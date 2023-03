Gwyneth Paltrow, TikTok și „almond mum”: Generația Z împotriva gurului detox-ului

Un episod din podcastul The Art of Wellness, care a avut-o ca invitat pe cunoscuta fostă actriță, actuală antreprenoatre, este difuzat pe tot internetul și a fost preluat de toate ziarele și canalele de socializare, interesate de ciudațeniile ”obișnuite” ale lui Gwyneth Paltrow, guru al unui filozofii care îmbrățișează formule de wellness și frumusețe deseori controversate, unele fiind chiar la limita pericolului (ne amintim cu toții de ouăle vaginale). Păcat doar că lumea nu mai are încredere în rețetele sale de viață, având în vedere veniturile declarate ale Goop, imperiul său personal de wellness, scrie La Repubblica.

Printre cele mai distribuite clipuri se numără unul în care fosta actriță în vârstă de 50 de ani explică că se hrănește asigurându-se că nivelul zahărului din sângele ei nu crește (fără să explice exact care ar fi motivul) și punând mereu pe primul loc purificarea. Motiv pentru care cafea la micul dejun, supă la prânz, de preferință un ”bulion de oase”, masa ei tipică și apoi dietă paleo la cină, adică proteine și legume, fără urmă de leguminoase, cereale, lactate. Toate presărate cu nelipsitul post intermitent, o dietă care poate îmbrăca diverse forme, dar care implică în general suspendarea aportului alimentar în timpul zilei pentru o anumită perioadă de timp – și pe care Gwyneth o numește ”nice”, adică plăcută, sau mai exact, draguță.

Videoclipul a devenit viral pe TikTok, și cu siguranță nu din cauza consensului: sunt mulți utilizatorii care subliniază că acest regim nu este sănătos și denotă o tulburare de alimentație fiind de părere că, având în vedere puterea mediatică și influența antreprenoarei, nu ar trebui împărtășit: ”Ceea ce este descris în acest videoclip este o tulburare de alimentație. E periculos. Este mortal. Mai mult decât grăsimea. Cine deține putere media trebuie să o folosească bine”, scrie un utilizator. ”Nu știu ce crede ea că promovează spunând aceste lucruri, dar în mod sigur nu este bunăstare”, adaugă altul. ”Ce detoxifiere mai are de făcut Gwyneth Paltrow, ca în curând nu va mai avea nimic de purificat”, se întreabă mulți.

Generația Z a decis: gata cu „mamele migdalelor”

Crescând într-o eră în care pozitivitatea corporală și acceptarea au făcut pași mari, tinerii nu mai doresc să li se spună că pentru a se simți bine trebuie să mănânce supă la prânz. Ei nu cred, știu că nu este adevărat și chiar dacă ar fi, vor să se bucure de viață. Cunosc problema tulburărilor de alimentație, evident că nu sunt imuni la ea, dar o văd, o recunosc, știu să deosebească un stil de viață sănătos de o obsesie. Ceea ce îmbrățișează Gwyneth Paltrow, comentează ei, este o filozofie care provine din cultura dietei atât de populară în anii 1990 și 2000, care a decretat că restricțiile alimentare și silueta filiformă reprezintă singura cale către fericire.

Discuția pe rețelele socială devine interesantă, și în multe privințe amuzantă, atunci când un utilizator (și apoi, în cascade, alte câteva mii ) subliniază că Gwyneth Paltrow este apoteoza ”almond mum” (”mamei migdalelor”) o expresie inventată de Generația Z, care dezvăluie că acești copii au fost ”victime” ale culturii dietei care continuă să le captivează mamele. Ce este o ”almond mum”? Este un stereotip de mame (în realitate una foarte americană, cu siguranță mai puțin italiană) obsedată de fitness și detoxifiere, care îți oferă trei migdale la gustare. Cea care te sfătuiește să nu pui frișcă în cafea. Care îți spune că e mai bine să comanzi o salată la masa de prânz. Și care îți recomandă ca în cazul în care ți-e foame, să bei apă între mese.

Termenul este folosit cu referire la un părinte, de obicei o mamă (este de la sine înțeles că fixația dietei afectează mai mult femeile decât bărbații) care transmite copiilor ei – de obicei fiicelor – informații înșelătoare privind nutriția și sănătatea. Cu hashtag-ul #almondmum pot fi găsite pe rețelele social numeroase videoclipuri, adesea amuzante, în care tinere interpretează stereotipul mamei obsedate de mâncare și exerciții fizice. Cum este Gwyneth Paltrow, dar și Yolanda Hadid cea care, atunci când fiica ei, Gigi, în vârstă de șaptesprezece ani, îi spune că nu se simte bine: ”Mă simt slăbită, cred că am mâncat doar o jumătate de migdală toată ziua”, îi răspunde ”Mai mănâncă alte două și ai grijă să le mesteci bine” (conversație surprinsă de camerele reality show-ul The Real Housewives of Beverly Hills).

”Gwyneth Paltrow este liderul suprem al mamelor migdalelor”, scriu utilizatorii TikTok, comentând videoclipul despre dieta extremă. ”Îmi imaginez că își periază agresiv corpul pentru a se autoflagela”, comentează un utilizator sarcastic. ”Aceasta este trauma tinerilor din anii 90 condensată într-o coajă de migdală”, adaugă un altul. ”Aceste comentarii mă fac să râd. Cultura almond mum nu este normală, dar am trecut de ea. Din fericire”. (Articol de Giulia Mattioli, Traducerea Cătălina Păunel, RADOR)