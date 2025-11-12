Hollywood-ul își ia rămas bun de la Sally Kirkland. Actrița a inspirat generații în „Anna”
- 12 noiembrie 2025, 07:33
Sally Kirkland, actriţa americană nominalizată la Oscar, a încetat din viaţă la vârsta de 84 de ani, conform anunţului făcut de reprezentantul său.
De-a lungul vremii, ea a lucrat alături de Paul Newman, Robert Redford și Cher.
Moartea survine după o perioadă dificilă marcată de probleme de sănătate şi îngrijire paliativă.
Cariera lui Sally Kirkland
Kirkland şi-a început cariera ca model înainte de a trece pe scenă şi pe marele ecran. Atunci când îşi amintea de începuturile sale, declara:
„Nu cred că vreun actor se poate numi cu adevărat actor dacă nu joacă Shakespeare.”
Rolul care i-a adus recunoaştere largă a fost în filmul din 1987 Anna, pentru care a câştigat un Glob de Aur şi a primit o nominalizare la Oscar.
De asemenea, a apărut în producţii precum The Sting, JFK şi Bruce Almighty.
Cariera sa s-a întins pe mai multe decenii, implicând film, televiziune şi scenă.
Problemele de sănătate din ultimele luni
În ultimele luni, Kirkland a trecut printr-o serie de complicaţii medicale serioase.
Prietenii săi au creat un cont de strângere de fonduri prin GoFundMe pentru a acoperi cheltuielile sale de îngrijire.
Aceştia au anunțat că actriţa a suferit fracturi la patru oase — în zona gâtului, la încheietura mâinii drepte şi la şoldul stâng — şi că, pe parcursul perioadei de recuperare, a dezvoltat infecţii ce au necesitat spitalizare şi reabilitare.
De asemenea, s-a precizat că ea suferea de demenţă, ceea ce a condus la internarea în îngrijire paliativă într-o unitate din Palm Springs, California.
Reprezentantul său a declarat:
„Cu profundă tristețe anunțăm trecerea în neființă a nominalizatei la Premiile Academiei și câștigătoare a Premiului Globul de Aur, Sally Kirkland...”
Moştenirea lăsată de Sally Kirkland
Prin longevitatea activităţii sale şi prin diversitatea proiectelor în care a fost implicată, Kirkland şi-a lăsat amprenta în lumea filmului şi televiziunii.
Organizaţia SAG‑AFTRA a transmis că a fost „un interpret neînfricat a cărui artă și susținere s-au întins pe mai mult de șase decenii”.
De asemenea, implicarea sa în comunitate şi susţinerea unor cauze precum voluntariatul, a fost menţionată în multiple reportaje.
