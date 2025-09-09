Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 10 septembrie 2025. Confesiuni (IV). O problemă de orientare







Pe 10 septembrie s-au născut Yma Sumac, Arnold Palmer, Jose Feliciano, Antioh Cantemir, Mihaela Martin, Mihai Pocorski.

Nimic important în calendar, sau în "kalendar"!

Se vede că s-au terminat concediile, că a început şcoala şi mulţi dintre cei care mă citesc s-au adunat pe la casele lor. Creşte volumul corespondenţei primite. Mă certaţi că nu vă mai spun poveşti din Orient. M-am uitat în jurnalul meu şi am văzut că întâmplarea pe care aş dori să v-o povestesc s-a întâmplat exact acum 40 de ani, tot într-o zi de 10 septembrie. Mai curând, în noaptea de 10 septembrie...

Poate v-am spus-o şi altădată... dar repetiţia este mama învăţăturii!

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, o să vă povestesc încă o istorie adevărată. Într-o noapte, acum exact patruzeci de ani, când mergeam cu maşina prin deşert, pentru că noaptea este o temperatură suportabilă, mergând spre Observatorul Astrologic Nur-e-Dasht, ei bine, m-am rătăcit, am pierdut pista. Pe atunci nu erau GPS sau telefoane mobile, iar pe undeva, prin văile deşertului albeau oasele unor din situaţia mea.

Aşa că am oprit maşina, o vanetă Toyota Hilux, cea mai rezistentă mașină din lume şi am dat la maximum casetofonul. Am pus o casetă cu muzică iraniană, cânta frumoasa Homeira, interzisă de regimul islamic, dar adorată de popor. Muzica persană are o anvergură, o deschidere de zbor de albatros. Se înalţă, se înalţă! Casetofonul avea un amplificator de 100W. În deşert muzica se poate auzi şi de la cincizeci de kilometri. Speram că cineva mă va auzi... oricum, era aproape Lună plină şi se vedea foarte bine.

Aşa s-a întâmplat! Peste aproape o oră, două fulgere negre veneau spre maşina mea. Doi călăreţi, pe cai negri, înfăşuraţi în haine largi negre. Au oprit brusc în faţa mea, la nici un metru, împroşcându-mă cu pietricele. Şi au rămas nemişcaţi.

Erau belucii, un popor misterios care migrează prin toată Asia Centrală. Nu ţin seama de frontiere, de state, au propriile lor legi şi propria conducere. Când autorităţile le-au vrut "binele" adică să-i lege de un loc, să le dea case, să-i pună la taxe şi impozite, belucii şi-au strâns corturile negre şi au dispărut într-o noapte.

Le-am spus călăreţilor în puţina farsi pe care o ştiam că m-am rătăcit şi că vreau să ajung la Nur-e-Dasht. Când am pomenit de Nur-e-Dasht cei doi călăreţi s-au uitat unul la altul, apoi unul a spus scurt "berim", adică mergem.

După jumătate de oră de mers după coada cailor am ajuns la "satul" nomazilor. Vreo treizeci de corturi mari, negre, mulţi copii şi mulţi ochi sclipitori de femei, ca doar atâta se vedea din ele.

M-au primit în cortul şefului. Un bărbat distins parcă desprins din rubbaiatele lui Omar Khayyam. M-au descusut ce căutam la Nur-e-Dasht. Se pare că răspunsurile mele i-au satisfăcut deoarece dădeau încet din cap a aprobare şi şuşoteau între ei în limba lor imposibilă, dar melodioasă şi sonoră. M-au servit cu ceai, cum nu am mai băut niciodată. Şi cu zahăr candel. Am văzut privirea pofticioasă a copiilor şi am refuzat zahărul. Probabil că treceau prin mari lipsuri. A două zi, după un somn binefăcător, în liniştea perfectă a deşertului, am cerut să mi se indice direcţia către Nur-e-Dasht.

Spre surpriza mea "reiss", şeful, a scos de undeva de sub hainele largi negre o... busolă, mare, militară, de o precizie remarcabilă. S-a uitat la busolă, apoi la Soare şi mi-a indicat o direcţie. L-am întrebat pe şef la ce-i trebuie busola. "Ca să aflăm în ce parte este Mecca, noi ne mişcam mult, dar ne rugăm de cinci ori pe zi!"

Pe înserat, am plecat. M-au escortat tinerii călări, o întreagă armată, ca să nu greşesc drumul. Mă simţeam ca Lawrance al Arabiei. Când am ajuns la pistă, toţi călăreţii, ca la un semn au întors caii şi mi-au spus: "Drum bun, pacea fie cu tine, Rahman ben Al-Kitab!"

Aşa mi-a rămas numele în Asia: "Fiul cărţii, cel milostiv", cărturarul cel bun la suflet. Am uitat să vă spun că vaneta pe care o conduceam era plină cu provizii pentru Nur-e-Dasht, aproape două tone, cumpărate din banii mei din Bazarul din Tehera. Aşa că le-am lăsat şi copiilor beluci trei săculeți cu căpăţâni de zahăr şi şefului două cartoane de ţigări "Bahman" şi multe, poate o sută, de conserve de miel.

Când am ajuns la Nur-e-Dasht, cei de acolo m-au întâmpinat cu: "Dar ce aventuri ai avut, Rahman ben Al-Kitab!". La fel şi la Teheran, sau la Saveh, la Isfahan sau Qom. Oare cum comunicau belucii la sute de kilometri şi cum întreţineau herghelia aceea de cai arabi, frumoşi cum nu am mai văzut de atunci, în mijlocul deşertului? Numai Dumnezeu ştie, cu siguranţă...

Vă doresc, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, fete şi băieţi, să vă orientaţi cum trebuie în deşertul vieţii noastre. Să vă faceţi o busolă, alegând binele şi nu răul, viaţa şi nu moarte, bunătatea şi nu răutatea, adevărul şi nu minciuna, onoarea şi nu ticăloşia pentru că poate să vină o zi în care să vă rătăciţi, poate chiar mâine, de altfel, mâine este o altă zi!

La Nur-e-Dasht am învăţat să fac horoscoape și încă o mie de lucruri, pe lângă ce învățasem la Madrasse Omar Khayyam! Acolo mi s-a spus că fiind un „rumi” care locuieşte în Europa, trebuie să fac horoscoapele după metoda astrologiei creştine a cardinalului Pierre d’Ailly şi cu ajutorul cheilor de interpretare ale papei Urban. Acest tip de horoscop are pentru fiecare zi două parţi: o parte fixă, care se cam repetă în fiecare an şi priveşte poziţia Soarelui în gradul de zodie respectiv şi o parte mobilă, aspectele în respectiva zi, planetele în case şi zodii, configuraţiile, foarte rar, aproape deloc, stelele fixe şi indicatorii arabi. Iată rezultatul:

BERBEC Fără să faci pase de magie, lucrurile se aranjează astăzi cam cum vrei tu. Eşti surprins plăcut, dar nemulţumit că nu înţelegi cum s-a întâmplat asta. Sunt multe taine între Pământ şi Cer! Mici îmbunătăţiri şi transformări favorabile ale unei situaţii, pentru un procent dintre nativi: veşti bune de departe. Seară relaxantă şi plăcută. Dacă nu vrei să stai acasă, la o vorbă cu ai tăi, poţi să ieşi în oraş. Poate la un film, poate la un club neagresiv, plăcut şi nepoluant, poate la o terasă!

TAUR Constaţi că proiectele tale sunt prea vaste, prea importante, consumă prea multe resurse. Construieşti piramide? Sper că nu, concentrează-te pe activităţile simple aducătoare de profit! Trebuie să ţii seama de sfatul dezinteresat al stelelor care favorizează propria ta zodie şi ocupă-te mai mult de propriile interese. Da, de interesele tale, nu de ce vrea şeful şi trebuie să faci la serviciu, sau aiurea, convenţii sociale şi obligaţii pecuniare. Dar, îţi cunoşti propriile interese? Conjunctura iţi indică astăzi o zi în care trebuie să-ţi struneşti emoţiile şi să dai dovada de inspiraţie, atât în relaţiile familie cât şi în afaceri. Astăzi nu trebuie să faci nicio plată!

GEMENI Nu toată lumea este de acord cu tine. Nu încerca să convingi pe cei ostili, pierzi timpul degeaba. Ignoră-i zâmbind, sau găseşte un numitor, un interes, comun şi pune-i pe o pistă falsă! O zi aglomerată, cu o seară plăcută. Poate pentru că eşti martor la unele evenimente mai puţin plăcute pe care nu poţi să le controlezi. Încercă să nu-ţi amărăşti sufletul. Dragostea este mediocru aspectată, cu un "vârf" mai puţin favorabil peste vreo două zile, la sfârşitul săptămânii.

RAC Primeşti sfaturi. Lumea îţi vrea binele! Chiar aşa? Evită să te laşi invadat de interesele altora, chiar bine intenţionaţi. Mulţumeşte civilizat, dar fă cum te taie capul! E mai sănătos! Cruţă-te de eforturi mari. După excesul de comunicare speculativă, din zilele trecute, te retragi treptat, astăzi, în cochilia confortabilă a lipsei verbului. O veste bună de departe şi o dezamăgire minoră. Toată ziua, dar mai ales la prânz şi pe seară - atenţie sporită la cheltuieli şi la promisiunile făcute!

LEU Astăzi reuşeşti să stabileşti un climat plăcut, limpede şi motivant, atât la sericiu cât şi acasă! Ai o bună perspectivă, "vezi departe", parcă ai avea darul clarviziunii, aşa de rar! Configuraţia astrologică îţi conferă un dar amplificat la maximum, dacă se poate spune, al comunicării şi o disponibilitate, o subtilă incitare a altora către destăinuiri şi confesiuni. Sigur, ca să se petreacă aceste lucruri, trebuie să ai un program aglomerat de întâlniri; care, după cum arată poziţiile Lunii, ale lui Mercur şi Marte, sunt mai dese în a doua parte zilei. Ascultă, ascultă, ascultă...

FECIOARĂ Se pare că eşti la un viraj strâns al vieţii tale. Roţile scârţie, motorul e în sincopă, în termeni de curse. Concentrează-te, măreşte viteza vieţii, profesioniştii în curbă - accelerează! Astăzi, gama informaţiilor vehiculate este foarte mare: de la simpla bârfă de alcov, până la importante şi confidenţiale date economice şi politice. Depinde de tine, (liberul arbitru funcţionează întotdeauna) ca să sortezi datele şi să le foloseşti la momentul oportun. Eşti înclinat emoţional să faci cheltuieli foarte mari (gîndeşte-te de două ori înainte de a băga mîna în buzunar)!

BALANŢĂ Pe plan emoţional, sentimental, atitudinea celor din jur este favorabilă şi protectoare. Acest lucru îţi măreşte încrederea în forţele proprii şi îţi amplifică capacitatea de performanţe! Din toate poţi să profiţi cu ceva. Astăzi ai o zi bună, dar atenţie la deplasări sau călătorii! Norocul îţi surâde astăzi. Ai, însă, o singură şansă, ca pistolul de duel un singur glonţ! Noi situaţii şi proiecte apar astăzi şi sunt de genul care solicită atenţia ta imediată. Ziua este dinamică şi densă, de aceea nici nu ştii cînd va trece!

SCORPION Zilele dificile au trecut. Astăzi te descurci onorabil. Sunt şi unele oportunităţi, nu le lăsa să-ţi scape! Fii mai detaşat, mai relaxat, în interiorul tău eşti tensionat şi asta se simte! Eşti supraglomerat şi practic, nu mai poţi! Oare sunt, toate, problemele tale? Nu cumva te-ai încărcat, la serviciu şi acasă, cu sarcini, cu datorii care nu sunt ale tale? Un fenomen meteo, o veste din presă, sau o întârziere a unei persoane sau obiect îţi strică buna dispoziţie, în a doua parte a zilei, dar nu pentru mult timp!

SĂGETĂTOR Neînţelegerile se adună şi încep să te supere. Unele din relaţiile tale sunt tensionate inutil, din cauza defectelor de comunicare. Încearcă să promiţi că se va lămuri totul, în câteva zile! Ca aspect emoţional, simţi nevoie unei perspective din care să analizezi realizările şi insuccesele din ultimul timp, cât mai ales, raporturile cu partenerii tăi, cu colegii, raporturi care nu te încântă prea mult. Mercur în toane proaste nu te favorizează în comunicare: vorbeşti cu o mulţime de oameni, faci liste şi strângi date – dar nu finalizezi nimic!

CAPRICORN Mult zgomot pentru nimic, multe vorbe în vânt, degeaba! Astăzi pierzi timpul şi banii cu persoane rudimentare, a căror prostie te face să înţelegi de ce lucrurile merg aşa cum... nu merg! Limitează-te, însă, la activităţile de rutină. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Zi necesară pentru discuţii, planuri, planificări, analize, şedinţe, bilanţuri – tot ceea ce ţine de un management performant, fie că este vorba de o multinaţională sau de propria bucătărie, grădină sau balcon. Vezi mai târziu dacă iese bine, sau... nu!

VĂRSĂTOR Astăzi ai o putere de concentrare ieşită din comun. Nimic nu poate să te deranjeze, să te scoată din treburile tale! Foarte bine! Încearcă să realizezi cât mai multe din interesele tale! Suporţi greu schimbarea anotimpului, nişte vitamine, crom, magneziu şi zinc plus “rădăcină de viaţă lungă” - nu ar fi o idee rea! Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Evită discuţiile în contradictoriu, învinuirile sau explicaţiile şi deciziile privind sfera socială, relaţiile cu prietenii.

PEŞTI Uneori, nu ai noroc! Astăzi pici peste o persoană dificilă, gen funcţionar de stat de la ghişeu. Nu te enerva, nu-ţi pierde umorul, aşa sunt “programaţi”. Ocoleşte-i, sau încearcă altă dată! Astăzi programul prestabilit va suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Însă trebuie să respecţi direcţia strategică, să nu te abaţi de la drumul tău. O zi obositoare, pe total, dar până la urmă, relativ plăcută. Nu ai ce să-ţi reproşezi! Seară deosebită în compania celor dragi.