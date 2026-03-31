Guvernul se reunește în ședință extraordinară. Reducerea accizei la motorină, pe agendă

Premierul Ilie Bolojan convoacă marți, 31 martie 2026, la Palatul Victoria, o ședință extraordinară de Guvern, programată pentru ora 18:00. Principalele subiecte de discuție vizează scăderea accizei la motorină și prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază.

Luni, coaliția de guvernare a analizat impactul creșterii prețurilor la carburanți asupra populației și economiei, discutând măsuri pentru limitarea efectelor crizei. Premierul Bolojan a explicat detaliile celui de-al doilea pachet de măsuri.

„În România, la motorină, prețurile au crescut de la 8 lei la 10,3-10,4 lei, deci o creștere de aproximativ 30%. Aceste creșteri nu le puteam opri, pentru că suntem o piață influențată de piețele externe. În momentul în care ne-am apropiat de o valoare care s-ar duce înspre o stabilizare, adică creșterea noastră de preț să semene în procente cu creșterea de preț de pe piața internațională, atunci e logic să intervii, pentru că dacă intervii când prețurile sunt volatile este ca și cum ai mătura atunci când viscolește. Noi am fi intervenit iar prețurile ar fi tot crescut”, a afirmat el.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul a luat deja primele măsuri pentru a limita creșterea prețurilor la carburanți, stabilind o perioadă critică de trei luni în care intervențiile să fie eficiente.

Executivul a plafonat adaosurile comerciale la valoarea medie din anul precedent, a restricționat exporturile de motorină și țiței, a redus cantitatea de biocombustibil introdusă în benzină și a prelungit schemele de sprijin pentru transportatori și agricultori, care plătesc doar o parte din acciză.

Premierul a explicat că, odată cu apropierea prețurilor de un nivel de stabilizare, Guvernul analizează posibilitățile de intervenție asupra taxelor asociate combustibililor, cum ar fi TVA sau acciza, luând în considerare riscul unei proceduri de infringement din partea Comisiei Europene. Decizia finală vizează reducerea accizei în perioada următoare pentru a sprijini direct consumatorii.

Premierul a mai spus că intervenția va viza în principal motorina, deoarece aici s-au înregistrat cele mai mari creșteri.

„O bună parte din consumul de combustibil din România îl reflectă motorina. Aceasta este ipoteza la care lucrăm, pentru că pe de o parte aici au fost creșterile cele mai mari, pe de altă parte, dacă vrem să avem un efect, trebuie să intervenim unde efectul e maxim”, a arătat el.

Marți, 31 martie 2026, șoferii din România se confruntă în continuare cu prețuri ridicate la carburanți. Tarifele în stațiile de alimentare au înregistrat doar mici variații față de ziua precedentă, însă tendința de creștere rămâne evidentă, în special pentru motorina premium.

Datele din marile orașe arată că benzina standard se menține peste 9 lei pe litru, iar motorina standard atinge sau depășește pragul de 10 lei pe litru. Evoluția pieței a fost influențată și de discuțiile guvernamentale, Executivul aprobând recent un pachet de măsuri de urgență menit să limiteze scumpirile la carburanți.