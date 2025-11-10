Premiata cu Globul de Aur, Sally Kirkland, internată în azil după mai multe complicații medicale

Actriţa americană Sally Kirkland, în vârstă de 84 de ani, a intrat recent în îngrijire paliativă (hospice) la Palm Springs, California, în contextul unei lupte medicale îndelungate ce include un diagnostic de demenţă. Informaţia a fost confirmată de reprezentantul său, Michael Greene.

Potrivit declaraţiilor agenţiei de presă şi mesajelor organizatorilor unei campanii de strângere de fonduri, Kirkland a fost diagnosticată cu demenţă în anul 2024.

Reprezentantul său a precizat că:

De asemenea, o intervenţie într‑o facilitate specializată în regim continuu (24/7) fusese deja demarată. Conform mesajului de pe pagina de strângere de fonduri:

„Sally primește acum îngrijire 24/7 într-o unitate specializată, care oferă siguranță și îngrijire minunate.”

Decizia de a o plasa în îngrijire paliativă survine mai multor episoade medicale grave, care au dus la limitarea opţiunilor de tratament curativ.

În cursul anului precedent, actriţa a suferit căderi şi fracturi, urmate de infecţii severe care i‑au complicat starea de sănătate. Un mesaj de pe pagina de GoFundMe descrie:

„Anul trecut, Sally și-a fracturat cele patru oase de la gât, încheietura mâinii drepte și șoldul stâng. În timpul recuperării, a dezvoltat două infecții separate care i-au pus viața în pericol.”

Totodată:

„A căzut la duș când a rămas nesupravegheată; rănindu-și coastele, piciorul, precum și tăieturi și vânătăi.”

Aceste evenimente au condus la multiple spitalizări, la terapii de recuperare lungi şi la costuri ce au depăşit acoperirea asigurării de sănătate.

Costurile asociate intervenţiilor medicale, spitalizărilor şi îngrijirii continue au generat presiuni financiare. Prietenii şi fanii actriţei au lansat o campanie GoFundMe menită să acopere golurile dintre venituri şi costurile reale:

„Continuăm să strângem bani pentru a acoperi diferența dintre venituri și costurile de îngrijire. Vă mulțumim pentru toată dragostea, sprijinul și grija acordate lui Sally.”

Acest tip de apel subliniază realitatea cu care se confruntă mulţi artişti veterani: deşi au un palmares impresionant, nu toate costurile unor îngrijiri medicale extinse sunt asigurate în totalitate.

Sally Kirkland are o carieră ce se întinde pe mai multe decenii, cu apariţii în filme şi la televiziune, dar şi ca membră a cercului artistic al lui Andy Warhol. Conform relatărilor:

„Kirkland a fost membr[ al cercului Factory al lui Andy Warhol și a apărut în producții avangardiste off-Broadway.”

Printre reperele sale: filmul din 1987 Anna, pentru care a fost nominalizată la Oscar, şi care i‑a adus şi un Glob de Aur.

Apariţii remarcabile în producţii ca JFK sau Bruce Almighty au consolidat prezenţa sa în industria filmului.

Mesajele difuzate de organizatorii campaniei de strângere de fonduri indică o recunoaştere a sprijinului primit de la fani:

„Vă mulțumesc pentru toată dragostea și sprijinul vostru. Sally este recunoscătoare pentru bunătatea și dragostea voastră. Sally este acum în îngrijiri paliative și se odihnește confortabil.”

De asemenea, prezenţa alături de actriţă a fost confirmată: prietenul şi fostul său elev, Cody Galloway, se află alături de ea în acest moment dificil.