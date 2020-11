Dezastru pentru PSD în locul în care au, probabil, cei mai mulți simpatizanți. Târgul de Crăciun din Craiova a fost inaugurat sâmbătă, însă nu a rezistat prea mult. Autoritățile au acționat prompt și l-au închis după o oră. Acțiunile survin după zile în șir în care președintele Iohannis și primarul din Craiova, Olguța Vasilescu, s-au contrat de la distanță pe tema Târgului de Crăciun.

Târgul de Crăciun din Craiova s-a dovedit a fi un eșec încă de la deschidere. Primăria a ținut cu tot dinadinsul să țină acest târg, numai că DSV -ul a închis toate căsuțele la nici o oră de la inaugurarea târgului, pe motiv că administrația locală nu ar avea aviz de funcționare.

DSV-ul a acționat prompt

În fapt, la nici o oră de la deschiderea Târgului de Crăciun, producătorii și comercianții, care trebuiau să-și vândă produsele în cadrul târgului, au fost închiși rând pe rând de DSV Dolj.

Comercianții spun că nici nu au deschis bine tarabele că au fost luați la puricat de către poliție, inspectorii de la ITM Dolj și angajați de la DSV Dolj.

Aceștia din urmă le-au și spus să tragă oblonul, fiindcă primăria nu este în ordine cu autorizația de funcționare a târgului. Prin urmare toate căsuțele din Piața Buzești si Piața Mihai Viteazu sunt la acest moment închise.

Producătorii au rămas păgubiți

„Noi suntem producători. Am venit din Olt. Am plătit, am închiriat o căsuță și azi, la deschiderea târgului am început să ne afișăm marfa pentru vânzare. Nu a trecut mult timp și au început să vină cei de la poliția economică, cei de la ITM și cei de la DSV Dolj.

Aceștia din urmă ne-au spus să strângem marfa și să închidem pentru că primăria nu are aviz de funcționare. Noi suntem în regulă cu toate actele, problemele sunt de la primărie. Nu înțeleg ce vină avem noi, suntem prinși la mijloc. Am înțeles că tot târgul este închis. Noi plătim chirie și suntem puși într-o astfel de situație. Am înțeles de la cei de la primărie că au depus toate documentele, dar DSV nu le-a dat aviz”, a spus Stela Florescu, producător ce se afla la târgul de Crăciun.

Primăria nu știe nimic despre controale

Reprezentanții Primăriei Craiova nu au putut oferi mai multe detalii legate de controalele DSV, cu toate că târgul de Crăciun a fost organizat de municipalitate.

„Am auzit că ar fi fost niște controale, dar nu stiu mai multe. E posibil sa fie controale pe la comercianți, dar sunt individuale si de la mai multe instituții. Primăria nu a primit niciun fel de sesizare în acest sens. Noi ne-am ocupat de aprinderea luminițelor”, a spus Marina Andronache, șefa Serviciului Imagine din cadrul Primăriei Craiova, scrie Digi24.