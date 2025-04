Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 12-13 aprilie 2025. Sâmbăta lui Lazăr și Floriile







12, 13 aprilie

Pe 12 aprilie s-au născut Giuseppe Tarttini, Maria Callas (Sophia Anna Maria Kalogeropulos) David Letterman, Montserrat Caballe, Hardy Kruger, Bobby Moore (Robert Frederick), Florin Zamfirescu, Daniel Danielopolu, Tudor Teodorescu-Branişte, iar pe 13 aprilie s-au născut: Thomas Jeffreson, Samuel Becket, Gari Gasparov, Sergiu Nicolaescu.

Pe 12 aprilie nu este nimic în „Kalendar” şi nimic important în calendarul creştin fix, doar Sfinții: Sava de la Buzău și Vasile Mărturisitorul, episcop de Parion. În cel mobil este altă treabă!

Duminică sunt Floriile, iar în sâmbăta dinaintea Floriilor, sărbătoare mobilă care începe perioada pascale, ei bine, este „sâmbătă lui Lazăr”.

De fapt este vorba despre trei Lazări: Lazăr cel sărac, pomenit de doctorul Luca, evanghelistul, Lazăr din Vitania, cel înviat din morți de Iisus şi Lazăr, cel mort de dor de plăcinte, pe care nu l-a mai înviat nimeni, pentru că este o poveste populară autohtonă.

Dacii nu prea le aveau cu învierea, reîncarnarea, şi alte reluări existențiale. Probabil că prima reacție la o poveste de acest tip era un pumn în nas pentru ca să te trezescă din beție. Ei se bucurau când cineva se săvârșea din viața asta, pentru că trecea în alt plan al existenței, în lumea lui Zamolxe.

Era un nonsens ca cineva să învie pe lumea asta !

Creştinismul, o religie orientală, care repetă misterul învierii, de exemplu la egipteni, Osiris, la perşi Ahura Mazda, ei bine creştinismul a confiscat marile sărbători ale echinocțiului de primăvară dedicate învierii naturii şi le-a detaliat pe o durată de timp mai mare.

În varianta creştină natura învie, revine la viață prin simbolul lui Iisus. Iisus, ca parte din Sfânta Treime este ceasul cosmic care arată când natura devine vie, prin Învierea Sa.

Vă urez sănătate, bunăstare şi iubire tuturor celor care îşi serbează onomastica. După „Protocoalele” lui Cornelius Agrippa, cea mai iscusită minte în materie de ezoterism, dar şi de diplomație imperială „La mulți ani!” se spune numai la sărbătorirea zilei de naştere! Dixit!

Dar să o lăsăm pe doamna Antoaneta Olteanu, regina folclorului românesc, să ne spună ce și cum sunt obiceiurile, la români. Din ce în ce sunt mai multe atacuri la moștenirea nostră culturală, gen rețete ”tradiționale modernizate”. Tradiția este tradiție, nu se modernizează, ca o fustă veche!

Sâmbăta Floriilor; Sâmbăta lui Lazăr; Lăzărelul; Moșii de Florii

Sărbătoare de graniță, este în același timp Sâmbăta lui Lazăr, cel care „a murit de dor de plăcinte“, cât și ajunul Floriilor, ziua când florile, plantele de orice fel, încep să-și dezvăluie virtuțile magice.

Tradiții: Serbează amintirea a trei Lazăr: Lazăr cel sărac (Luca, 14, 19-31), Lazăr din Vitania, înviat de Iisus, Lazăr (Lăzărel), mort de dor de plăcinte (Marian, 1994, II, p. 70).

✦ E rău de rătăcit. Se povestește că unul Lazăr a rătăcit și s-a găsit după șase săptămâni (Speranția, III, f. 283).

✦ Se spune că Lazăr a fost frate cu cucul. Cucul s-a

rătăcit de Lazăr și se strigă unul pe altul de dorul plăcintelor. Atunci se fac plăcinte și se dau de pomană, ca să nu se mai rătăcească cucul de Lazăr (Speranția, VII, f. 259 v).

✦ De la Sâmbăta lui Lazăr începe să cânte cucul (Speranția, VIII, f. 98 v).

Pentru bunul mers al vieții și al treburilor: Fetele răsădesc în această zi flori, crezând că le va merge bine, pentru că-i Sâmbăta Floriilor (Marian, 1994, II, p. 70).

Apărător de rele și durere: Nu se plantează nici un fel de pom fructifer, nu sunt puse semănături, zarzavaturi, crezându-se că vor face numai flori, nu și fructe (Marian, 1994, II, pp. 70, 71).

✦ Sâmbăta lui Lazăr se serbează în ciuda jidanilor. Cine nu serbează această zi se umple de pistrui, ca jidanii (Speranția, VI, f. 186).

Oracular: Pun busuioc de la Bobotează pe mărăcine, în noaptea Floriilor, și, a doua zi dimineață, găsindu-l cu rouă, le vestește noroc sau nenoroc (Mușlea-Bârlea, p. 342).

Obiceiuri: Femeile fac tot felul de copturi, mai ales plăcinte, pe care le împărțesc mai ales săracilor de pomană (Moșii de Florii), ca să nu pățească și ele cum a pățit mama lui Lazăr, care a murit de dor de plăcinte, sau ca avutul care n-a vrut să-i dea lui Lazăr cel sărac nici măcar o singură fărâmitură de pâine de pe masa sa, ca să-și potolească foamea (Marian, 1994, II, p. 70).

✦ Lăzărelul: Colindă fetele mici, împodobite cu flori pe la cap și cu un bariș în față (Speranăia, VI, f. 16). Fetele cântă un cântec despre moartea nefericită și despre înmormântarea unui tânăr pe nume

Lazăr. Una din fete (Lăzărița) se îmbracă în mireasă. În cântec se spune că acesta i-a cerut mamei să-i facă azimă și ea n-a voit; el s-a dus apoi cu oile la pădure, s-a suit pe o creangă pentru a scutura frunze oilor; când a început să bată vântul, creanga s-a rupt, el a căzut și a murit. Cele trei surori ale lui l-au găsit, l-au adus acasă, l-au scăldat în lapte dulce și l-au înmormântat. Uneori se face referire și la moartea logodnicei lui Lazăr (Marian, 1994, II, pp. 77, 78). Fetelor care colindă li se dau ouă (Speranăia, V, f. 351 v).

✦ În Sâmbăta lui Lazăr țigăncile umblă cu Lazăra, jucând și cântând astfel:

Frunzuliță matostat,

Lazăra, Lazăra,

Lazăr că s-a mâniat,

Lazăra, Lazăra,

Turtă, brânză, n-a mâncat,

Lazăra, Lazăra,

Cu oile a pornit,

Lazăra, Lazăra,

Oile nu le-a pierdut,

Lazăra, Lazăra,

Într-un copac s-a suit,

Lazăra, Lazăra,

Un vânt mare c-a bătut,

Lazăra, Lazăra,

Sângele l-a podidit,

Lazăra, Lazăra,

Precista l-a sprijinit,

Lazăra, Lazăra,

Sub copac că l-a culcat,

Lazăra, Lazăra,

Frunză pe el a picat.

Lazăra, Lazăra,

Frunza mi l-a-ncoperit,

Lazăra, Lazăra,

Nouă mierle l-a-ngrijit.

Lazăra, Lazăra,

N-au fost nouă mierlișoare,

Lazăra, Lazăra,

Și-au fost nouă surioare

Lazăra, Lazăra,

Cine joacă Lazăra?

Lazăra, Lazăra,

Ioana și cu Stoiana

Lazăra, Lazăra,

Dar cu ce mi sunt gătite?

Lazăra, Lazăra,

Cu ce mi sunt primenite?

Lazăra, Lazăra,

Cu mărgele de surcele,

Lazăra, Lazăra,

Cu cercei de ghiocei,

Lazăra, Lazăra,

Cu pantofi de căprioară,

Lazăra, Lazăra,

Cu fuste de lânișoară,

Lazăra, Lazăra,

Cu ilicu pistricior,

Lazăra, Lazăra,

Cu cămașa de fuior,

Lazăra, Lazăra,

Bătută pe la picior,

Lazăra, Lazăra,

Cu papuci lucrați de turci,

Lazăra, Lazăra,

Cum le place la haiduci,

Lazăra, Lazăra

(Speranția, II, ff. 48-48 v)

Intrarea Domnului în Ierusalim; Floriile, Duminica Floriilor

Cea mai mare sărbătoare a Postului, avanpremiera Paștilor, consacră plantele magice specifice (salcia), marcând în același timp apropierea finalului de post („nunta urzicilor“ semnificând imposibilitatea consumului de urzici în continuare, explicată prin îmbătrânirea plantelor). Printre practicile de propițiere, înflorirea (esența Floriilor – ziua florilor de orice fel) este leit-motivul magiei imitative.

Tradiții: Se numește așa pentru că în această zi se sfințesc la biserică sălcii, și pentru că din această zi pomii și florile încep a înmuguri și a înflori (Marian, 1994, II, pp. 84-85).

✦ Maica Domnului, vrând să vadă pe Hristos răstignit, a avut în cale o apă. S-a rugat de toate buruienile ca să o treacă, și nici una n-a voit, numai salcia a întins o cracă și a trecut-o dincolo. Maica Domnului a binecuvântat-o, ca să o ducă la biserică, s-o slujească preoții și să se încingă oamenii cu ea, ca să nu-i doară mijlocul la seceratul grâului (Fochi, p. 130).

✦ Se spune că acum are loc nunta urzicilor (Mangiuca, 1882, p. 13). Pentru bunul mers al vieții și al treburilor: Salcia se pune la ferești în ziua de Blagoviștenie și în ziua de Florii. Salcia care ai pus-o să n-o arunci, ci s-o pui la icoană, că-i bună pentru spor la albine (Gorovei, 1995, p. 208).

✦ Din salcia de la Florii se fac cercuri și se pun pe pomi, ca să dea roade mai multe (Gorovei, 1995, p. 209).

✦ Ramul de salcă adus din biserică la Florii este bun de dragoste, și cei bătrâni ating cu el pruncii și pruncele spre a crește (Mangiuca, 1882, p. 13).

✦ Dacă fetele mari dau cu salcie pe păr în ziua de Florii, li crește părul (Gorovei, 1995, p. 186).

✦ Fetele fierb la miezul nopții spre Florii apă cu busuioc și cu fire de la canafii prapurilor, pe care le fură la vreo înmormântare a unei fete mari. În ziua de Florii se spală cu această apă pe cap, ca să aibă păr frumos și să strălucească ca firele de prapuri, și să fie plăcute, cum se bat flăcăii după busuioc. După ce s-au spălat, toarnă această apă la rădăcina unui păr, zicând: „Cât de frumos e părul înflorit, așa de frumoasă să fiu și eu; cum se uită oamenii la un păr înflorit, așa să se uite și la mine!“ În alte părți, nimeni nu se spală pe cap, sau nu se rade în ziua de Florii, de frică să nu înfloare (să nu albească) precum pomii (Marian, 1994, II, p. 85).

✦ Pomii sădiți la Florii se prind mai ușor (Fochi, p. 130).

✦ În Sâmbăta Floriilor seara, cum trage clopotul la biserică, ducem salcie la morți. Aducem salcia de la progade îndărăt și-o ducem la biserică. Ș-apăi o slujește popa. Duminică, în ziua Floriilor, aduc boresele (femeile) salcia acasă, c-apăi cică se face cânepa-naltă și subțire ca salcia. Cum este salcia pe care o aduci, așa va fi și cânepa: dacă aduci multă, se face cânepă multă; dacă e subțire, se face și cânepa subțire; dacă este noduroasă, așa va fi și cânepa (Bot, p. 284).

✦ Când vii de la biserică în ziua de Florii, să ungi toți pomii cu colivă, ca să ție florile (Gorovei, 1995, p. 57).

✦ Scoaterea afară din casă a veșmintelor, straielor și a tuturor hainelor, spre a se aera în curte (Mangiuca, 1882, p. 13)

Apărător de rele și durere: Mâțișorii din salcia sfințită de Florii sunt folosiți în numeroase practici magice: animalele și copii sunt atinși cu ei, pentru a crește și a înflori ca mâțișoarele (var: când copiii sunt loviți, se spune: „Nu te pălesc eu, ci mâțișoarele, ca să nu uiți că de azi într-o săptămână e Paștele“). Dacă sunt puși în stupi, aceștia se sfințesc și strâng mai multă miere peste an. Dacă sunt puși în straturi, viermii nu mai mănâncă legumele. Cine înghite în ziua de Florii trei mâțișori sfințiți nu va mai suferi de boli de gât în decursul anului etc. Fumul mâțișorilor arși împrăștie grindina, tunetul și fulgerul (Marian, 1994, II, pp. 87, 88, 89).

✦ În ziua de Florii e bine să umbli încins cu o nuia de salcie de la biserică, să nu te doară șalele (Gorovei, 1995, p. 87).

✦ Nu se spală pe cap, ca să nu înfloare ca pomii (Fochi, p. 130).

Oracular: Femeile și fetele pun dimineața pe trandafiri sau măceși marțul purtat la gât, spre a vedea dacă au noroc, prin roua ce se prinde sau nu (Fochi, p. 130).

Magie: Scoaterea și punerea căutătoarei (oglinzii) împreună cu cămeșa curată, de îmbrăcat la Florii, sub un păr oltoit, ca dimineața să răsară soarele peste ea, cu care apoi se fac fărmecătorii pentru dragoste și sănătate (Mangiuca, 1882, p. 13).

✦ Nu se descântă la Florii, că e rău de pocituri (Candrea, 1999, p. 334).

Despre muncile câmpului: Cu o săptămână înainte nu se plantează pomi și nu se seamănă, deoarece ar face numai flori, nu și fructe. Pomii sădiți la Florii se prind mai ușor (Fochi, p. 130).

Despre vreme: Cum va fi în ziua de Florii, așa va fi și în ziua de Paști (Marian, 1994, II, p. 85).

✦ Dacă până la Florii cântă broaștele, are să fie vara frumoasă (Candrea, 1928, p. 154).

Obiceiuri: În toate casele coc atâtea pâini de grâu câți membri are familia, dar pâinile nu sunt de-o formă și mărime, variază conform etatei membrilor de familie. Aceste pâini se împletesc din aluat de grâu cu multă grijă și pe deasupra se înfrumusețează cu cununi, cruci ori alte figuri, tot din aluatul acela (Mangiuca, 1882, p. 14).

✦ La Florii numai fetele se strâng la o casă, își pun inelele sau cerceii într-o căldare cu apă și inelul care este scos de trei ori, acea fată rămâne goghie (surata cea mare). A doua zi de Paști fiecare fată se duce cu colaci la goghie și ea le pune masa, făcută cu contribuția tuturor fetelor (Fochi, p. 133).

E sărbătoare, ce o să faceți, ce o să ziceți? Citiți-mi horoscopul pe zodii, am sfaturi bune. Este aici, numai pentru domniile voastre, dar să nu uităm că mai avem o șansă, mâine este o altă zi !

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 12-13 aprilie 2025

BERBEC Acest weekend aduce unora dintre nativii din Berbec o schimbare în bine: o promisiune a unui posibil câştig de bani, sau o călătorie neaşteptată, în weekend. Mare atenţie la durerile de cap! Ceea ce nu trebuie să faci sâmbătă: să cumperi un bun, sau mai multe, de folosinţă îndelungată. Ori se strică, ori costă foarte mult, ori când ajungi acasă nu-ţi mai place. Pe de altă parte ai mare nevoie de un consilier de taina, dar inca nu stii în cine poţi să-ţi pui secretele la păstrare, în siguranţă. Stelele spun sa mai astepţi cu confesiunile, sau să le aşterni pe hârtie.

Aşa îţi garantez discreţia pe cât posibil în lumea asta în care se află totul până la urmă. Posibilă petrecere de Florii, la o prietenă cu nume de floare, cum altfel! Duminică eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile cu persoane străine, sau discuţiile în contradictoriu cu rudele, partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proprietăţi, sau posesiuni comune.

TAUR Evalueză corect posibilităţile şi scopurile tale imediate. Nu te minţi singur, au grijă alţii de asta! Cumpărături, poate şi un film – un weekend obişnuit în “cea mai bună dintre lumi”! De asemenea, sâmbătă este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul spectacolelor si vizitelor pe care le puteţi face. O persoana nesuferită iţi stă ca un spin in deget, asta duminică, poate la masa de sărbătoare, de Florii, aşa incât procedează aşa cum se cuvine: poarta-te ca şi când nu ar exista! Utilizează orele de lumină pentru treburile importante pe care le ai de făcut. Nu uita că loialitatea este lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară.

GEMENI Acest weekend al Floriilor este un reper pentru începutul perioadei pascale! Bucură-te de natură, de lucruri mici şi frumoase din care se constituie starea de bine şi clipele de fericire! Ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele tabu fie că este sâmbătă sau duminică. Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti sâmbătă. Nu promite, la rândul tău, nimic! Evitând tot ce poţi evita, pentru că vorba băieţilor de băieţi: „eschiva este cea mai bună lovitură” duminică, la sărbătoare, Floriile, ai mintea liberă şi gândirea sprintenă. Foloseşte-ţi gândirea limpede la sinteza ultimelor evenimente. Oare ce o să-ţi spună, ce concluzie o să tragi?

RAC Ai multe de făcut şi nerăbdarea nu te ajută prea mult. Stăpâneşte-ţi graba, este o sărbătoare şi trebuie să respecţi ritualurile familiei, obiceiurile, tradiţia. Dar, te simţi aşa de bine! Cine nu se gândeşte şi socoteşte, poate avea probleme. Şi datorii. Tu cheltuieşti prea mult, mai ţine cont de zerouri. Sâmbăta seara, o veste nu prea grozavă. Eşti sănătos şi ai putere de muncă, dar te apasa grijile legate de familie. Raspuns favorabil pentru una dintre problemele tale in cursul zilei de duminica. Şi o petrecere drăguţă la un Berbec care îşi sărbătoreşte ziua de naştere, sau la o onomastica de sărbătoarea religioasă de Florii. Duminică mai este şi o zi excelentă pentru cumpărături, vizite, scurte ieşiri la iarbă verde, sau mici escapade.

LEU Un weekend dens, dar plăcut, cu felicitări şi petreceri de Florii, dar şi posibile cumpărături şi drumuri, fii precaut şi isteţ, scumpirile de Sf. Paşti nu trebuie să te găsească nepregătit! Duminică, este sărbătoare, oricum ai lua-o şi este contraindicat să dai cu aspiratorul - nu fii original cu orice pret. De obicei modul acesta de abordare sperie şi înstraineaza, in loc să atraga! Trebuie doar să urmezi fluxul principal. Din punct de vedere emoţional, ai dori să-ţi discuţi problemele personale cu cineva de încredere. Oricum, până la sfârşitul weekend-ului, adică duminică, poţi participa la ceremonialul religioas de Florii şi poţi avea un gând bun şi pios. Aşa că, dintr-o dată, confesiunea îşi poate găsi locul în spaţiul sacru!

FECIOARĂ Poţi să iei visurile drept realitate, ceva bun se întâmplă în aceaste zile. Poate la petrecerea de Florii, poate este doar o veste bună, poate eşti sănătos şi bucuros de venirea primăverii! Sunt lucruri si traditii care nu se negociaza, o sa intelegi lucrul asta in cursul zilei de sâmbătă când te pregăteşti de sărbătoarea Floriilor. Orice este posibil, dar nu totul este permis! Nu te mai lăsa prins in capcana clasică întinsă zodiei tale, cea cu detaliile ca să nu vezi intregul. Deschide bine de tot ochii! Şi mintea… Din nou ai de ales între mai multe posibilităţi şi ca intotdeauna, te pierzi in amănunte. Ai avut timp suficient să reflectezi asupra celor întâmplate în ultimul timp şi este cazul să acţionezi. Nu imediat, doar este sărbătoare, nu uita că întotdeauna „mâine este o nouă zi”!

BALANŢĂ În acest weekend eşti foarte sigur pe tine. Fie că este vorba de o petrecere de Florii, fie de activitatea ta obişnuită de zile libere, ştii ce să spui şi cum să te porţi cu toată lumea! Ceea ce cumperi astăzi va face mare placere celei dragi. Normal. Doar este sărbătoare şi de sărbătoare şi săracii şi bogaţii se bucură. Rezolvarile şi compromisurile cu iz de busuioc au in tine un maestru incontestabil. Duminică poţi media între membrii familiei care sunt de păreri diferite. Poate unde vrei să fie intotdeauna armonie! În general, duminică, poate la masa sărbătorească, nu este favorabil să-ţi iei nici un angajament. Concentrează-te numai pe treburile de rutină şi nu lăsa să fii deranjat, mai ales în sufletul tău, în serenitatea şi armonia induse de sărbătoare.

SCORPION Toate activităţile trebuie să iasă bine, ai un weekend întreag de aspecte favorabile! Ai veşti că încep să se lămurească şi problemele legate de bani. Lucrurile stau exact cum te gândeai! Norocul este duminică prietenul tau cel mai bun, care te ajută să treci peste problemele şi situaţiile ivite, mai mult comice decât grave, fără să faci niciun efort. Duminică, o vizită plăcută şi una nu prea. Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie. Implică-te mai mult în rezolvarea problemelor domestice, lăsând la o parte egoismul şi agresivitatea nevertebratei al cărei nume îl porţi. Vei avea recompense consistente şi nu numai pentru că este sărbătoare şi totul se iartă, ci pentru că familia, prietenii, te iubesc şi te preţuiesc.

SĂGETĂTOR Fluxul comunicării nu îţi lasă astăzi multă libertate de alegere. Trebuie să eviţi orice promisiune sau orice chestiune legată de bani, de proiecte viitoare sau de relaţii şi grupuri sociale. Poate pentru că unii Capricorni lasă la o parte prudenţa lor obişnuită şi dau curs bucuriilor primăverii, sărbătorilor pascale începute duminică cu Floriile. Un weekend plăcut, in care te simti tot timpul vesel si entuziast si de aceea orice iti iese, iar familia si prietenii te apreciaza in mod deosebit. Dedică cele două zile de sărbătoare celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute duminică vor aduce, mai târziu, multe momente plăcute.

CAPRICORN Fiind un perfecţionist, în acest weekend, ai unele îndoieli privind calitatea unor cunoştiinţe, prieteni, realaţii. Fii prudent şi nu fă compromisuri sau confesiuni! Nu împrumuta bani! O zi bună în toate, duminică, mai puţin la cumpărături. Nu cumpăra nimic, nu paria, nu împrumuta. Dacă te atingi de bani atunci ajută Biserica, sau dă de pomană. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Capacitatea ta de a domina domeniul spiritual şi capacitatea ta speculativă se traduce şi prin reciclarea unor idei vechi, sau emise de alţii, în concepte noi şi profitabile. Mai ales dacă este vorba de un program de sărbătoare!

VĂRSĂTOR Totodată mai calm şi mai activ decât de obicei, poţi să rezolvi astăzi unele probleme sentimentale. Cumpărături de weekend şi o perioadă plăcută, atît sub aspect social cât şi sentimental. Dupa ce ai decretat ca ocupi primele trei locuri la inteligenta, frumusete si profesionalism, trebuie sa te uiti si câti bani ai in buzunar! In acest weekend trebuie sa lupti din greu ca sa-ti aperi convingerile şi ideile tale, dar nu duci lipsa nici de argumente nici de inspiratie. Primesti sau faci vizite. Doar este sărbătoare! Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi, dacă poţi, propriile regului, dar nu juca de unul singur. Întotdeauna trebuie să existe ceva ascuns, tainic, ca un „as în mânecă”, chiar un partener mai mult sau mai puţin imaginar!

PEŞTI În acest weekend poţi să te uimeşti singur. Îţi descoperi valenţe neobişnuite. Demonstrezi calităţi deosebite la petrecerea vreunei "flori" dar şi dacă te apuci de curăţenia de Sf. Paşti! Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi prea mari în bucătărie asta sâmbătă pentru că duminică este sărbătoare şi nu se face curăţenie, nici nu se găteşte! Însă dacă este vorba de îngrijire, de întrţinerea fizică, fie sportivă fie cosmetică, dă-i înainte fără grijă. Weekend-ul se împarte în două, normal: ziua de sâmbătă dedicată domeniului material, fizic, iar ziua de duminică dedicată domeniului spiritual, religios. Nu ai frică, pastreaza speranţa şi porţile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual! Tot ceea ce începi sau programezi în aceaste zile vor aduce rezultate interesante mai târziu.