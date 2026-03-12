Harrison Ford, obicei ciudat când face dragoste. „Mă simt cu adevărat satisfăcut”

Harrison Ford, actorul american recunoscut pentru rolurile sale din francizele „Star Wars”, „Indiana Jones” și „Blade Runner”, a povestit, în cadrul emisiunii „Jimmy Kimmel Live”, că ascultă coloanele sonore ale propriilor filme atunci când face amor.

„Desigur că am făcut-o”, a răspuns Ford cu umor, când a fost întrebat dacă obișnuiește să asculte muzica din filmele sale în momente private. Actorul, în vârstă de 83 de ani, nu a specificat care dintre filmele sale preferate îi oferă cea mai bună experiență, dar a spus că fiecare are ceva special.

„Nu am un favorit pentru că îmi place în mod egal procesul de realizare a unui film. Acolo mă simt cu adevărat satisfăcut, când lucrăm la producție”, a explicat el în timpul interviului.

Ford a glumit, de asemenea, referindu-se la rezultatul final al filmelor sale: „Când le vezi, e totul mult mai stricat. Când am făcut eu filmele, era mai bine decât atât”. Această declarație a stârnit râsete în rândul publicului.

De-a lungul carierei sale, Ford a jucat în filme clasice precum „Raiders of the Lost Ark” (1981), „Blade Runner” (1982) și primul „Star Wars” (1977), revenind ulterior în rolurile iconice în „Star Wars: The Force Awakens” (2015), „Blade Runner 2049” (2017) și „Indiana Jones and the Dial of Destiny” (2023).

În aceeași emisiune, Ford a făcut și referire la viața sa personală și la relația cu soția sa, Calista Flockhart. Recent, la cea de-a 32-a ediție a Actor Awards, actorul a primit premiul pentru întreaga activitate și și-a exprimat public aprecierea pentru soția sa: „Vreau să mulțumesc din toată inima colegilor mei, soției mele frumoase, Calista, și familiei care mi-au oferit iubire și curaj în tot acest timp”.

Harrison Ford și Calista Flockhart s-au căsătorit în iunie 2010, după opt ani de relație. Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată la cea de-a 59-a ediție a Globurilor de Aur, în 2002, iar Ford a cerut-o în căsătorie de Ziua Îndrăgostiților în 2009. De-a lungul anilor, cuplul a fost surprins în mai multe momente afectuoase pe covorul roșu, iar publicul a remarcat chimia și umorul dintre cei doi.