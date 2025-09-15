Guvernatoarea democrată de New York îl susține pe candidatul comunist

Scena politică din New York a fost zguduită de o mișcare neașteptată. Guvernatoarea statului, Kathy Hochul, și-a declarat oficial sprijinul politic pentru candidatul Zohran Mamdani în cursa pentru Primăria New York City, printr-o declarație publicată de New York Times.

Decizia este considerată una controversată, având în vedere că Mamdani se autodefinește ca fiind comunist și a stârnit deopotrivă susținere și critici în rândul clasei politice.

Hochul a explicat că, deși a avut diferențe de opinie cu Mamdani în ultimele luni, a ajuns să vadă în el un lider determinat și curajos.

Ea a punctat că viitorul primar trebuie să reziste oricărei presiuni venite din partea fostului președinte Donald Trump și să asigure un oraș sigur, accesibil și orientat către familii.

În articol, Hochul a subliniat că a avut „discuții sincere” cu Mamdani și că, deși nu s-au aliniat pe toate punctele, a identificat în el un politician cu „energie, optimism și simț al urgenței”.

Aceste calități au convins-o să ofere sprijin politic, chiar și în fața criticilor din propriul partid.

Sprijinul politic al guvernatoarei vine într-un moment tensionat pentru Partidul Democrat. O parte a establishmentului ezită să îl susțină pe Mamdani, invocând atât orientarea sa politică radicală, cât și simpatia exprimată pentru mișcări islamiste.

Totuși, susținerea Hochul nu este singulară. Senatorul Chris Van Hollen din Maryland s-a pronunțat recent în favoarea lui Mamdani, declarând că acesta este singurul candidat capabil să asigure un oraș unde „oamenii își pot permite să trăiască acolo unde muncesc”.

Van Hollen a criticat dur colegii democrați din Congresul SUA, pe care i-a acuzat de lipsă de curaj pentru că nu au intrat în tabăra Mamdani. În opinia sa, „politica ezitantă” riscă să îi îndepărteze pe alegători.

Susținerea oferită de Hochul poate schimba semnificativ dinamica alegerilor. Un sondaj recent realizat de Siena College și The New York Times îl plasează pe Mamdani la 46% din intențiile de vot, cu un avans de 22 de puncte față de Andrew Cuomo, care candidează independent.

Alte nume importante, precum republicanul Curtis Silwa (15%) și actualul primar Eric Adams (9%), par deja marginalizate.

Speculațiile indică faptul că Silwa și Adams ar putea renunța pentru a-l susține pe Cuomo, într-o încercare de a opri ascensiunea lui Mamdani.

Însă, dacă trendul din sondaje se menține, sprijinul politic al lui Hochul ar putea fi decisiv în consolidarea imaginii sale ca favorit al alegerilor.

Dincolo de cifre, decizia guvernatoarei reflectă o schimbare mai amplă în peisajul politic newyorkez.

Acceptarea unui candidat care se revendică deschis dintr-o ideologie comunistă arată o repoziționare a stângii locale și ridică întrebări despre direcția pe care o va lua administrația orașului în următorii ani.