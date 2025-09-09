Economie SALROM, replică pentru ministrul Economiei, Radu Miruță







Reprezentații Societății Naționale a Sării (SALROM) au reacționat prin intermediul unui comunicat față de mai multe declarații făcute de ministrul Economiei, Radu Miruță. Una dintre afirmațiile făcute la B1 TV era legată de monopolul societății.

„Ar fi util ca domnia sa să explice ce definiție dă termenului „monopol” și dacă aceasta diferă de cea regăsită în DEX, întrucât realitatea este că în România există cel puțin alți 10 (zece) producători interni de sare, 2 (doi) dintre aceștia având licență de exploatare a zăcămintelor de sare naturală, extragând și valorificând deja resursele de sare pe piața națională și internațională, cât și cel puțin 15(cincisprezece) importatori de sare de mare din țări precum Egipt, Turcia, Grecia și altele.

Considerăm că menirea unui ministru nu este aceea de a induce în spațiul public informații false, ci de a acționa în interesul Statului Român – de exemplu prin contingentarea importurilor de sare de mare, care afectează direct piața și producția națională. Afirmația vehiculată public este, așadar, nu doar eronată, ci și de natură să creeze o imagine falsă asupra pieței și să afecteze credibilitatea unei companii strategice pentru economia României.

2. Având în vedere faptul că domnia sa este inginer de software, o profesie absolut onorabilă, și se declară foarte atent la cifre, este cu atât mai surprinzător că afirmă în spațiul public faptul că SALROM înregistrează pierderi.

2022 – cifră de afaceri: 498.099.493 lei; profit: 144.492.843 lei; 2023 – cifră de afaceri: 482.211.052 lei; profit: 157.428.045 lei; 2024 – cifră de afaceri: 453.016.633 lei; profit: 132.233.997 lei; primele 5 luni ale anului 2025 – cifră de afaceri: 165.734.359 lei; profit: 44.319.421 lei. Aceste profituri istorice, realizate în ultimii 3 ani de către SALROM, au fost direcționate în proporție de peste 90% direct către bugetul Statului Român.

În aceste condiții, afirmațiile făcute la adresa SALROM nu doar că nu se susțin, dar reprezintă o deturnare gravă a realității financiare a unei companii care sprijină direct bugetul României”, au transmis cei de la SALROM. Care au mai explicat:

3. Referitor la cealaltă alegație a domniei sale cu privire la deja faimoasa „masă de la Casa Timiș”, ținem să atragem atenția, din nou, domnului ministru că evenimentul invocat nu a fost o simplă „masă”, ci a reprezentat cina oficială de închidere a Reuniunii Anuale a Producătorilor Europeni de Sare (EUSALT) – organizată pentru prima dată în România, la care au participat peste 125 de delegați străini. Cu acest prilej, România a primit votul de încredere pentru a reprezenta interesele SALROM și ale Statului Român la nivel european.

Suma cheltuită, 50.390,34 lei, adică 0,038% din profitul companiei, reprezintă o valoare infimă raportată la dimensiunea și importanța evenimentului și a fost efectuată exclusiv pentru și în interesul Statului Român, prin consolidarea rolului și credibilității României în cadrul industriei europene de profil.

A transforma o acțiune legitimă și benefică pentru România într-un subiect de scandal public este nu doar o deformare a realității, ci și o încercare periculoasă de a submina prestigiul unei companii strategice și, implicit, al statului pe care ar trebui să îl reprezinte.

4. Referitor la pagubele de la Salina Praid, pe care Ministrul Economiei le consideră prejudiciu, apreciem că domnia sa și-ar consolida imaginea de justițiar, așa cum îi place, dacă ar decide să-l acționeze în instanță pe Împăratul Iosif al II-lea. Sub domnia acestuia, exploatarea sistematică a sării în zona Praid s-a făcut în valea Pârâului Corund, în cele două mine vechi (Iosif și Paralela), în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea — exploatare identificată de experții internaționali drept una dintre cauzele problemelor geotehnice actuale. Aceasta ar fi o opțiune mai logică decât să acționeze în instanță cea mai profitabilă companie din portofoliul Ministerului Economiei.”