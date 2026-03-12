Monden

Harrison Ford, obicei ciudat când face dragoste. „Mă simt cu adevărat satisfăcut"

Harrison Ford. Sursa foto Captură video
Harrison Ford, actorul american recunoscut pentru rolurile sale din francizele „Star Wars”, „Indiana Jones” și „Blade Runner”, a povestit, în cadrul emisiunii „Jimmy Kimmel Live”, că ascultă coloanele sonore ale propriilor filme atunci când face amor.

Harrison Ford are un obicei neașteptat în intimitate

„Desigur că am făcut-o”, a răspuns Ford cu umor, când a fost întrebat dacă obișnuiește să asculte muzica din filmele sale în momente private. Actorul, în vârstă de 83 de ani, nu a specificat care dintre filmele sale preferate îi oferă cea mai bună experiență, dar a spus că fiecare are ceva special.

„Nu am un favorit pentru că îmi place în mod egal procesul de realizare a unui film. Acolo mă simt cu adevărat satisfăcut, când lucrăm la producție”, a explicat el în timpul interviului.

Ford a glumit, de asemenea, referindu-se la rezultatul final al filmelor sale: „Când le vezi, e totul mult mai stricat. Când am făcut eu filmele, era mai bine decât atât”. Această declarație a stârnit râsete în rândul publicului.

A jucat în numeroase filme

De-a lungul carierei sale, Ford a jucat în filme clasice precum „Raiders of the Lost Ark” (1981), „Blade Runner” (1982) și primul „Star Wars” (1977), revenind ulterior în rolurile iconice în „Star Wars: The Force Awakens” (2015), „Blade Runner 2049” (2017) și „Indiana Jones and the Dial of Destiny” (2023).

Harrison Ford, despre soția sa

În aceeași emisiune, Ford a făcut și referire la viața sa personală și la relația cu soția sa, Calista Flockhart. Recent, la cea de-a 32-a ediție a Actor Awards, actorul a primit premiul pentru întreaga activitate și și-a exprimat public aprecierea pentru soția sa: „Vreau să mulțumesc din toată inima colegilor mei, soției mele frumoase, Calista, și familiei care mi-au oferit iubire și curaj în tot acest timp”.

Harrison Ford

Harrison Ford și soția sa. Sursa Foto -Dreamstime

Harrison Ford și Calista Flockhart s-au căsătorit în iunie 2010, după opt ani de relație. Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată la cea de-a 59-a ediție a Globurilor de Aur, în 2002, iar Ford a cerut-o în căsătorie de Ziua Îndrăgostiților în 2009. De-a lungul anilor, cuplul a fost surprins în mai multe momente afectuoase pe covorul roșu, iar publicul a remarcat chimia și umorul dintre cei doi.

