Horațiu Potra contestă regimul de detenție de la Rahova. A făcut plângere penală

Mercenarul Horațiu Potra, căruia instanța i-a respins luni contestația la măsura arestării preventive, a depus, în aceeași zi, o plângere împotriva Penitenciarului Rahova. Plângerea a fost înregistrată la Judecătoria Sectorului 5 din București și are termen de judecare stabilit pentru 25 februarie 2025.

Potra a fost arestat preventiv în dosarul în care este acuzat, împreună cu Călin Georgescu și alți 20 de inculpați, de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Toți cei implicați se află, miercuri, la Curtea de Apel București, unde dosarul este analizat în cameră preliminară.

Plângerea penală împotriva Penitenciarului Rahova a fost făcut în baza articolului 39 din Legea 254/2013, care reglementează modul de stabilire a regimului de executare a pedepselor privative de libertate în penitenciare.

Conform articolului, o comisie specială stabilește regimul de executare a pedepselor privative de libertate, luând în considerare mai mulți factori: durata pedepsei, gradul de risc al persoanei, antecedentele penale, vârsta și starea de sănătate, precum și conduita acesteia, pozitivă sau negativă, inclusiv pe perioada detenției anterioare. De asemenea, se iau în calcul nevoile educaționale și psihologice, abilitățile și disponibilitatea de a munci sau de a participa la activități diverse.

Decizia comisiei se comunică deținutului împreună cu informații privind calea de atac și termenul de exercitare a acesteia. Conform legii, persoana condamnată poate formula plângere la judecătorul de supraveghere a privării de libertate în termen de trei zile de la comunicarea deciziei. Plângerea nu suspendă executarea hotărârii comisiei.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, mercenarul Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia, precum și ceilalți inculpați din dosar au fost aduși miercuri la Curtea de Apel București. Un judecător analizează în cameră preliminară probele și înscrisurile depuse, urmând să se stabilească dacă poate începe judecarea pe fond a dosarului.

La termenul din 22 decembrie 2025, judecătorul de cameră preliminară a încuviințat cererea formulată de Horațiu Potra privind depunerea la dosar a unui stick de memorie care conține două înregistrări video. De asemenea, a dispus citarea unui martor-asistent pentru percheziția programată la 26 februarie 2025, la locuința lui Potra din Mediaș.