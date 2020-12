Luni seară, la Antena 3, Sorin Grindeanu, prim-vicepreşedintele PSD, a declarat că formațiunea politică din care face parte a pierdut alegerile locale din cauza faptului că nu a fost efectuată o numărătoare paralelă. Prin urmare, potrivit acestuia, formațiunea politică a pus la punct un sistem extrem de eficient pentru a se efectua o numărătoare paralelă a voturilor.

„Am pus la punct două modalități de a face această numărătoare paralelă. Una foarte rapidă, fiecare reprezentant al nostru în secțiile de votare, imediat după terminarea numărării vă trimite la un număr pe care o să-l primească rezultatul, din secția respectivă , și doi acea metodă clasică, copie după procesul verbal semnat de toți reprezentanții în secția de votare care se strâng și se numără, ceea ce va dura mai mult. Dar pot să vă spun că undeva între o oră și ceva spre două, noi o să avem rezultatele aproape, aproape de ceea ce va însemna finalul din cele peste 18.000 de secții de votare din România”, a precizat Grindeanu în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei” de la Antena 3.

În București, la locale, nu s-a făcut numărătoare paralelă

„Nu mai vrem să avem surprize. Din păcate, şi trebuie să spun acest lucru, pe București la locale nu s-a făcut numărătoare paralelă de către organizația București, de aici și poate anumite surprize care au apărut, şi e vina PSD-ului că nu s-a făcut această numărare. În alte organizații s-a făcut”, a mai spus Grindeanu.

Grindeanu: „Nu o să mai repetăm această greșeală acum”

„E un adevăr. E o greșeală pe care am făcut-o la locale şi pe care nu o să o repetăm acum. Deci, aviz amatorilor. Nu ar însemna chiar atât de mult să piardă PNL față de locale. Vă rog să vă aduceţi aminte, noi am câștigat 20 de Consilii Județene din 41, cel mai mare număr de aleşi locali, diferența la votul politic, dacă putem să facem și s-a făcut imediat după locale a fost infimă. Sunt convins și știu acest lucru. Aseară am avut o ședință extinsă online cu toți președinții, cu toți președinții de organizații județene. Toată lumea este determinată, mobilizată astfel încât în 6 decembrie să dăm jos Guvernul Orban”, a mai spus Sorin Grindeanu la „Sinteza Zilei” de la Antena 3.