Haos în Istanbul. Continuă protestele legate de arestarea lui Imamoglu

Noi tensiuni în Istanbul. Peste 40.000 de de persoane protestează împotriva arestării primarului Ekrem Imamoglu, principalul adversar al președintelui Recep Tayyip Erdogan.

Zeci de mii de oameni din întreaga Turcie au ieșit în stradă, ca răspuns la apelurile opoziției, după reținerea și încarcerarea primarului Ekrem Imamoglu, în așteptarea procesului pentru acuzațiile de mită. Majoritatea manifestațiilor au fost pașnice, dar aproape 2.000 de persoane au fost reținute.

Partidul Republican al Poporului (CHP), principalele formațiuni de opoziție, organizații pentru drepturile omului și puteri occidentale au susținut că acuzațiile împotriva lui Imamoglu reprezintă o manevră politică. Potrivit reprezentanților partidelor, aceasta ar avea rolul de a-l îndepărta rivalul electoral al lui Erdogan. Guvernul turc respinge aceste afirmații, menționând că sistemul judiciar funcționează independent.

Video shows aerial view of massive opposition protest against arrest of Mayor Ekrem Imamoglu gathering force in Istanbul's Maltepe. Credit: @tcbuyuksehir pic.twitter.com/BjfKELs6tr

— Borzou Daragahi 🖊🗒 (@borzou) March 29, 2025