Grevă națională în Bruxelles. Toate zborurile vor fi anulate pe 26 noiembrie

Grevă națională în Bruxelles. Toate zborurile vor fi anulate pe 26 noiembrieAeroport. Sursă foto: Unsplash
Activitatea pe Aeroportul din Bruxelles va fi grav afectată miercuri, 26 noiembrie, când niciun zbor de pasageri nu va decola din cauza unei greve naționale care se întinde pe durata a trei zile. Unele curse la sosire vor fi, de asemenea, anulate, pe fondul protestelor sindicale împotriva politicilor de austeritate ale Guvernului Federal, potrivit The Brussels Times.

Zborurile de plecare anulate integral pe Aeroportul Bruxelles

Autoritățile aeroportuare au explicat că decizia vine ca urmare a mobilizării masive a personalului din serviciile de securitate și handling.

„Din cauza grevei naționale, la care participă personalul serviciilor de securitate și de handling, ne așteptăm din păcate la perturbări majore ale operațiunilor aeroportuare în acea zi”, a anunțat Aeroportul Bruxelles într-un comunicat publicat pe site-ul său.

Pe lângă blocarea tuturor curselor la plecare, sunt anticipate și anulări pentru unele zboruri care ar urma să aterizeze în capitala Belgiei.

Avion Ryanair

Avion Ryanair. Sursă foto: Pixabay

Pasagerii vor fi informați direct de companiile aeriene

Aeroportul a transmis că „regretă orice inconvenient cauzat” și a precizat că, în următoarele zile, pasagerii vor fi informați direct de companiile aeriene cu privire la opțiunile disponibile. Lista curselor de pe site va afișa anulările doar după confirmarea acestora de către operatorii aerieni.

Reprezentanții aeroportului au subliniat că este pentru a șaptea oară în 2025 când o grevă sindicală națională perturbă traficul aerian.

În privința Aeroportului Charleroi, situația este încă incertă. „Este încă puțin cam devreme. Vom avea mai multe informații în cursul acestei săptămâni”, a declarat un purtător de cuvânt pentru sursa citată.

Grevă națională în trei etape, pe fondul presiunilor bugetare

Blocajul din transportul aerian reprezintă ultima zi a unei greve extinse.

  • Luni, 24 noiembrie, intră în grevă angajații căilor ferate.
  • Marți, 25 noiembrie, se alătură lucrătorii din serviciile publice.
  • Miercuri, 26 noiembrie, protestele afectează masiv operațiunile aeroportuare.

Primele două zile nu vor influența funcționarea aeroporturilor, însă miercuri impactul va fi major.

Protestele sunt organizate în contextul negocierilor bugetare dificile ale Guvernului Federal. Belgia se confruntă cu un deficit de 26 de miliarde de euro, care, în lipsa unor măsuri suplimentare, ar putea atinge 39 de miliarde în patru ani.

