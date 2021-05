„Este un whisky minunat de quinoa, de la distileria din Tennessee, cu sirop de arțar și suc de lămâie”, a explicat Gwyneth Paltrow.

Gwyneth spune că nu era „în stare de ebrietate”, dar recunoaște că încă mai poftește după o țigară când bea. „Mi-e dor”, mai mărturiseşte celebra actriță, potrivit Mirror.

Gwyneth a mărturisit recent că s-a îngrășat mult în timpul pandemiei

Invitată pe podcast-ul „Arta de a te simţi bine”, vedeta a explicat că a consumat mult alcool și paste în timpul blocării, deoarece virusul i-a încetinit metabolismul.

„Știu că multe dintre acestea se datorează și menopauzei” a continuat ea. „Am 48 de ani și știu că femeile tind să piardă 30% din rata metabolică atunci când intră în această fază a vieții lor. Dar cred că este puțin şi din cauza Covid-19. M-am îngrășat și nu am fost încântată. (…) Am băut alcool și am mâncat multe paste tot timpul”.

Vedeta din „Shakespeare in Love” a mai vorbit si despre simptomele pe care încă le mai are şi astăzi într-o declarație publicată pe site-ul Goop, afirmând: „Am avut Covid-19 foarte devreme și am ieșit cu o oboseală imensă și stări confuze ale creierului”.