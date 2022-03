Greșeala uriaşă care te poate costa viaţa! Boală necruțătoare care te pune la pământ. Ce este total interzis

Cancerul este provocat de oameni, prin comportamentul nesănătos pe care îl au, avertizează cunoscutul neurochirurg și profesor universitar, medicul Vlad Ciurea. „Noi, pentru că noi facem totul să distrugem această lume, să o infectăm, să o poluăm, să o distrugem, să ne distrugem copiii și să apară asemenea boli!”, spune doctorul.

Motivul pentru care mulți oameni se îmbolnăvesc de cancer

În timpul discuției pe care a avut-o la podcastul lui Mihai Morar, specialistul a fost întrebat: „Creierul nostru este programat la Breaking News?”

„Creierul nostru nu este adaptat și nici nu este bine să îl adaptăm la Breaking News. Vă dați seama? E cam si cum ar intra o săgeată! Eu nu dau drumul la Breaking News și la toate aceste știri pentru că este clar că mă încarcă în mod negativ. Această panică nu duce la nimic bun! Panica plecată din creier dezechilibrează întreg organismul. Și în tiroidă și la inimă, persoane care vin cu palpitații, nu mai spun tulburări intestinale, nu se pot concentra, nu mai văd bine, nu mai pot să își desfășoare activitatea, este noțiunea de panică”, a spus medicul Vlad Ciurea.

Sfaturi pentru a evita boala care face ravagii

„Primul sfat este să încercați pe toate planurile să vă mențineți o viață calmă, liniștită, să luați informațiile corecte!

Al doilea: Trebuie să ne menținem stilul de viață corect și în mod normal cu un ritm de viață corect!

Apoi trebuie să ne alimentăm, să bem apă, ca să rezistăm la tot ce se întâmplă.

Și al patrulea trebuie să ne continuăm activitatea intelectuală pe care o avem în mod normal!”, a afirmat specialistul.

„Informația pe care o primim se răspândește în tot creierul și în tot corpul. Este dovedit, toți au spus că starea de bine, de optimism, creează anumite substanțe care evoluează spre bine sau spre rău.

Genele sunt fundamentale pentru evoluția sănătății unui om

Chiar un savant, prof. academician. dr. Leon Dănăilă a folosit și o frază în direcția aceasta: starea de negativism, de pesimism, duce la scăderea imunității organismului și duce la acel lucru groaznic de boli neurodegenerative: Alzheimer, demență, Parkinson și la bolile neoplazice, adică cancere”, a mai explicat medicul, în timpul discuției pe care a avut-o cu Mihai Morar.

Întrebat cât de mult de moștenesc bolile și cât de mult le pornim noi, le generăm noi prin experiențele noastre și modul cum primim informațiile și ce informații primim, Vlad Ciurea a spus că „noi avem 20.000 de gene, alții spun mai multe, nu contează numărul, dar aceste gene acumulează ce am căpătat de-a lungul timpului. Aceste gene au în capacitatea lor ce boală doriți. Sunt marcate pe aceste gene. Deci dacă noi, în copilărie, am trăit într-un mediu curat din toate punctele de vedere, am primit de la părinții noștri, care au fost în zona respectivă cele mai bune elemente genetice”, a mai afirmat Vlad Ciurea.