldură. În istoria fizicii moderne, nu a existat niciodată o teorie larg acceptată în care un sens mișcător, direcțional al timpului să fie fundamental. Multe dintre cele mai elementare descrieri ale naturii – de la legile mișcării până la proprietățile moleculelor și materiei – par să existe într-un univers în care timpul nu trece cu adevărat. Cu toate acestea, cercetările recente într-o varietate de domenii sugerează că mișcarea timpului ar putea fi mai importantă decât au presupus cândva majoritatea fizicienilor.

O nouă formă de fizică numită teoria asamblarii sugerează că simțul direcțional al timpului în mișcare este real și fundamental. Acesta sugerează că obiectele complexe din Universul nostru care au fost create de viață, inclusiv microbi, computere și orașe, nu există în afara timpului: sunt imposibile fără mișcarea timpului. Din această perspectivă, trecerea timpului nu este doar intrinsecă evoluției vieții sau experienței noastre cu Universul. Este, de asemenea, țesătura materială în continuă mișcare a Universului însuși. Timpul este un obiect. Are o dimensiune fizică, ca și spațiu. Și poate fi măsurat la nivel molecular în laboratoare.

Unificarea timpului și spațiului a schimbat radical traiectoria fizicii în secolul al XX-lea. A deschis noi posibilități pentru modul în care gândim realitatea. Ce ar putea face unificarea timpului și materiei în secolul nostru? Ce se întâmplă când timpul este un obiect?

Pentru Newton, timpul a fost fixat. În legile sale de mișcare și gravitație, care descriu modul în care obiectele își schimbă poziția în spațiu, timpul este un fundal absolut. Timpul newtonian trece, dar nu se schimbă niciodată. Și este o viziune asupra timpului care dăinuie în fizica modernă – chiar și în funcțiile de undă ale mecanicii cuantice, timpul este un fundal, nu o caracteristică fundamentală.

Pentru Einstein, însă, timpul nu era absolut. Era relativ la fiecare observator. El a descris experiența noastră despre trecerea timpului ca „o iluzie persistentă”. Timpul einsteinian este ceea ce se măsoară prin ticăitul ceasurilor; spațiul este măsurat prin reperele de pe riglele care înregistrează distanțele. Studiind mișcările relative ale ticăitului ceasurilor și ale reperelor pe rigle, Einstein a reușit să combine conceptele despre modul în care măsurăm atât spațiul, cât și timpul într-o structură unificată pe care o numim acum „spațiu-timp”. În această structură, spațiul este infinit și toate punctele există deodată. Dar timpul, așa cum l-a descris Einstein, are și această proprietate, ceea ce înseamnă că toate timpurile – trecutul, prezentul și viitorul – sunt la fel de reale. Rezultatul este uneori numit „univers bloc”, care conține tot ce s-a întâmplat și se va întâmpla, în spațiu și timp. Astăzi, majoritatea fizicienilor susțin noțiunea de univers bloc.

Dar universul bloc a fost depășit înainte chiar să sosească. La începutul anilor 1800, cu aproape un secol înainte ca Einstein să dezvolte conceptul de spațiu-timp, Nicolas Léonard Sadi Carnot și alți fizicieni puneau deja la îndoială ideea că timpul ar fi fie un fundal, fie o iluzie. Aceste întrebări aveau să continue până în secolul al XIX-lea, pe măsură ce fizicieni precum Ludwig Boltzmann au început să își îndrepte mințile spre problemele care au venit cu un nou tip de tehnologie: motorul.

Deși motoarele puteau fi reproduse mecanic, fizicienii nu știau exact cum funcționează. Mecanica newtoniană era reversibilă; motoarele nu erau. Sistemul solar al lui Newton a mers la fel de bine, mișcându-se înainte sau înapoi în timp. Cu toate acestea, dacă ai condus o mașină și a rămas fără combustibil, nu ai putea porni motorul în marșarier, nu ai putea retrage căldura generată și nu ai putea arde combustibilul. Fizicienii de la acea vreme bănuiau că motoarele trebuie să adere la anumite legi, chiar dacă acele legi erau necunoscute. Ceea ce au descoperit a fost că motoarele nu funcționează decât dacă timpul trece și are o direcție. Prin exploatarea diferențelor de temperatură, motoarele conduc mișcarea căldurii de la părțile calde la cele reci. Pe măsură ce timpul trece înainte, diferența de temperatură scade și se poate face mai puțină „muncă”. Aceasta este esența celei de-a doua legi a termodinamicii (cunoscută și ca legea entropiei) care a fost propusă de Carnot și explicată ulterior statistic de Boltzmann. Legea descrie modul în care „lucrul mecanic” poate fi efectuat de un motor, în timp. Ocazional, trebuie să vă alimentați mașina, iar entropia trebuie să crească întotdeauna. Orice energie degenerează și în timp, se transformă în căldură. De aici, moartea termică a Universului !

Acest lucru are sens în contextul motoarelor sau al altor obiecte complexe, dar nu este util atunci când aveți de-a face cu o singură particulă. Este lipsit de sens să vorbim despre temperatura unei singure particule, deoarece temperatura este o modalitate de cuantificare a energiei cinetice medii a multor particule. În legile termodinamicii, fluxul și direcționalitatea timpului sunt considerate o proprietate emergentă mai degrabă decât un fundal sau o iluzie – o proprietate asociată cu comportamentul unui număr mare de obiecte. În timp ce teoria termodinamică a introdus modul în care timpul ar trebui să aibă o direcționalitate în trecerea sa, această proprietate nu a fost fundamentală. În fizică, proprietățile „fundamentale” sunt rezervate acelor proprietăți care nu pot fi descrise în alți termeni. Vectorul timpului, în termodinamică, este deci considerat „emergent”, deoarece poate fi explicat în termeni de concepte mai fundamentale, cum ar fi entropia și căldura.

Charles Darwin, care a lucrat între epoca mașinilor cu abur a lui Carnot și apariția universului bloc al lui Einstein, a fost printre primii care au văzut clar cum trebuie să existe viața în timp. În teza finală din Despre originea speciilor (1859), el a surprins elocvent această perspectivă: „[…]în timp ce această planetă a continuat să meargă pe bicicletă conform legii fixe a gravitației, de la un început atât de simplu se formează forme nesfârșite, cele mai frumoase și cele mai utile, minunat au fost și sunt în curs de dezvoltare.”

Apariția „formelor nesfârșite” ale lui Darwin poate fi explicată doar într-un univers în care timpul există și are o direcționalitate clară.

În ultimele câteva miliarde de ani, viața a evoluat de la organisme unicelulare la organisme multicelulare complexe. A evoluat de la societăți simple la orașe pline și acum o planetă capabilă să-și reproducă viața pe alte lumi. Aceste lucruri iau timp pentru a intra în existență, deoarece pot apărea doar prin procesele de selecție și evoluție.

Credem că descrierea lui Darwin nu este suficient de profundă. Evoluția descrie cu exactitate schimbările observate în diferite forme de viață, dar face mult mai mult decât atât: este singurul proces fizic din Universul nostru care poate genera obiectele pe care le asociem vieții. Acestea includ bacterii, pisici și copaci, dar și lucruri precum rachete, telefoane mobile și orașe. Niciunul dintre aceste obiecte nu fluctuează în existență spontan, în ciuda a ceea ce relatările populare despre fizica modernă ar putea pretinde că se poate întâmpla. Aceste obiecte nu sunt întâmplări aleatorii. În schimb, toate necesită o „amintire” a trecutului care să fie făcută în prezent. Ele trebuie produse de-a lungul timpului – un timp care avansează continuu. Și totuși, potrivit lui Newton, Einstein, Carnot, Boltzmann și alții, timpul este fie inexistent, fie pur și simplu emergent.

Cei doi oameni de știință, fini intelectuali, mai continuă mult și bine. Eu m-am oprit, pentru că ceva nu era în regulă, ceva suna fals. Unde este timpul subiectiv? Bună întrebare!

Acest timp subiectiv s-a contractat prea mult pentru mine. Nu mai am timp. Cu toate că familia, prietenii, încearcă mult să mă ajute, să-mi facă viața mai ușoară. Duminică mai întorc o pagină de timp. Mare taină este timpul, pe undeva încep să cred că este, într-un fel misterios, tainic, legat de Înălțare, de transformarea în ființă de lumină. Dar toate la timpul lor, să ne mulțumim să avem certitudinea că mâine este o altă zi!

HOROSCOP 20,21 mai 2023

BERBEC Weekendul este sub semnul vitezei. Ca un făcut timpul te presează şi mereu nu faci, nu spui ceea ce îţi doreşti, de fapt. Nu ai timp! Aşa ziua de sâmbătă trece repede, confiscat de grijile cotidiene, de cumpărături, plata facturilor, socializare pe net! Sâmbătă seara ai un prilej de distracţie, o petrecere sau o zi de naştere. Poate nu ar fi rău să te distrezi puţin, dar dacă te simţi zdrobit de oboseală, după săptămâna ce a trecut, mai bine odihneşte-te. Stai acasă, şi du-te la culcare mai devreme. Neapărat cu pisicuţa sau căţeluşul. Iniţiaţii spun că un animăluţ de companie ne protejează somnul şi ne fereşte de „energiile negative”. Parol! Duminică ai de făcut un drum. Dar nu o să-l faci. Iată o zi liniştită, cum nu ai mai avut de mult. Profită şi îmbunătăţeşte-ţi igiena vieţii şi calitatea somnului. Nu uita să feliciți pe cei care își serbează onomastica.

TAUR Aspecte favorabile in acest weekend. Sâmbătă este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă – sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi dar neglijaţi. Tot sâmbată, probabil, că te duci la cumpăraturi, duminică dimineaţa o sa vrei să faci putina curatenie in casa şi în suflet. Poate te duci la Biserică? Ai nevoie să te redescoperi, să dai deoparte ceea ce este convenţional şi obligaţie şi să vezi cum poţi împăca adevaratele tale scopuri cu ceea ce ţi se oferă. Fără să exgerezi este bine să consumi mai multe lichide, lactate în special. În aceiaşi ordine de idei trebuie să-ţi reamintesc că iaurtul este un aliment excepţional. Duminică, anturajul, prietenii, rudele, tot acest „habitat social” îţi pare mai capricios şi mai dificil decât de obicei. Află ce se vrea de la tine. Acordă-ţi o pauză un armistiţiu şi foloseşte seara de duminică numai pentru tine, cum vrei tu, cum hotărăşti tu, în termenii şi condiţiile tale!

GEMENI Gemenii sunt specialiştii în relaţii publice şi marketing politic ai zodiacului. Buni de gură, energici şi ironici au în acest weekend mai multe ocazii să iasă în evidenţă. Totuşi o bună parte din Gemeni trebuie să ocolească cu abilitate şi diplomaţie subiectele tabu de acasa, problemele tăioase din familie. Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Da, dar o vorbă bună spusă la momentul oportun este de platină! Sâmbătă nu cere imposibilul de la cei din jur. Trebuie să dai dovadă de toleranţă în faţa slăbiciunilor celorlalţi. Sigur, în gând poţi să dai o mulţime de replici ironice şi cinice, aşa cum îţi place ţie. Dar pe dinafară, zâmbeşte şi acceptă prin tăcere prostiile celor din jur. Nu uita că IQ-ul românilor este un foarte modest 94. Media. Continuă să vezi viaţa prin ochelari cu lentile roz. Eşti inteligent, dar te tratezi! A propos, nu mai consuma medicamente aiurea, că aşa l-ai văzut pe Dr. House. Eşti tu „dăştept” dar medicii au învăţat şase ani cum să te păcălească. Dă-le dreptate şi ia pilulele cum au zis. Duminica trece repede, pentru că îţi este foarte somn. Te trezeşti târziu şi te duci la culcare devreme, cu animăluţele tale. O zi model!

RAC Weekendul acesta este pentru armonioşii Raci o perioadă a pregătirilor şi a planurilor. Trebuie să analizezi ultimele demersuri şi evenimente şi să retrasezi cursul lucrurilor. Nu că ţi-ar servi la ceva, viaţa este uneori indescifrabilă, suntem întotdeauna între Destin şi Liberul Arbitru şi micile noastre orgolii de a „planifica” sunt adesea ridicole. Dar trebuie să-ţi organizezi viaţa, activitate, timpul liber de sâmbătă, de exemplu. Sfatul stelelor este să te duci la un spectacol bun, dacă eşti dintr-un oraş mare, şi/sau să răsfoieşti o carte bună. Sau, la fel de bine, să asculţi muzică bună. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta. Ceva se pregătea de mai mult timp, fie ca ştiai, fie nu. Acum nu mai ai de facut decât să-ţi salvezi imaginea publică, cum se zice! In sfarşit, o duminică potrivită pentru tine, dupa o saptamana cenusie si obositoare. Profita de favorurile stelelor şi distreaza-te cat te ţine fizicul şi punga.

LEU Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. Un weekend bun în toate, mai puţin la bani. Cam miroase a paguba si dezastru. Daca te uiti in „portofel” o sa constati ca aşa este. Redu drastic cheltuielile ca sa nu dai faliment ca Grecia, de exemplu. Oricum, comparaţia îţi satisface orgoliul, dar tot dai faliment! Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului – asta sâmbătă. Weekendul este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Retrage-te astăzi, ca să câştigi mâine! Dacă ai probleme în dragoste nu este indicat să le discuţi astăzi, mai gândeşte-te. O perioadă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. Seară plăcută duminică – poate un spectacol poate o petrecere. Tu alegi, stelele doar propun! Un aspect particular al stelelor fixe te invita la mai mult calm si la practicarea, duminica, a unui hobby legat de trecutul tău. Îţi mai aminteşti ce bine era!

FECIOARĂ Un weekend obositoar, dar foarte plăcut. Seară de duminică deosebită în compania celor dragi. Nu te mai lăsa prins in capcana clasică întinsă zodiei tale, cea cu detaliile ca să nu vezi intregul. Deschide bine de tot ochii! Duminica asta ai in sfarsit mai mult timp liber sa te ocupi de un hobby mai vechi al tau. Dar cine mai colectioneaza timbre, astăzi?! Rezolvarile şi compromisurile cu iz de busuioc au in tine un maestru incontestabil. Poate unde vrei să fie intotdeauna armonie! Duminica asta configuratia astrala te indemna la discutii cu semnele de aer si apa si evitarea celor nascuti in zodiile de foc si pamant. Dragostea şi carisma proprie sunt foarte bine aspectate. Norocul este în acest weekend prietenul tau cel mai bun, care te ajută să treci peste obstacole fără să faci nici un efort.

BALANŢĂ Caracteristica perioadei weekend-ului este dorinţa ta de nou şi proaspăt. Care se va manifesta şi în regimul alimentar şi în abordarea cu mult curaj a unor proiecte noi – sâmbătă. Dar şi printr-un maxim emoţional care te face să vrei să cunoşti şi alţi parteneri sau partenere. Frenezia noului te ţine până de Sf. Împărați, când, duminică fiind te cuprinde lenea. Nimic din ce a fost nu mai este! Dar amintirea lucrurilor bine făcute şi a trăirilor puternice nu te părăseşte. Lasă totul în urma ta spun Venus şi Jupiter, începe să trăieşti cu adevărat şi transformă-ţi pasiunea în realitate, în adevăr. Pentru că tu nu poţi să faci ceva dacă nu-ţi place cu adevărat. Nevoia imperioasă să fi în armonie cu anturajul, cu mediul, cu lumea te conduce către concluzia că totul are o legătură şi că vrei să faci parte din ceva important şi permanent.

SCORPION Configuratiile şi aspectele planetare oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Călătoriile sunt sub un semn fast, adică excursiile de weekend. Transformări în bine ale relaţiilor cu prietenii sau familia. Atenţie mărită la sfârşitul perioadei când sănătatea iti este pusă la încercare. Nativele din zodia Scorpionului, mai ales, vor fi avantajate în relaţiile amoroase. O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Sănătatea este la cote modeste, totuşi nu trebuie să te alarmezi. Spaţiile largi te aşteaptă : în natură şi în viaţa proprie. Trebuie să ai mai multă încredere în fortele proprii si sa ceri ajutor atunci cand este absolut necesar. Aşa o să eviţi situaţiile când orice ai face – nu mai este nimic de făcut! O informaţie de la nişte prieteni adevăraţi te pune pe pista cea bună, duminică. Lumea zice că este o indiscreţie… Dar cui îi pasă, dacă tu te simţi mai bine! Semnele de foc şi de aer îţi sunt favorabile tot weekend-ul, dar este mai bine să nu te iei de cei născuţi sub zodii de pământ şi apă.

SĂGETĂTOR Dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Nimic nu te poate întrista sau perturba. Mergi înainte pe drumul tău însorit fără să-ţi pese foarte mult de ceea ce se întâmplă în jur. Sâmbătă poţi să întâlneşti o persoană deosebită care să-ţi focalizeze atenţia şi sentimentele. Ai în tine o mare dorinţă de a dărui şi chiar faci mici cadouri, aşa, fără motiv. Nu fă confidenţe despre viaţa ta personală, despre proiectele tale de viitor. Fă-ţi o legendă, o imagine care să corespundă preferintelor anturajului şi o să ai toate avantajele. Călătoriile sunt sub un semn fast – poţi pleca în weekend la mare, la munte, dacă nu ai făcut-o până acum. Transformări în bine ale relaţiilor cu prietenii sau familia. Sanatatea este bună şi chiar si banii sunt intr-o dinamica pozitiva.

CAPRICORN Realizări mici însă pline de bucurii. Dacă vrei sa pleci undeva, în weekend intr-o calatorie sau excursie, mai bine amâna. Lasă medicamentele neprescrise deoparte şi mai ales continua căutare a adevărului „absolut” : tot nu ai ce face cu el, nici nu te eliberează, nici nu te face mai puternic, ci doar te doare. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare. De asemenea supravegheaza-ti regimul alimentar. Păstreaza-ti calmul în discuţiile din dragoste: iti cade o discuţie “aprinsă”. Posibile schimbări şi veşti plăcute. Fii la obiect în ceea ce vrei sa spui. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Nu oricine, chiar dacă este român, se naşte poet! Sanatatea este mediocru spre bine aspectata, iar banii nu sunt in cele mai bune configuratii. Deci, un weekend obişnuit!

VĂRSĂTOR O perioadă favorabile prin oportunităţile care ţi se oferă. Weekend-ul 20, 21 mai, este o perioadă favorabilă prin prilejurile care ţi se oferă mai ales în domeniul social şi al relaţiilor. Perioadele tulburi, cu grad înalt de risc şi cu o puternică componentă de haos, te-au avantajat întotdeauna, prin aplicarea practică şi pragmatică a analizei reci şi pertinente care te caracterizează. Schimbările bruşte şi perioadele de incertitudine şi anxietate, adica crizele, îţi sunt favorabile pentru că te motivează şi îţi permite să-ţi pui la bătaie capacităţile tale de sprinter intelectual. Pe perioade scurte de timp nimeni nu-ţi poate face faţă! Nu amâna, nu prelungi nejustificat – atunci pierzi! Evită neînţelegerile cu anturajul prin cererea insistentă de explicaţii şi precizări. Duminică ai o întîlnire care îţi face plăcere. Poate la o petrecere cu Constantini și Elene.

PEŞTI Weekendul este favorabil lucrurilor importante. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi titanice, mai ales dacă este vorba de curăţenie! Nu ai frică, păstrează speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul tău! Totuşi, weekend-ul, segmentul de timp în discuţie este o perioadă încurcată. Eşti pe lungimea de unda a anturajului, intelegi ce se întamplă cu tine, cu cei din jur, cu Universul în general, dar este foarte greu in perioada menţionată să fii obiectiv. Încearcă, dacă îţi serveşte la ceva, să ai o perspectivă mai îndepărtată asupra ultimilor evenimente. O hotărâre de mai demult, în registrul sentimental, nu se dovedeşte cea mai potrivită şi încerci să găseşti acum soluţii care să-ţi convină şi să rezolve situaţia, lăsată – după cum arată Saturn şi Uranus – în suspensie, sau cu o rezolvare parţială temporară. Pe de altă parte ceva întârzie în continuare, planetele colective fac ca întârzierile să se acumuleze şi să provoace chiar pierderi. Trebuie să clarifici situaţiile sentimentale!